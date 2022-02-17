6 лет назад Пеллегрини мог оказаться в «Зените» – не сложилось из-за результатов клуба и запросов тренера

Сегодня Мануэль приедет в Петербург.

«Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла выигрывать матчи. Ждем отличную игру – для зрителей в том числе. У «Бетиса» и «Зенита» немного похожие взгляды – они атакующие. Думаю, это будет очень открытое противостояние», – сказал главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини незадолго до матча с «Зенитом» в плей-офф ЛЕ.

В 2016 году в «Зените» мог оказаться сам Пеллегрини. Рассказываем об этом.

«Зенит» не купил Фалькао и Моутинью из-за нового лимита – Виллаш-Боаш не выдержал и ушел в конце сезона

Летом 2015-го в РПЛ ввели новый лимит – формат «7+4» поменяли на «6+5». Главному тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу это очень не понравилось.

«Когда примут правило «6+5», это станет концом развития российского футбола. Если вы вводите какие-то ограничения, то искусственно снижаете конкуренцию. «Зенит» при новом лимите будет менее конкурентоспособен в ЛЧ.

Выступая хуже в ЛЧ, российские клубы снижают свой рейтинг и количество клубов в главном еврокубке, а значит, у классных игроков будет еще меньше желания ехать в Россию», – говорил Андре.

Перед сезоном-2015/16 в «Зенит» действительно могли приехать два классных игрока – из «Монако» хотели выписать Радамеля Фалькао и Жоао Моутинью. Но их трансферы сорвались во многом из-за нового более жесткого лимита на легионеров.

«По цене у нас с «Зенитом» уже была договоренность – не скажу какая. «Зенит» думал, что уйдет Витцель, и на его место хотел приобрести Моутинью. Но из-за нового лимита на легионеров переговоры свернулись», – говорил тогдашний вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью «Спорт-Экспресс».

Фалькао, по словам Виллаш-Боаша, также не был против перехода в «Зенит».

«Из-за нового лимита на легионеров нам пришлось серьезно корректировать планы. Мы планировали сделать так, что в чемпионате у нас будет играть одна команда, а в ЛЧ – другая. Но если ты принимаешь решения, которые все кардинально меняют, ты должен дать клубам время на подготовку.

Должен признаться, что информация о возможном приходе Фалькао и Моутинью – это правда. Не факт, конечно, что контракты в итоге были бы подписаны, но я общался с этими игроками и они оба выразили большое желание перейти в «Зенит», – рассказывал Андре в интервью изданию 8news.

На фоне разочарования от введения нового лимита у Виллаш-Боаша случился срыв в августовском матче с «Крыльями Советов» – в первом тайме португальца удалили со скамейки из-за перепалки с резервным арбитром.

А уже в начале сентября Андре заявил, что после сезона-2015/16 покинет «Зенит». Напоследок Виллаш-Боаш пошумел в ЛЧ и выдал лучший результат в истории петербургского клуба в групповых этапах главного европейского турнира. «Зенит» набрал 15 очков из 18 в группе с «Валенсией», «Лионом» и «Гентом», но уже в 1/8 финала вылетел от «Бенфики».

В конце сезона Андре уехал из Санкт-Петербурга.

Пеллегрини не доработал контракт в «Ман Сити» из-за назначения Гвардиолы – после объявления Пепа результаты резко упали

Чилиец Мануэль Пеллегрини работал с «Манчестер Сити» с сезона-2013/14. И делал это вполне успешно – в первом же сезоне взял АПЛ и Кубок лиги. Контракт с «Сити» истекал после сезона-2015/16, но летом 2015-го его пролонгировали до конца сезона-2016/17.

К концу января 2016 года «Сити» в АПЛ боролся за второе место с «Арсеналом», отставая от лидирующего «Лестера» на три очка. Но уже в начале февраля клуб объявил, что по окончании сезона Пеллегрини покинет клуб, а на его место придет Пеп Гвардиола.

«Я общался с клубом и завершу свою работу здесь с истечением первоначального срока контракта. Продлевал соглашение еще на один год, но с тем условием, что я или клуб можем не использовать этот пункт. Я закончу свою работу 30 июня, так что не может быть никаких спекуляций.

«Манчестер Сити» ничего не делал у меня за спиной. Я знал обо всем месяц назад. Не думаю, что слухи об этом – это хорошо, поэтому я решил положить конец спекуляциям, сообщив все игрокам и прессе. Я говорил с руководством клуба две недели назад и сказал, что хочу это сделать», – объяснял Мануэль

После этого «Сити» неожиданно посыпался. В 15 оставшихся матчах чемпионата клуб набрал лишь 22 очка, а в какой-то момент даже барахтался между восьмым и десятым местом. Но Пеллегрини все же довез «Сити» до 4-го места, которое позволило пролезть в ЛЧ – соседей из «МЮ» обошли только по дополнительным показателям.

В середине апреля Пеллегрини объяснял причину резкого спада.

«В начале февраля появились сообщения о смене тренера, об игроках, которые покинут команду после сезона, – все это не могло не волновать футболистов. Игрокам приходится нелегко, когда они читают в газетах о грядущих изменениях в составе. Это мешает им сфокусироваться.

В феврале мы еще играли на всех фронтах, выиграли Кубок лиги, находились лишь в трех очках от лидеров в Премьер-лиге, но вылетели из Кубка Англии», – говорил чилиец.

Зато в ЛЧ «Ман Сити» впервые в истории дошел до полуфинала. Пройдя киевское «Динамо» и «ПСЖ», английский клуб проиграл «Реалу», который в итоге взял трофей.

В мае Пеллегрини снова сделал акцент на ухудшении результатов из-за объявления о смене тренера – и это было похоже на завуалированную претензию шейхам.

«Я хотел выиграть чемпионат в этом году. Но в феврале клуб объявил о новом тренере, и атмосфера в команде была не лучшей. После этого мы проиграли в паре матчей, где не должны были. Сложно было заставить игроков не думать, что их ждет с новым тренером, когда каждый день ходили самые разные слухи в медиа», – рассуждал Мануэль.

Пеллегрини почти договорился с «Зенитом», но все сорвалось из-за непопадания клуба в ЛЧ и слишком высоких денежных вопросов чилийца

В феврале, через несколько недель после того, как «Сити» объявил о назначении Гвардиолы, чилийская радиостанция Cooperativa дала инсайд, что Пеллегрини ведет переговоры с «Зенитом».

• «У Пеллегрини есть четыре предложения от клубов из разных стран. Одним из этих клубов является «Зенит». Думаю, что его переход в «Зенит» возможен», – говорил агент тренера Хесус Мартинес в марте.

•‎ Издание El Mercurio сообщало, что «Зенит» предложил Пеллегрини 3-летний контракт с зарплатой 10 млн долларов в год – в «Сити» чилиец получал вдвое меньше.

•‎ В апреле агент Пеллегрини закрепил взаимную заинтересованность тренера и клуба. «Пеллегрини было бы интересно поработать с «Зенитом», так как он считает, что это один из десяти ведущих клубов Европы. На данном этапе сам проект для мистера Пеллегрини интереснее, чем экономические условия. Тем более что он считает клуб одним из ведущих в Европе», – сказал Мартинес.

•‎ В середине мая аналитику по Мануэлю давал уже Геннадий Орлов. «Мне кажется, наиболее реальный вариант – это Пеллегрини. Его результаты стабильны. И он не такой экспрессивный и истеричный, как Моуринью. В любом случае он помягче», – рассуждал Геннадий.

•‎ В конце мая Нобель Арустамян говорил, что Пеллегрини все еще основной кандидат на пост главного тренера «Зенита», но предупреждал о переговорах клуба с Мирчей Луческу.

«Зенит» давно определился со списком кандидатов на пост нового тренера. Под номером один в нем всегда шел Мануэль Пеллегрини, контракт с которым согласован. Пеллегрини взял паузу до конца мая, чтобы тогда уже сказать «Зениту» окончательное «да». Его смутило непопадание «Зенита» в ЛЧ, и из-за этого чилиец запросил еще больше денег», – объяснял Нобель.

«Зенит» под руководством потухшего Виллаш-Боаша в сезоне-2015/16 действительно финишировал лишь третьим, пропустив вперед «Ростов» и ЦСКА, и впервые с сезона-2009 не попал хотя бы в квалификацию ЛЧ.

На следующий день после инсайда Нобеля «Зенит» объявил о назначении Луческу. Пеллегрини через три месяца возглавил китайский «Хэбэй Чайна Форчун» и проработал там до мая 2018-го. Успешной для Мануэля эту работу не назвать – лучшим его достижением там было 4-е место в сезоне-2017.

Луческу же задержался в «Зените» лишь на сезон. После третьего места в сезоне-2016/17 в клуб на должность президента вернулся Сергей Фурсенко, который вместо Мирчи назначил Роберто Манчини.

Пеллегрини уже встречался с «Зенитом», когда тренировал «Вильярреал» и «Малагу»

Пеллегрини хорошо знаком с «Зенитом» не только из-за того, что когда-то вел переговоры с клубом. Первый раз Мануэль встретился с петербуржцами в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне-2007/08, когда тренировал «Вильярреал».

На «Петровском» «Зенит» победил 1:0 – единственный гол забил Павел Погребняк с передачи Андрея Аршавина после ошибки голкипера Диего Лопеса.

В Испании «Зенит» открыл счет ценой тяжелейшей травмы Николаса Ломбертса – бельгиец высоко выпрыгнул, скинул мяч на пустые ворота Погребняку, неудачно приземлился на колено и порвал кресты.

Затем с поля удалили Романа Широкова и Радека Ширла, а со скамейки – Дика Адвоката. После этого «Зенит» пропустил дважды, но по правилам гостевого гола все же пошел дальше.

В другой раз Пеллегрини встретился с «Зенитом» уже в сезоне-2012/13 – тогда Мануэль тренировал очень симпатичную «Малагу», которая с петербуржцами в одну группу ЛЧ.

Несмотря на серьезные потери перед сезоном (ушли Касорла, Рондон, Матайсен и ван Нистелрой) «Малага» дома разгромила «Зенит» с Халком – 3:0 с дублем 20-летнего Иско.

В Петербурге «Малага» забила два быстрых мяча, но во втором тайме «Зенит» собрался и сравнял счет – закончили 2:2. В итоге «Малага» с первого места вышла в плей-офф ЛЧ, а «Зенит» с третьей строчки отправился в плей-офф ЛЕ.

***

«Зениту» удалось построить стадион, который можно ставить в пример любой команде. Я уже приезжал в Петербург с «Малагой», и тогда мы играли на старой арене. Но я рад, что теперь мы сыграем на новом стадионе, который раньше мне не был знаком, и он совсем не такой, как старый», – говорил Мануэль на предматчевой пресс-конференции.

Впереди – новый раунд противостояния.

Фото: East News/AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Serge Fedoseev/Russian Look; Gettyimages.ru/Epsilon / Stringer, Michael Regan, Alex Livesey / Stringer, Paul Gilham, Epsilon / Stringer, Denis Doyle / Stringer ; РИА Новости/Владимир Астапкович