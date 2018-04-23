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    Есть топовая сборная, которая может проиграть России

    Теги Станислав Черчесов Жозе Фонте Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Владимир Гранат Андре Силва Фернанду Сантуш Сборная России по футболу Футбол

    Та, где играет Криштиану.

    До чемпионата мира в России осталось меньше двух месяцев. Скоро мы узнаем окончательные заявки сборных-участниц ЧМ, а пока можно спорить: кого возьмут, а кто останется дома. Свою версию состава сборной России представила и Panini.

    Акинфеев – Смольников, Васин, Фернандес, Кудряшов, Кутепов, Д.Комбаров – Миранчук, Головин, Глушаков, Жирков, Самедов, Ерохин, Дзагоев, Кузяев, Полоз – Смолов, Кокорин.

    Почти все эти футболисты должны сыграть на чемпионате мира, но есть исключения. Турнир точно пропустят Васин и Кокорин – они порвали кресты. После травмы Васина (и Георгия Джикии) в основе может появиться Владимир Гранат, раньше не считавшийся в сборной ключевым защитником. Также в основе наверняка сыграет Роман Зобнин, под конец прошлого года восстановившийся после летней травмы крестов. Еще один интересный игрок, которого нет в составе Panini, но который может пригодиться на ЧМ – Денис Черышев. Игрока «Вильярреала» пару лет назад считали самым талантливым футболистом России, но он потерял очень много времени из-за травм. Тем не менее Станислав Черчесов его не забыл, он выпустил Черышева на замену в недавнем товарищеском матче с Францией.

    Но какой бы ни был состав у России на ЧМ, понятно, что мы будем беспокоиться за нашу сборную. У нее проблемы в товарищеских матчах, нехватка по-настоящему классных игроков, а что хуже всего – много важных футболистов вылетели из-за травм. Найти им замену будет так же сложно, как найти последний стикер в альбом Panini. Кстати, с этим связан конкурс Sports.ru и Panini. Его условия – в конце поста.

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    Редакторы Sports.ru мечтают о том, чтобы сборная России обыграла топ-команду на домашнем ЧМ. Вы не поверите, но в мире правда есть топовая сборная, у которой могут быть проблемы с Россией. Это Португалия, на которую мы можем выйти в первом раунде плей-офф.

    Сейчас мы объясним, как устроена игра сборных России и Португалии – и почему у команды Черчесова есть шансы отправить Криштиану домой.

    Как играет Россия

    Практически во всех матчах при Черчесове сборная России использовала схему с тремя центральными защитниками. Главное исключение – матч с Коста-Рикой (3:4), где играли Василий Березуцкий и Кутепов. Еще сборная перестраивалась на четырех игроков обороны по ходу игры с Испанией.

    На Кубке Конфедераций в защите у России играли Георгий Джикия, Виктор Васин и Федор Кудряшов. Зимой тройка защитников разрушилась – Джикия и Васин порвали кресты. Шансы сыграть на ЧМ-2018 есть только у Георгия. В начале апреля он признался, что готовится к турниру.

    В матчах с Бразилией и Францией Джикию и Васина заменили Владимир Гранат и Кутепов. Здесь интересен прежде всего Гранат – левша на позиции правого центрального защитника сборной, который при этом лучше Джикии в продвижении мяча. В «Рубине» Владимир – лучший игрок по Packing (количество отрезанных передачами соперников). На позиции правого центрального защитника он и в клубе провел несколько неплохих игр (в том числе с точки зрения первого паса) – например, против «Зенита» в гостях.

    Роман Нойштедтер игрой против Франции и Килиана Мбаппе, скорее всего, лишился шансов попасть в основу. Позиции Кутепова и Граната пока равны – в контрольных играх они ошибались. Если Джикия успеет набрать форму, то может заменить любого из них.

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    В середине поля после удачной игры с Испанией Черчесов перешел на формацию с одним опорником и двумя бокс-ту-боксами. Выбор у тренера большой: Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Денис Глушаков, Алан Дзагоев, Антон Миранчук, Антон Швец. Проблема – отсутствие чистого разрушителя. В качестве нижнего центрхава Черчесов пробовал Глушакова, Зобнина, Кузяева и Головина, но ни один из этих вариантов не надежен. Глушаков – не лучший вариант, если сборная захочет разыгрывать мяч. Кроме того, Глушаков и Головин испытывают проблемы с выбором позиции при позиционной обороне. Мы видели это в игре с Бразилией.

    Пока оптимальной выглядит тройка Зобнин – Кузяев – Головин с разделением оборонительных обязанностей между хавбеками «Спартака» и «Зенита». Но в таком сочетании сборная еще не провела ни минуты.

    Еще один фактор, который сильно беспокоит – никто из центральных полузащитников Черчесова, кроме Швеца, не играет опорника в клубе.

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    Фланги у России закроют Жирков и Самедов.

    Их вряд ли хватит на полных три матча группового этапа, но они точно будут в старте. Сильнее Жиркова на левом краю никого нет до сих пор, а Самедов – лучший в сборной Черчесова по количеству участий в голах (13 – считаются гол, 1-й, 2-й или 3-й ассист). Второй – Смолов (9), третий – Алексей Миранчук (5).

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    С парой в атаке тоже все понятно – Алексей Миранчук и Федор Смолов.

    Миранчук закрепился в старте после Кубка Конфедераций. Итог – гол + пас в игре с Испанией, мяч Южной Корее (4:2), качественная игра в матче с Бразилией. Смолов – лучший бомбардир и один из вице-капитанов команды.

    Как играет Португалия

    Сразу после победы на Евро-2016 Фернанду Сантуш попытался сделать Португалию более зрелищной, но ничего не получилось. Команда Криштиану Роналду в отборе к ЧМ-2018 забила 32 гола (больше только у Германии, Бельгии и Испании), но это не должно пугать. У Португалии была очень слабая группа: Швейцария (которая боролась с ними за первое место до последнего тура), Венгрия (уже не та, что на Евро), Фареры, Латвия и Андорра.

    Последние два года Португалия играет по одной схеме – 4-4-2. Иногда Сантуш делает небольшие перестановки по конкретному сопернику. Например, в матче с Голландией он выдвинул Роналду вперед, а под ним расположился Бруну Фернандеш из «Спортинга». Но обычно рядом с Криштиану играет чистый нападающий Андре Силва.

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    В центре защиты пару Пепе составит Жозе Фонте. Товарищеские матчи в марте Пепе пропустил из-за перелома пальца на ноге, поэтому Сантуш пошел на эксперименты: с Фонте играли 36-летний Бруну Алвеш, Нету и Роланду. Все сыграли плохо, поэтому вряд ли Фонте потеряет место в старте. Даже несмотря на февральский отъезд в Китай.

    В отборе Сантуш постоянно менял игроков на флангах обороны. Справа квалификацию начинал Канселу, а заканчивал Седрик Соареш, который был основным на Евро-2016 и Кубке конфедераций. Слева пробовали аж трех защитников: Рафаэла Геррейру, Элизеу и Антунеша. Геррейру весь сезон мучается с травмами, поэтому лучшие шансы на место в старте у Элизеу. Защитнику уже 34, он мало играет в «Бенфике», но по-прежнему полезен в атаке – например, в решающей игре отбора против Швейцарии он сделал передачу, после которой Джуру срезал мяч в свои ворота.

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    Главная особенность средней линии Португалии – узкое расположение крайних полузащитников. Основной вариант слева – Жоау Мариу, справа – Бернарду Силва.

    В запасе у Сантуша всегда есть Рикарду Куарежма, который выходит, когда португальцы используют всю ширину поля. Куарежма очень эффективен – он третий игрок по количеству участий в результативных атаках (после Роналду и Андре Силвы).

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    В атаке у Португалии наверняка сыграют Роналду и Андре Силва. Криштиану – второй бомбардир европейской части отбора ЧМ, лучший по числу участий в голевых атаках и общему количеству ударов (66). Как всегда, нападающий Португалии был хорош при стандартах – 4 гола после угловых. Криштиану забивал даже прямым ударов со штрафного – в ворота Венгрии.

    Андре Силва тоже провел очень результативный отбор. Все голы он забил из штрафной: добивания, замыкание прострелов – это про него. Главным конкурентам нападающий «Милана» забил 3 мяча – 2 венграм, 1 швейцарцам.

    Что надо сделать, чтобы победить Португалию?

    Остановить подачи на Роналду

    Понятно, что Криштиану может обыграть любого из наших игроков один в один. С этим сложно что-то сделать, более реальная задача – не дать фланговым футболистам Португалии (Куарежма, Геррейру, Элизеу, Канселу, Седрик) делать подачи в штрафную на Роналду. Это особенно важно, потому что сломался Васин, а Кудряшов, Кутепов и Гранат в воздухе играют не очень.

    Воспользоваться тем, что Роналду и Андре Силва не прессингуют

    У России большие проблемы с первой стадией атаки, под давлением команда Черчесова часто либо теряет мячи на своей половине, либо просто играет вынос. Но Роналду и Андре Силва прессинг лишь изображают, поэтому продвигать мяч в игре с Португалией будет проще, чем обычно.

    На Кубке конфедераций нападающие Португалии не накрывали защитников России с мячом, но дальше (особенно в первом тайме) у хозяев мало что получалось – Глушаков провел худший матч на турнире, а Шишкин был бесполезен в атаке. Но после перерыва Черчесов опустил ниже Головина, и Россия проходила центральный круг без особых проблем.

    Правильно задействовать Жиркова и Самедова на флангах

    Крайние защитники португальцев чаще всего играют персонально – и этим можно воспользоваться в атаке. Например, в матче с Россией на КК-2017 Седрик Соареш уходил за Жирковым, который в той игре был левым атакующим хавбеком, даже в правый российский полуфланг. На ЧМ-2018 Россия вряд ли сыграет с двумя полузащитниками, ориентированными на атаку, но выдвижение одного хавбека из центральной тройки (например, Головина) поможет увести крайнего защитника Португалии и освободить зону для Жиркова и Самедова. На фланге Юрий и Александр могут оказаться вообще без оппонентов – Жоау Мариу и Бернарду Силва не всегда находят баланс и часто сжимаются в центр.

    Использовать слабость опорной зоны

    В отборе португальцы пропустили всего 3 мяча, но могло быть сильно больше. Опорная зона Португалии недостаточно отрабатывает в обороне. Типичная опасная атака у ворот Португалии: передача соперника на флангового полузащитника, смещение от боковой к границе штрафной, пас под удар к линии штрафной на набегающего центрхава. После такой атаки Швейцария забила победный гол в матче квалификации ЧМ (забил Мехмеди), а Египет – в товарищеском матче (Салах). Вильям Карвалью часто не до конца отрабатывает в защите, у Моутиньо есть проблемы с выбором позиции при обороне, у Адриена Силвы, Андре Гомеша и Рубена Невеша тоже не все в порядке.

    Не бояться скоростных атак

    Португалия очень редко проводит быстрые атаки. На групповом этапе это было связано с низким уровнем соперников, но и в последних товарищеских матчах против Египта и Голландии португальцы не показали ничего нового. Долгие перекаты мяча, много навесов, ставка на стандарты – то же самое было в отборе. Против Египта спас Роналду, с Голландией – не получилось. 10 ударов португальцев после перерыва – высокий показатель, но уже при счете 0:3. По сумме качества ударов команда Сантуша все равно уступила.

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    Индивидуально Португалия – слабейшая из топ-сборных. У чемпионов Европы есть одна очень слабая позиция (второй центральный защитник), и еще несколько, которые могут стать проблемными. Если Россия встретится с Португалией, она может ее обыграть, особенно если выполнит все пять наших рекомендаций.

    Команда Криштиану Роналду в первом раунде плей-офф – это реальный шанс на четвертьфинал.

    Panini и Sports.ru объявляют конкурс!

    Искать нужный стикер в альбом Panini бывает так же сложно (но и интересно), как найти хорошего игрока для сборной России. Какой стикер Panini вы искали дольше всего, и почему он так сильно был вам нужен? Оливер Кан из альбома Евро-96? Роналдо из альбома ЧМ-2002? Головин из альбома ЧМ-2018? Рассказывайте свои истории в комментариях, авторы 10 лучших историй получат подарки от Panini – альбом и 50 пакетиков наклеек к ЧМ-2018.

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    В иллюстрациях к статье использованы фотографии альбома и наклеек официальной лицензионной коллекции «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018™» от Panini.

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