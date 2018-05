Есть топовая сборная, которая может проиграть России

Та, где играет Криштиану.

До чемпионата мира в России осталось меньше двух месяцев. Скоро мы узнаем окончательные заявки сборных-участниц ЧМ, а пока можно спорить: кого возьмут, а кто останется дома. Свою версию состава сборной России представила и Panini.

Акинфеев – Смольников, Васин, Фернандес, Кудряшов, Кутепов, Д.Комбаров – Миранчук, Головин, Глушаков, Жирков, Самедов, Ерохин, Дзагоев, Кузяев, Полоз – Смолов, Кокорин.

Почти все эти футболисты должны сыграть на чемпионате мира, но есть исключения. Турнир точно пропустят Васин и Кокорин – они порвали кресты. После травмы Васина (и Георгия Джикии) в основе может появиться Владимир Гранат, раньше не считавшийся в сборной ключевым защитником. Также в основе наверняка сыграет Роман Зобнин, под конец прошлого года восстановившийся после летней травмы крестов. Еще один интересный игрок, которого нет в составе Panini, но который может пригодиться на ЧМ – Денис Черышев. Игрока «Вильярреала» пару лет назад считали самым талантливым футболистом России, но он потерял очень много времени из-за травм. Тем не менее Станислав Черчесов его не забыл, он выпустил Черышева на замену в недавнем товарищеском матче с Францией.

Но какой бы ни был состав у России на ЧМ, понятно, что мы будем беспокоиться за нашу сборную. У нее проблемы в товарищеских матчах, нехватка по-настоящему классных игроков, а что хуже всего – много важных футболистов вылетели из-за травм. Найти им замену будет так же сложно, как найти последний стикер в альбом Panini. Кстати, с этим связан конкурс Sports.ru и Panini. Его условия – в конце поста.

***

Редакторы Sports.ru мечтают о том, чтобы сборная России обыграла топ-команду на домашнем ЧМ. Вы не поверите, но в мире правда есть топовая сборная, у которой могут быть проблемы с Россией. Это Португалия, на которую мы можем выйти в первом раунде плей-офф.

Сейчас мы объясним, как устроена игра сборных России и Португалии – и почему у команды Черчесова есть шансы отправить Криштиану домой.

Как играет Россия

Практически во всех матчах при Черчесове сборная России использовала схему с тремя центральными защитниками. Главное исключение – матч с Коста-Рикой (3:4), где играли Василий Березуцкий и Кутепов. Еще сборная перестраивалась на четырех игроков обороны по ходу игры с Испанией.

На Кубке Конфедераций в защите у России играли Георгий Джикия, Виктор Васин и Федор Кудряшов. Зимой тройка защитников разрушилась – Джикия и Васин порвали кресты. Шансы сыграть на ЧМ-2018 есть только у Георгия. В начале апреля он признался, что готовится к турниру.

В матчах с Бразилией и Францией Джикию и Васина заменили Владимир Гранат и Кутепов. Здесь интересен прежде всего Гранат – левша на позиции правого центрального защитника сборной, который при этом лучше Джикии в продвижении мяча. В «Рубине» Владимир – лучший игрок по Packing (количество отрезанных передачами соперников). На позиции правого центрального защитника он и в клубе провел несколько неплохих игр (в том числе с точки зрения первого паса) – например, против «Зенита» в гостях.

Роман Нойштедтер игрой против Франции и Килиана Мбаппе, скорее всего, лишился шансов попасть в основу. Позиции Кутепова и Граната пока равны – в контрольных играх они ошибались. Если Джикия успеет набрать форму, то может заменить любого из них.

***

В середине поля после удачной игры с Испанией Черчесов перешел на формацию с одним опорником и двумя бокс-ту-боксами. Выбор у тренера большой: Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Денис Глушаков, Алан Дзагоев, Антон Миранчук, Антон Швец. Проблема – отсутствие чистого разрушителя. В качестве нижнего центрхава Черчесов пробовал Глушакова, Зобнина, Кузяева и Головина, но ни один из этих вариантов не надежен. Глушаков – не лучший вариант, если сборная захочет разыгрывать мяч. Кроме того, Глушаков и Головин испытывают проблемы с выбором позиции при позиционной обороне. Мы видели это в игре с Бразилией.

Пока оптимальной выглядит тройка Зобнин – Кузяев – Головин с разделением оборонительных обязанностей между хавбеками «Спартака» и «Зенита». Но в таком сочетании сборная еще не провела ни минуты.

Еще один фактор, который сильно беспокоит – никто из центральных полузащитников Черчесова, кроме Швеца, не играет опорника в клубе.

***

Фланги у России закроют Жирков и Самедов.

Их вряд ли хватит на полных три матча группового этапа, но они точно будут в старте. Сильнее Жиркова на левом краю никого нет до сих пор, а Самедов – лучший в сборной Черчесова по количеству участий в голах (13 – считаются гол, 1-й, 2-й или 3-й ассист). Второй – Смолов (9), третий – Алексей Миранчук (5).

***

С парой в атаке тоже все понятно – Алексей Миранчук и Федор Смолов.

Миранчук закрепился в старте после Кубка Конфедераций. Итог – гол + пас в игре с Испанией, мяч Южной Корее (4:2), качественная игра в матче с Бразилией. Смолов – лучший бомбардир и один из вице-капитанов команды.

Как играет Португалия

Сразу после победы на Евро-2016 Фернанду Сантуш попытался сделать Португалию более зрелищной, но ничего не получилось. Команда Криштиану Роналду в отборе к ЧМ-2018 забила 32 гола (больше только у Германии, Бельгии и Испании), но это не должно пугать. У Португалии была очень слабая группа: Швейцария (которая боролась с ними за первое место до последнего тура), Венгрия (уже не та, что на Евро), Фареры, Латвия и Андорра.

Последние два года Португалия играет по одной схеме – 4-4-2. Иногда Сантуш делает небольшие перестановки по конкретному сопернику. Например, в матче с Голландией он выдвинул Роналду вперед, а под ним расположился Бруну Фернандеш из «Спортинга». Но обычно рядом с Криштиану играет чистый нападающий Андре Силва.

***

В центре защиты пару Пепе составит Жозе Фонте. Товарищеские матчи в марте Пепе пропустил из-за перелома пальца на ноге, поэтому Сантуш пошел на эксперименты: с Фонте играли 36-летний Бруну Алвеш, Нету и Роланду. Все сыграли плохо, поэтому вряд ли Фонте потеряет место в старте. Даже несмотря на февральский отъезд в Китай.

В отборе Сантуш постоянно менял игроков на флангах обороны. Справа квалификацию начинал Канселу, а заканчивал Седрик Соареш, который был основным на Евро-2016 и Кубке конфедераций. Слева пробовали аж трех защитников: Рафаэла Геррейру, Элизеу и Антунеша. Геррейру весь сезон мучается с травмами, поэтому лучшие шансы на место в старте у Элизеу. Защитнику уже 34, он мало играет в «Бенфике», но по-прежнему полезен в атаке – например, в решающей игре отбора против Швейцарии он сделал передачу, после которой Джуру срезал мяч в свои ворота.

***

Главная особенность средней линии Португалии – узкое расположение крайних полузащитников. Основной вариант слева – Жоау Мариу, справа – Бернарду Силва.

В запасе у Сантуша всегда есть Рикарду Куарежма, который выходит, когда португальцы используют всю ширину поля. Куарежма очень эффективен – он третий игрок по количеству участий в результативных атаках (после Роналду и Андре Силвы).

***

В атаке у Португалии наверняка сыграют Роналду и Андре Силва. Криштиану – второй бомбардир европейской части отбора ЧМ, лучший по числу участий в голевых атаках и общему количеству ударов (66). Как всегда, нападающий Португалии был хорош при стандартах – 4 гола после угловых. Криштиану забивал даже прямым ударов со штрафного – в ворота Венгрии.

Андре Силва тоже провел очень результативный отбор. Все голы он забил из штрафной: добивания, замыкание прострелов – это про него. Главным конкурентам нападающий «Милана» забил 3 мяча – 2 венграм, 1 швейцарцам.

Что надо сделать, чтобы победить Португалию?

Остановить подачи на Роналду

Понятно, что Криштиану может обыграть любого из наших игроков один в один. С этим сложно что-то сделать, более реальная задача – не дать фланговым футболистам Португалии (Куарежма, Геррейру, Элизеу, Канселу, Седрик) делать подачи в штрафную на Роналду. Это особенно важно, потому что сломался Васин, а Кудряшов, Кутепов и Гранат в воздухе играют не очень.

Воспользоваться тем, что Роналду и Андре Силва не прессингуют

У России большие проблемы с первой стадией атаки, под давлением команда Черчесова часто либо теряет мячи на своей половине, либо просто играет вынос. Но Роналду и Андре Силва прессинг лишь изображают, поэтому продвигать мяч в игре с Португалией будет проще, чем обычно.

На Кубке конфедераций нападающие Португалии не накрывали защитников России с мячом, но дальше (особенно в первом тайме) у хозяев мало что получалось – Глушаков провел худший матч на турнире, а Шишкин был бесполезен в атаке. Но после перерыва Черчесов опустил ниже Головина, и Россия проходила центральный круг без особых проблем.

Правильно задействовать Жиркова и Самедова на флангах

Крайние защитники португальцев чаще всего играют персонально – и этим можно воспользоваться в атаке. Например, в матче с Россией на КК-2017 Седрик Соареш уходил за Жирковым, который в той игре был левым атакующим хавбеком, даже в правый российский полуфланг. На ЧМ-2018 Россия вряд ли сыграет с двумя полузащитниками, ориентированными на атаку, но выдвижение одного хавбека из центральной тройки (например, Головина) поможет увести крайнего защитника Португалии и освободить зону для Жиркова и Самедова. На фланге Юрий и Александр могут оказаться вообще без оппонентов – Жоау Мариу и Бернарду Силва не всегда находят баланс и часто сжимаются в центр.

Использовать слабость опорной зоны

В отборе португальцы пропустили всего 3 мяча, но могло быть сильно больше. Опорная зона Португалии недостаточно отрабатывает в обороне. Типичная опасная атака у ворот Португалии: передача соперника на флангового полузащитника, смещение от боковой к границе штрафной, пас под удар к линии штрафной на набегающего центрхава. После такой атаки Швейцария забила победный гол в матче квалификации ЧМ (забил Мехмеди), а Египет – в товарищеском матче (Салах). Вильям Карвалью часто не до конца отрабатывает в защите, у Моутиньо есть проблемы с выбором позиции при обороне, у Адриена Силвы, Андре Гомеша и Рубена Невеша тоже не все в порядке.

Не бояться скоростных атак

Португалия очень редко проводит быстрые атаки. На групповом этапе это было связано с низким уровнем соперников, но и в последних товарищеских матчах против Египта и Голландии португальцы не показали ничего нового. Долгие перекаты мяча, много навесов, ставка на стандарты – то же самое было в отборе. Против Египта спас Роналду, с Голландией – не получилось. 10 ударов португальцев после перерыва – высокий показатель, но уже при счете 0:3. По сумме качества ударов команда Сантуша все равно уступила.

***

Индивидуально Португалия – слабейшая из топ-сборных. У чемпионов Европы есть одна очень слабая позиция (второй центральный защитник), и еще несколько, которые могут стать проблемными. Если Россия встретится с Португалией, она может ее обыграть, особенно если выполнит все пять наших рекомендаций.

Команда Криштиану Роналду в первом раунде плей-офф – это реальный шанс на четвертьфинал.

Panini и Sports.ru объявляют конкурс!

Искать нужный стикер в альбом Panini бывает так же сложно (но и интересно), как найти хорошего игрока для сборной России. Какой стикер Panini вы искали дольше всего, и почему он так сильно был вам нужен? Оливер Кан из альбома Евро-96? Роналдо из альбома ЧМ-2002? Головин из альбома ЧМ-2018? Рассказывайте свои истории в комментариях, авторы 10 лучших историй получат подарки от Panini – альбом и 50 пакетиков наклеек к ЧМ-2018.

Конкурс проходит с 24 апреля до 7 мая. 14 мая мы выберем победителей.

С информацией об Организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов по результатам конкурса, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: www.paninirus.com в разделе «Конкурсы».

