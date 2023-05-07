ФК «Локомотив» Москва
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Был в «Локомотиве» тренер-гитарист? А капитан-слесарь? Тест для настоящих болельщиков

Тренер-гитарист, форма в красно-белых цветах и приветственное письмо от летчика вместо первого трофея – что из этого было в истории «Локомотива», а что – нет? Пройдите наш тест и проверьте, как хорошо вы знаете историю московского клуба.

А чтобы стать ее частью, приходите 8 мая на матч «Локомотив» – «Сочи». Этот день объявлен на «РЖД Арене» днем детского самоуправления: готовить стадион и вести развлекательную программу будут дети.

Что вас ждет: музыка, фифа, кикеры, виртуальный шутер, футбольные аттракционы, фрисби, настольный теннис, бадминтон. А также мастер-класс по танцам, конкурс рисунков паровоза, шоу мыльных пузырей и персонажи любимых мультфильмов.

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