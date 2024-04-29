Футбол
Показать все результаты поиска
Все письма
Нет новых уведомлений
Все уведомления
  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1 мин.

Угадайте футболистов «Крыльев» по карьере: кто до Самары играл в Аргентине, а кто – в Бразилии?

13

Состав «Крыльев Советов» собран из игроков семи разных национальностей, поэтому, конечно, есть много футболистов, который выступали в неожиданных чемпионатах и неожиданных клубах. А сможете ли вы определить игрока команды по его карьере?

Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
«Крылья Советов»
«Крылья Советов»
Блог
Официальный блог ПФК «Крылья Советов»
Комментарии
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий