Угадайте футболистов «Крыльев» по карьере: кто до Самары играл в Аргентине, а кто – в Бразилии?
Состав «Крыльев Советов» собран из игроков семи разных национальностей, поэтому, конечно, есть много футболистов, который выступали в неожиданных чемпионатах и неожиданных клубах. А сможете ли вы определить игрока команды по его карьере?
Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»
Официальный блог ПФК «Крылья Советов»
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