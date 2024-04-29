Угадайте футболистов «Крыльев» по карьере: кто до Самары играл в Аргентине, а кто – в Бразилии?

Состав «Крыльев Советов» собран из игроков семи разных национальностей, поэтому, конечно, есть много футболистов, который выступали в неожиданных чемпионатах и неожиданных клубах. А сможете ли вы определить игрока команды по его карьере?

Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»