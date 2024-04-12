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Трибуна
7 мин.

12 причин, почему «Крылья» и Самара – это космос

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Самара – космическая столица России. Тематика космоса, «Крыльев» и нашего города тесно переплетается. И вот наши 12 причин, почему «Крылья» и Самара – это космос.

1. Двенадцатое апреля

12 апреля 1942 года в Народном комиссариате авиапромышленности СССР был подписан приказ о создании в Куйбышеве футбольной команды «Крылья Советов». День рождения нашей команды празднуется 3 мая, когда был сыгран первый в своей истории матч. Но и этот день, 12 апреля 1942 года, является одним из самых важных в ее жизни.

12 апреля 1961 года произошло одно из самых значимых событий в истории человечества: Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в космосе.

2. Космические мотивы в архитектуре домашнего стадиона «Крыльев»

Первое название стадиона – «Космос Арена». Космическая тема для Самары выбрана неслучайно: именно в нашем городе находится знаменитый завод «Прогресс», выпускающий ракеты-носители «Союз». Внешне стадион напоминает космический корабль или звезду со множеством игл-лучей.

3. Космические комплекты формы

Тематика космоса продолжается в игровой форме команды.

К 60-летию первого полета человека в космос на кубковый матч с «Динамо» игроки нашей команды вышли в футболках с изображением Юрия Гагарина, а на матч против «Нижнего Новгорода» в специальных космических футболках.

В ролике «Ведь если звезды зажигают…» был презентован третий комплект формы на сезон 2022/23, который был назван звездным.

4. Юрий Г.

Самара – космическая столица России, поэтому к заключительному домашнему матчу года «Крылья» и Fonbet подготовили промо, где соединили образы космонавта Юрия Гагарина и футболиста самарской команды Юрия Горшкова. Так получился наш герой – Юрий Г.

5. «Поехали»

12 апреля 1961 весь Мир услышал гагаринское «Поехали», ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики, и теперь на нашей домашней арене каждый матч начинается с символического обратного отсчета и «Поехали» со стартовым свистком.

Полет Юрий Алексеевича Гагарина на корабле-спутнике «Восток», первые две ступени которого были изготовлены в Куйбышеве, стал выдающимся событием для всего человечества. В последующем все пилотируемые корабли запускались на орбиту только куйбышевскими (самарскими) ракетами.

6. Космические матчдэи

«Крылья» регулярно обращаются к тематике космоса, в том числе при разработке развлекательной программы в дни матчей.

Например, к заключительному домашнему матчу года «Крылья» и Fonbet подготовили обширную развлекательную программу в концепции «Настоящий космос».

Центральным событием стало выступление исполнителей легендарного хита «Трава у дома» – «Земляне». Они зажгли сердца болельщиков перед началом матча. Каждый мог попробовать космическую еду или встретиться с настоящей звездой: Гленн Бейл провел автограф-сессию перед матчем.

7. Футболка и флаг «Крыльев» в космосе

Во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России связь «Крыльев» с полетами вышла на космический уровень. Одним из послов Самары как города организатора ЧМ-2018 стал Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко. Олег Дмитриевич является давним болельщиком нашей команды и несколько раз посещал матчи нашей команды уже будучи командиром отряда космонавтов «Роскосмоса». 3 декабря 2018 года в свой четвертый полет на МКС Кононенко в составе своих личных вещей доставил на орбиту игровую футболку и флаг нашего клуба. До этого на космическом уровне не был представлен ни один клуб нашего Чемпионата.

8. МВЦ «Самара Космическая» и ракета в центре города

Одна из самых впечатляющих достопримечательностей города – ракета-носитель «Союз». Монумент установлен в честь юбилея полёта Юрия Гагарина в космос и ракеты Р-7, выпускаемой в Самаре с 1958 года на РКЦ «Прогресс». В едином комплексе с ракетой-памятником был расположен музей «Самара космическая» с экспозицией и выставками.

Музей «Самара Космическая» и «Крылья Советов» давние друзья. Игроки и тренеры нашей команды бывали в гостях, где знакомились с экспонатами музея и историей освоения космоса.

Медиа-команда «Крыльев» в августе 2020 года задействовала эту локацию для презентации Ивана Сергеева.

9. Космические заводы Самары

Самарская область – лидер в области коммерческого космоса. «Ракетно-космический центр «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов» – одни из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. На этих заводах разрабатывают и производят ракеты-носители среднего класса, спутники, жидкостные ракетные и авиационные двигатели.

На протяжении нескольких лет в Самаре проходили матчи «авиаторы против железнодорожников», где сборная Куйбышевской железной дороги играла против сборной авиакосмических предприятий «ОДК-Кузнецов» и РКЦ «Прогресс». Праздник имеет исторические корни времен Великой отечественной войны. В 1942 прошел первый футбольный матч, в котором сборная эвакуированных в наш город предприятий авиапрома сыграла против куйбышевского «Локомотива».

10. Памятники, улицы и значимые места города, связанные с космосом

В городе немало мест, названия которых связанных с космосом.

Основной профильный вуз украшает панно, посвященное полету в звездное пространство. Рядом с главным корпусом расположен монумент «Энергия-Буран». Памятником служит подлинная стендовая модель, которая прошла немало заводских испытаний при его создании.

Самарский аэропорт носит имя советского ученого, конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королёва.

На улице Гагарина находится два сквера, посвященных космосу: в сквере Самарских космонавтов находится памятник покорителям космоса, а в сквере Первых космонавтов, находится фонтан-памятник, который носит название «Камень космонавта».

«Гагаринская» – седьмая станция Самарского метрополитена. Это одна из самых ярких по оформлению. Она находится на первой линии между «Спортивной» и «Московской». Вход расположен на одноименной улице.

В парке им. Ю. Гагарина можно встретить также памятник лётчику-космонавту, первому человеку, совершившему полёт в космос.

11. Муралы, посвященные космосу

Статус космической столицы подтверждает и современное уличное искусство. Например, муралы на фасадах зданий.

На улице Ново-Садовой находится мурал, посвящённый покорителям космоса.

Еще один расположен на проспекте Ленина. Здесь изображена девушка, фотографирующая ракету-носитель «Союз», которую производят на заводе «Прогресс».

Улица Демократическая украшена портретом Юрия Гагарина, напоминая о его великом вкладе в историю космонавтики. Этот мурал стал частью подготовки города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, отмечая важность как космических, так и спортивных достижений.

На фасаде дома в поселке Управленческий размещен портрет конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова, а портрет советского и российского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова украсил дом на улице Ново-Вокзальной.

12. Болельщики «Крыльев» – космос

Космос объединяет все существующее в единое целое. Так и наши болельщики – единая сила, объединённая любовью к команде.

 

Фото: ФК «Крылья Советов»

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Официальный блог ПФК «Крылья Советов»
10 комментариев
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С Днём Рождения любимый клуб! Надеюсь увижу ещё тебя в еврокубках! У меня сегодня 5 лет с регистрации на сайте, тоже ДР получается)
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"Она находится на первой линии между «Спортивной» и «Московской»". Спасибо, что уточнили линию. А то искал бы на второй
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Так-то ещё есть "столицы". Королев-там всё про космос, Саратов-там Гагарин учился летать и туда же приземлился 12 апреля
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Моя любовь к Крыльям началась в 2002 году, когда мне было 14 лет (изначально просто влюбился в их логотип, самый крутой был в РПЛ), вот уже получается 22 года болею за крылышек, как быстро летит время, просто шок
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Пустые трибуны, в городе всем пофиг на футбол. Я там жил год - ни разу не видел, чтобы мужики футбол обсуждали. Ростов, Воронеж, Москва, Питер - там всё это есть. В Самаре нет.
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Ответ GloryReal
Предлагаю переименовать "Крылья советов" в "Самара". Звучит классно. Хотя кто меня здесь послушает:))
Нафиг не надо. "Крылья Советов" - историческое название и звучит не хуже. "Городское" название - скучная банальщина.
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