Евро-2024: травмы, дисквалификации, дедлайны
Чтобы все контролировать.
Обновляемая страница с актуальными деталями, важными для сбора состава на Евро-2024. Собрать состав можно до 22:00 мск.
Блог о фэнтези-футболе на Спортсе
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Роналду на месте, это главное.
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