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Фэнтези
1 мин.

Евро-2024: травмы, дисквалификации, дедлайны

38

Чтобы все контролировать.

Обновляемая страница с актуальными деталями, важными для сбора состава на Евро-2024. Собрать состав можно до 22:00 мск.

Когда дедлайн?

1-й тур. 14 июня. 22:00 мск

Германия – Шотландия

Кто травмирован

🇵🇱 Роберт Левандовски

🇧🇪 Артюр Теате

🇧🇪 Ян Вертонген

🇧🇪 Тома Менье

🇸🇰 Генрих Равас

🇪🇸 Хесус Навас

🇫🇷 Орельен Тчуамени

Чей выход под вопросом

🇫🇷 Тео Эрнандес

🇫🇷 Адриен Рабьо

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Лиэм Купер

🇭🇺 Мартон Дардаи

🇭🇺 Лоик Него

🇭🇺 Каллум Стайлз

🇨🇭 Бреэль Эмболо

🇨🇭 Денис Закария

🇨🇭 Стивен Цубер

🇪🇸 Эмерик Лапорт

🇪🇸 Дани Ольмо

🇮🇹 Николо Барелла

🇮🇹 Николо Фаджоли

🇵🇱 Кароль Свидерски

🇸🇮 Миха Блажич

🇸🇮 Петар Стоянович

🇸🇮 Беньямин Вербич

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Люк Шоу

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джон Стоунз

🇺🇦 Виталий Миколенко

🇧🇪 Юри Тилеманс

Исключены из заявок

🇨🇿 Михал Садилек

🇳🇱 Френки де Йонг

🇳🇱 Тен Копмейнерс

🇩🇪 Александар Павлович

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1 комментарий
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Роналду на месте, это главное.
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