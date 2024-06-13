Главные источники для фэнтези Евро: где узнать составы и травмированных, как не пропустить дедлайн

Инструменты для успеха.

Накануне Евро-2024 в фэнтези давайте обсудим, какие источники информации – помимо Спортса – вы обычно используете, чтобы играть лучше?

Мы выбрали несколько основных, добавляйте свои в комментариях!

Статистика

Fantasyfootballscout – много бесплатной информации, есть и продвинутая за дополнительные деньги.

Fbref – клад данных.

Whoscored – классика базовой статистики.

Allaboutfpl – исполнители стандартов, разбор каждой группы.

Foontasy – полезная подборка лучших игроков квалификации, отдельная страница на каждую команду, данные по товарнякам и клубной статистике.

Составы и конкуренты по позициям

Сайт УЕФА – ориентировочные составы от официального сайта турнира.

Futbolfantasy – испаноязычный ресурс с процентовкой выхода.

Rotowire – тоже ориентировочные составы и травмы.

Alineacionesfantasy – еще один источник по составам, с вероятностями и конкурентами за позицию.

Jornadaperfecta – можно сверить предположения по основным игрокам и здесь.

Травмы

Телеграм-канал injuries info – место оперативных новостей про повреждения, пропущенные тренировки и риски выпасть из состава.

Общее впечатление

Аналитика на h2h-сайте – очень удобно ориентироваться, кого берут успешные фэнтези-менеджеры, как меняется процент выбора игроков.

Чтобы не забыть о заменах

Фэнтези-бот – пришлет вам в телеграме уведомление, если вы еще не обновили состав.

А чем еще пользуетесь вы?

Дедлайн для сбора команд и последних замен перед Евро – 22:00 мск в пятницу, 14 июня .

Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press