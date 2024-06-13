Главные источники для фэнтези Евро: где узнать составы и травмированных, как не пропустить дедлайн
Инструменты для успеха.
Накануне Евро-2024 в фэнтези давайте обсудим, какие источники информации – помимо Спортса – вы обычно используете, чтобы играть лучше?
Мы выбрали несколько основных, добавляйте свои в комментариях!
Статистика
Fantasyfootballscout – много бесплатной информации, есть и продвинутая за дополнительные деньги.
Fbref – клад данных.
Whoscored – классика базовой статистики.
Allaboutfpl – исполнители стандартов, разбор каждой группы.
Foontasy – полезная подборка лучших игроков квалификации, отдельная страница на каждую команду, данные по товарнякам и клубной статистике.
Составы и конкуренты по позициям
Сайт УЕФА – ориентировочные составы от официального сайта турнира.
Futbolfantasy – испаноязычный ресурс с процентовкой выхода.
Rotowire – тоже ориентировочные составы и травмы.
Alineacionesfantasy – еще один источник по составам, с вероятностями и конкурентами за позицию.
Jornadaperfecta – можно сверить предположения по основным игрокам и здесь.
Травмы
Телеграм-канал injuries info – место оперативных новостей про повреждения, пропущенные тренировки и риски выпасть из состава.
Общее впечатление
Аналитика на h2h-сайте – очень удобно ориентироваться, кого берут успешные фэнтези-менеджеры, как меняется процент выбора игроков.
Чтобы не забыть о заменах
Фэнтези-бот – пришлет вам в телеграме уведомление, если вы еще не обновили состав.
А чем еще пользуетесь вы?
Дедлайн для сбора команд и последних замен перед Евро – 22:00 мск в пятницу, 14 июня.
Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press
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