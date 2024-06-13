Главное к старту фэнтези Евро: кто обязательно нужен, где лучшие затычки, кого капитанить?
Ответы – в подкасте.
Фэнтези Евро начинается уже вечером в пятницу, один из лучших способов подготовиться – подкаст Эльнура Мамедова, он обсуждает с фэнтези-гуру Антоном Анисимовым лучшие ходы, самых полезных игроков и другие ключевые детали.
Включайте!
Телеграм-канал Эльнура Мамедова
О чем внутри речь:
00:00 – Правила турнира
02:36 – Особенности фэнтези Евро
07:17 – Источники информации
16:16 – Лучшие сборные группового этапа
18:18 – Мастхэвы
22:22 – Лучшие команды на первый тур
27:42 – Нападающие
32:17 – Полузащитники
38:40 – Защитники
45:35 – Вратари
50:03 – Затычки
53:35 – В кого мы верим
59:40 – Капитаны
Собирайте команды и делайте последние замены до 22:00 мск пятницы. Дедлайн – со стартом матча открытия Германии против Шотландии.
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