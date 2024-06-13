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Фэнтези
1 мин.

Главное к старту фэнтези Евро: кто обязательно нужен, где лучшие затычки, кого капитанить?

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Ответы – в подкасте.

Фэнтези Евро начинается уже вечером в пятницу, один из лучших способов подготовиться – подкаст Эльнура Мамедова, он обсуждает с фэнтези-гуру Антоном Анисимовым лучшие ходы, самых полезных игроков и другие ключевые детали.

Включайте!

Телеграм-канал Эльнура Мамедова

О чем внутри речь:

00:00 – Правила турнира

02:36 – Особенности фэнтези Евро

07:17 – Источники информации

16:16 – Лучшие сборные группового этапа

18:18 – Мастхэвы

22:22 – Лучшие команды на первый тур

27:42 – Нападающие

32:17 – Полузащитники

38:40 – Защитники

45:35 – Вратари

50:03 – Затычки

53:35 – В кого мы верим

59:40 – Капитаны

Собирайте команды и делайте последние замены до 22:00 мск пятницы. Дедлайн – со стартом матча открытия Германии против Шотландии.

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