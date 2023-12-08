Это победитель Лиги чемпионов! Награждаем призеров фэнтези-турнира по групповому этапу
И победителей Лиги Winline.
Завершился фэнтези-турнир по групповому этапу Лиги чемпионов. Вот главные герои.
YuryH – победитель Лиги чемпионов! Выиграл с отрывом в шесть очков, добытым в последнем туре.
🥇 Вот чемпионская команда. Юрий забирает главный приз – Apple Watch
🥈 На втором месте пользователь shindiapin, его награда – AirPods Pro
🥉🥉 Третье разделили JacksonKot и EmAndr_BLR – они оба получат бейджи в свои профили на Sports.ru
Приз за третье место достается EmAndr_BLR – он выше по дополнительным показателям. По правилам при одинаковом количестве очков у двух участников мы проводим виртуальный head2head-турнир: сравниваем очки в отдельных турах. В четырех из шести лучше был как раз EmAndr_BLR:
1) 62 – 57
2) 26 – 48
3) 70 – 62
4) 81 – 106
5) 74 – 70
6) 69 – 39
Специальные призы от Winline
YuryH и shindiapin выиграли еще и по призу в Лиге Winline. В ней можно было зарегистрироваться отдельно и бороться за награды параллельно с общим зачетом.
Как победитель Лиги Winline YuryH дополнительно получит футболку клуба-участника Лиги чемпионов.
Shindiapin как серебряный призер – игру EA Sports FC 24 для любой платформы на свой выбор.
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Призеры вскоре получат сообщения по внутренней почте Sports.ru – со всеми деталями о том, как им получить награды.
Фэнтези Лиги чемпионов вернется в начале февраля – с новым турниром по плей-офф 🫶
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan