Советы успешных игроков.

Топ-3 обязательных пика после возобновления РПЛ с учетом календаря – кто это?

Последние туры не все игроки, которых мы считали обязательными для выбора, показывали убедительные результаты. Разбираемся, кто все еще мастхэв для фэнтези-команды.

Kirill Martynov («Ратамахатта», 92 место):

– Кажется, что интересных пиков сейчас раздолье. При этом, по-настоящему обязательных почти нет, для меня такой – только Промес.

В мой лист игроков, близких к мастхэвам, входят Сперцян, Чалов, Мансилья и, пожалуй, Соболев. В защите, учитывая календарь, хочется видеть по игроку из ЦСКА и «Зенита».

Valtonis («Мачете», 39 место):

– Увы не буду оригинальным: Джон Кордоба, Квинси Промес, Матео Кассьерра.

Илья Васильев (автор Sports.ru, лидер Медиа-Лиги Фантазевича):

– Мои фавориты банальны: Эдуард Сперцян, Джон Кордоба и Дуглас Сантос.

Несмотря на небольшой простой впереди, атака «Краснодара» стабильно создает моменты, а Сперцян и Кордоба – лидеры. «Зенит» допускает меньше всех. Это повышает шансы на сухие матчи, а Сантос еще подключается вперед и исполняет стандарты. Да, Дугласа чуть балансирует Марио Фернандес – он тоже неплохой вариант, учитывая роль на угловых и при диагоналях.

Такой ли хороший календарь у ЦСКА? Кого брать на матч с забивными «Крыльями»?

«Крылья Советов», «Ростов» и «Балтика» – соперники ЦСКА на ближайшие туры. Но все ли так гладко? Например, самарцы ведь ярко играют в атаке.

Kirill Martynov: Многие, как вижу, продали Чалова в прошлом туре (но не я). Если он сейчас есть у вас в составе, не вижу причин скидывать. Если его нет – вполне можно обойтись без добора, в нападении большой выбор, а Федор пока радует только исполнением пенальти, с игры у него не такие хорошие цифры.

Если правильно понимаю, у «Крыльев» должен вернуться Бенхамин Гарре. И все равно, учитывая календарь ЦСКА на ближайшие три тура, хочется добрать и защитника оттуда. Насчет этого пика пока в раздумьях.

Valtonis: Да, календарь ЦСКА нравится. Я буду возвращать Чалова, должен же он когда-то вернуть былую форму, плюс подкатил аргентинец Давила, который должен добавить вариативности в атаке. Линию обороны сейчас не рассматривал бы. Приехал бразилец Хелвен, будет конкурировать с Миланом Гайичем по позиции (хотя серб может сыграть и слева), да и по календарю «сухарь» не особенно просматривается. Жду возвращения Ивана Облякова в атаку, отличный вариант на джокера.

Илья Васильев: Учитывая проблемы ЦСКА на старте сезона, календарь точно не самый простой. «Крылья» разрывают впереди, «Ростов» интенсивен даже на фоне старта-катастрофы, «Балтика» неудобна для всех (не нужно отталкиваться исключительно от результатов), а затем дерби со «Спартаком».

Кризисный «Спартак»: пора ли продавать Промеса и кто точно нужен?

Судя по результатам, спартаковцы в глубоком кризисе – три поражения и ничья в последних пяти матчах (выиграли только в Кубке России у «Динамо»). Забуксовал и лидер атаки Квинси Промес: скромные 1+1 в пяти играх.

Kirill Martynov: Конечно, «Спартак» сейчас испытывает определенные проблемы, есть метания в плане выбора стартового состава, разлад в игре. Однако даже в таких условиях атака все еще остается грозной. К тому же у «Спартака» благоприятный соперник в ближайшем туре – «Сочи», испытывающий едва ли не больше проблем на старте сезона.

Оставляем всех, кто есть из тройки Промес-Бонгонда-Соболев, а если пока в составе только Промес – добираем к нему второго игрока атаки.

Valtonis: Промеса убирать глупо, он каждый матч может совершить результативное действие. Предлагаю брать из «Спартака» игроков в атаку, календарь неплохой, есть смысл переходить с пары Бонгонда-Промес на Соболев-Промес, если кто-то этого еще не сделал.

Илья Васильев: Промес не так эффективен и опасен, как в прошлом сезоне. К этому прибавляются тактические сложности Абаскаля – последний раз «Спартак» забивал с игры в РПЛ еще месяц назад. Мы не знаем, над чем Гильермо работал в перерыве, поэтому ждем очередной сюрприз. Однако я бы дал Квинси шанс: он исполняет стандарты, наверняка остался одним из пенальтистов (хотя «Зениту» бил Соболев) и может решить эпизод против весьма среднего «Сочи».

Дедлайн для замен к возвращению РПЛ – 15 сентября, в пятницу, в 19:00 мск , когда начнут «Динамо» и «Пари НН».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Александр Вильф