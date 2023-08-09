Опытнные фэнтези-менеджеры помогают сориентироваться перед заменами на тур в Англии. Дедлайн – в 21:45 пятницы.

Нужны ли два игрока «Ливерпуля» перед домашним матчем с «Борнмутом»?

В «Борнмуте» теперь интересный атакующий тренер Андони Ираола, с первого тура применяет свои методы: высокая оборона, много владения. Понятно, что на «Энфилде» так играть – самоубийство, но все же Ираола не откажется от принципов на 100%, этим могут воспользоваться Салах и другие лидеры «Ливерпуля».

Montaly («Орден Красной Звезды»)

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist

– «Ливерпуль» не очень впечатлил по первому матчу, к тому же у них очень много игроков в атаке, велик риск не угадать банально со стартом любого кроме Салаха. И даже его могут рано поменять, теперь мы это видели.

У «Ливерпуля» 100% сейчас посредственная атмосфера в команде на фоне провалов на трансферном рынке, поэтому не думаю, что здесь пахнет разгромом. Воспринимать «Борнмут» вновь как авоську для девяти мячей тоже неправильно (там все-таки тренер уже не Скотт Паркер). Салах – все равно нормальный пик, но я пока опасаюсь брать кого-то еще, просто потому что непонятно кого

St.Louis («Мачете»)

10 сезонов на Sports.ru и пять попаданий в топ-100 АПЛ. Автор телеграм-канала Fantasy blocknote

– «Ливерпуль» сейчас неидеален в обороне, но домашний матч с «Борнмутом» – это отличный шанс реабилитироваться после не совсем удачной игры в первом туре.

Салах на фоне партнеров выглядел самым опасным в атаке, его место в вашей команде даже не должно обсуждаться. А вот Жота выглядел не лучшим образом, поэтому не исключаю выход Дарвина с первых минут. Если у вас есть лишние деньги, однозначно нужно рисковать с Трентом – против «Челси» англичанин по-прежнему играл в центре полузащиты.

modeerf («СТС»)

Играет в фэнтези с 2014-го, по суммарному рейтингу всех чемпионатов за последние два года входит в топ-100. Основатель foontasy.ru – сайта с календарями сложности, предполагаемыми составами и статистикой по всем футбольным фэнтези чемпионатам на Sports.ru.

– «Ливерпуль» на «Энфилде» и в гостях – две разные команды, так что ответ да. У «Ливерпуля» наиболее простой матч на бумаге из лидеров после первого тура и топ-6, так что матч приглашает к закупке.

Нужно учитывать, что Трент Александер-Арнольд больше не отвечает за все стандарты, а Коди Гакпо играет глубже прошлого сезона, так что можно поискать ценность в Ван Дейке и Луисе Диасе. Нули Салаха в прошлогоднем 9:0 до сих пор перед глазами, но я бы не стал надеяться на повторение, и – если бюджет позволяет – потратился бы на египтянина.

Какая пара игроков – оптимальна из «Брайтона»?

«Брайтон» на классе расправился с новичком «Лутоном» (4:1). Забивали и отдавали ассисты многие.Теперь важно понять, в кого надежнее всего поверить на дистанции.

Montaly: Достаточно взглянуть на статистику первого матча, увидеть очень большое распыление атакующих показателей по куче игроков, чтобы понять, как в «Брайтоне» обстоят дела с пиками. Эступиньян, Гросс и Митома выделяются тем, что были наиболее активны в креативной составляющей: создали по пять-шесть моментов для партнеров. А по воротам не бил, можно сказать, только вратарь Джейсон Стил.

При выборе между игроками «Брайтона» приходится рассчитывать на успехи в двух ближайших матчахс «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом», потому что потом «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», и это уженекий рандом (хоть матчи против топов и не пугали команду в прошлом сезоне).

Когда не знаешь, что делать, ничего не делай или полагайся на базовые фэнтези-критерии. По второму принципу я бы выбирал Митому (наиболее стабильное место в старте) и Жоао Педро – из-за пенальти. Эступиньян очень хорош, но «Брайтон» не совсем про оборону, поэтому атакующие пики всегда ценнее. Главное – угадать. Гросс молодец, но брать его страшновато из-за вариативности: тренер использует на куче позиций, что временами может быть сопряжено с понижением потенциала.

St.Louis: Эступиньян показал, насколько он опасен именно на чужой половине поля, создав наибольшее количество опасных моментов для своих партнеров.

Второй обязательный пик – Жоау Педро. Бразилец получил доверие тренера и явно будет главной атакующей силой «Брайтона». Даже несмотря на то, что играть будет на позиции десятки. Если отталкиваться от первого матча, еще и не подвержен ротации. Приятный бонус – исполнение пенальти.

modeerf: Эступиньян и Жоао Педро. Эквадорец по-прежнему очень активен в атаке (3+6 по ударам и ключевым передачам в первом туре), бразилец бьет пенальти, так что я бы не стал мудрить. Хоть «Брайтон» иногда и радует хорошими очками ото всей атакующей группы, как было в первом туре.

Холанд – капитан против мощного «Ньюкасла». Оптимально или искать варианты?

Холанд приучил нас, что может спокойно забивать любой команде, но во втором туре его ждет крепкий «Ньюкасл», к тому же не будет (и долго) Кевина де Брюйне. Стоит ли верить в Эрлинга так же, как мы привыкли, или все же чуть меньше?

Montaly: «Ньюкасл» восхитил нас в первую очередь тем, как виртуозно они раскладывали на составляющие «Астон Виллу» в обороне, но моментов у своих ворот они допустили достаточно: и по допущенному xG, и по ударам не назвать их защитный перформанс крайне удачным. И это они играли дома. Уверен, что в гостях с Сити они не раз покажут зубы и доставят проблем, но то, что они будут несгибаемо надежны в защите, я поверить не готов. На мой взгляд, капитанство Холанда сейчас гораздо надежне, чем вариант с Салахом.

St.Louis: Холанд – лучший игрок чемпионата и лучший игрок «Манчестер Сити». Многие считают, что норвежец бесполезен без Де Брюйне, но хочу напомнить, что оба мяча «Бернли» он забил в первом тайме, когда бельгийца на поле еще не было.

К тому же «Сити» – домашняя команда, 64% голов в прошлом сезоне забили именно на своем поле. Жду верхового матча.

modeerf: Норвежец не наказал смелых игроков в первом туре, так что можно выбрать другого капитана и во втором. Посмотрите проценты в опросах, чтобы примерно понимать, сколько людей сделают капитаном других игроков, и выбирайте свою звезду. Но не стоит смотреть дальше топ-3, особенно, если это ваш первый-второй сезон.

***

Дедлайн на второй тур – в 21:45 пятницы, 18 августа . Одновременно с началом первый игры: «Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; IMAGO/Paul Terry/Global Look Press; East News/David Klein/Sportimage/Cal Sport Media