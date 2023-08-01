Fantasy по чемпионатам Нидерландов и Турции. Приглашаем ценителей ярких лиг!
Уже можно собирать команды в фэнтези-турнирах по чемпионатам Нидерландов и Турции.
Турниры открыты, здесь будущие звезды яркой голландской лиги, а тут новые и старые лица из турецкой Суперлиги.
Перед новым сезоном правила немного изменились.
Как вообще играть в фэнтези? В чем суть?
Тут привычно: ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.
У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих.
Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше. В новом сезоне вернется добавка за заработанный пенальти, об этом подробнее чуть ниже.
Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром можно делать три замены. Максимум в составе – два футболиста из одного клуба.
Что изменилось в новом сезоне? Дедлайн со стартом и бонусы за заработанный пенальти
Два ключевых изменения.
• Дедлайн теперь – одновременно с началом первого матча тура, а не за час как раньше. Это обновление мы внедрили по итогам голосования пользователей.
• Возвращаются бонусы за заработанный пенальти, но в новой интерпретации. Теперь игрок получит +2, причем вне зависимости от реализации 11-метрового. А если забьет он сам, два балла приплюсуются к бонусу за сам гол. Детали и примеры мы разобрали здесь.
Благодарим за оценки игроков наших пользователей! С обеими лигами помогли evar и VIPmd, отдельно Турцию оценивали Porqué и impaled, а Нидерланды – S. Tourette и Iron Alex.
А какие призы?
Топ-3 общего зачета в Нидерландах и Турции получат:
1 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей
2 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей
3 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей
Пора собирать команду!
Дедлайны – в 21:00 мск 11 августа, когда голландский сезон откроют «Волендам и «Витесс», а турецкий – «Трабзонспор» и «Антальяспор».
Фото: Seskimphoto/Global Look Press
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