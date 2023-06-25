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Когда уже новый сезон? Вот ключевые даты старта

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Календарь возвращения.

В первые летние выходные вообще без большого футбола (на прошлой неделе были хотя бы матчи сборных) особенно ощутилось, что мы уже скучаем.

По насыщенным субботам-воскресеньям. По постоянному выбору между матчами РПЛ и других лиг. По заменам в фэнтези.

Осталось меньше месяца до большого возвращения.

Лиги уже публикуют подробные календари: по турам и датам. Например, знаем самое главное и про РПЛ, и про АПЛ.

К тому же почти везде еще до первых туров разыграют Суперкубки: «Зенит» против ЦСКА в Казани уже 15 июля, «Сити» – «Арсенал» на «Уэмбли» 6 августа, «Бавария» – «Лейпциг» в Германии 12 числа. Плюс «Сити» с «Севильей» в Суперкубке УЕФА 15-го.

И кстати – про календари, дни матчей и фэнтези. В новом сезоне нас ждет масштабное нововведение: дедлайны замен теперь – с началом первой игры каждого тура.

Возможно, будет непривычно, но этом демократическое решение. Пользователи Sports.ru проголосовали именно так. Теперь не нужно искать зазор между объявлением составов на первый матч тура и окончанием времени для замен, будет спокойное время разобраться и обновить команды.

На новой РПЛ и попробуем – через три с небольшим недели!

Дедлайны – с началом первого матча. Вы выбрали такой регламент для Fantasy-2023/24

Фото: globallookpress.com/Conor Molloy

8 комментариев

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munkz
Пишите про топ-лиги, а дату старта ФНЛ не указали. Мдаааа
+24
-3
+21
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mclaren2000
Ответ Фёдор Кузнецов
Сколько шуток бы было выпусти эту новость вчера
А что вчера? РПЛ вчера календарь и представила, и что тут смешного?
+3
0
+3
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gukmamop
Скорее бы уже
+2
-1
+1
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Фёдор Кузнецов
Сколько шуток бы было выпусти эту новость вчера
+3
-2
+1
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ALEX-CHICAGO
Ответ munkz
Пишите про топ-лиги, а дату старта ФНЛ не указали. Мдаааа
Да,Лучшая Лига Мира-сила!👍
А спорсру её проигнорил
+2
-1
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Ихарь Окенфэйлов
С одной стороны ещё не скоро, с другой лето всегда пролетает с такой скоростью, что даже не успеваешь заметить было ли оно вообще. Причем чем старше, тем быстрее
0
0
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JBa
Ответ munkz
Пишите про топ-лиги, а дату старта ФНЛ не указали. Мдаааа
вроде уже не 2017 год, а шутки не меняются, как, видимо, и развитие местного населения.

грюстно
0
0
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