8 комментариев

Календарь возвращения.

В первые летние выходные вообще без большого футбола (на прошлой неделе были хотя бы матчи сборных) особенно ощутилось, что мы уже скучаем.

По насыщенным субботам-воскресеньям. По постоянному выбору между матчами РПЛ и других лиг. По заменам в фэнтези.

Осталось меньше месяца до большого возвращения.

Лиги уже публикуют подробные календари: по турам и датам. Например, знаем самое главное и про РПЛ, и про АПЛ.

К тому же почти везде еще до первых туров разыграют Суперкубки: «Зенит» против ЦСКА в Казани уже 15 июля, «Сити» – «Арсенал» на «Уэмбли» 6 августа, «Бавария» – «Лейпциг» в Германии 12 числа . Плюс «Сити» с «Севильей» в Суперкубке УЕФА 15-го.

И кстати – про календари, дни матчей и фэнтези. В новом сезоне нас ждет масштабное нововведение: дедлайны замен теперь – с началом первой игры каждого тура.

Возможно, будет непривычно, но этом демократическое решение. Пользователи Sports.ru проголосовали именно так. Теперь не нужно искать зазор между объявлением составов на первый матч тура и окончанием времени для замен, будет спокойное время разобраться и обновить команды.

На новой РПЛ и попробуем – через три с небольшим недели!

Фото: globallookpress.com/Conor Molloy