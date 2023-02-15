Каждый третий из игроков.

Эрлинг Холанд – счастье еще и для тех, кто не забыл сделать замены, обновил состав на ответные матчи 1/8 финала и тем более – отдал норвежцу капитанство.

Он не доиграл до конца, потерял на этом один балл, но хотя бы ранняя замена – после 60-й, так что пять голов по четыре очка и два за час на поле. 22 в сумме!

Кто сделал Холанда капитаном, получил вообще 44 – вау! Иногда за целый тур бывает примерно столько.

Эрлинга взяли больше, чем половина фэнтези-менеджеров, но по популярности он второй не только из всех игроков, но и на своей позиции. Знаете, какого форварда выбирают чаще? Виктора Осимхена !

Объяснить нетрудно: Холанд стоит 9, а Осимхен – 8. Но теперь форварду «Наполи» нужно сделать очень-очень многое, чтобы быть таким же успешным пиком.

Интересно, насколько близко к 100 процентам приблизится показатель во время четвертьфиналов?

С кем сыграет «Сити», какой обороне страдать следующей, узнаем в пятницу. Первые матчи 1/4 финала – 11 апреля, там и дедлайн .

Напоминаем: только перед первыми четвертьфиналами будут снова безлимитные замены, дальше – ограничения, старт с четырех между домашними и ответными матчами.

Фото: REUTERS/Molly Darlington