Разбираемся перед новым туром.

Чтобы легче было делать первые внутрисезонные весенние замены, вспоминает героев предыдущего тура Мир РПЛ.

Комплект базовых знаний:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 Никита Гойло – самый неоднозначный герой тура. Пропустил три, но заработал 9 очков. Как? Промах Кузяева с пенальти принес 4 балла – по правилам фэнтези любой незабитый дает бонусы, даже если вратарь не отбивал.

😍 Лука Джорджевич вышел на замену в середине второго тайма и за шесть минут обыграл ЦСКА. У черногорского форварда первые очки в сезоне, но с такой вспышкой точно не последние.

😍 Руслан Литвинов сделал первый в карьере дубль, у него за матч с «Уралом» больше результативных действий, чем за весь предыдущий сезон (был только гол «Крыльям» ). 13 очков за тур – единичный случай или у нас новый герой?

😍 Малком, теперь как гражданин России, продолжает феерить. Дубль в ворота «Пари НН» позволил полузащитнику «Зенита» стать лидером бомбардирской гонки с 14 мячами. В сумме с ассистом у него 14 очков, а за весь сезон в фэнтези теперь 140 баллов. Магия цифр!

😍 Артем Дзюба оправдал свою цену (8) в первом же матче – хет-триком. В него поверили всего 1,31% фэнтези-менеджеров, ждем всплеска перед новым туром!