В пятницу возобновляется не только сезон Мир РПЛ, но и фэнтези-турнир по нашей любимой лиге.

Все встало на паузу еще в ноябре, до чемпионата мира (кажется, чуть ли не в другой жизни), но вот теперь наконец-то большой перезапуск, решающий весенний отрезок.

Как дела в фэнтези РПЛ?

Мы обновили все составы, добавили новичков – так что самое время подготовить свои команды к рестарту.

Самое любопытное: сколько стоят пришедшие в лигу зимой? Например, спартаковские защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш – по 6, как и зенитовский бразилец Роберт Ренан, они близко к элите на своей позиции, новый креативный полузащитник «Краснодара» Кади – 7,5, вернувшийся в РПЛ с помощью «Локомотива» Артем Дзюба – 8.

Игроки, сменившие клубы – как Владимир Писарский (Сычевой), который теперь играет за «Крылья Советов», само собой, стоят по-прежнему.

Сколько есть замен и когда дедлайн?

Вы можете обновить больше половины стартового состава: вместо привычных трех после такой паузы у вас есть шесть замен .

Сезон возобновится вечером в пятницу матчем «Факел» – «Химки» (😍😍), игра начнется в 19:00 по московскому времени, а дедлайн в фэнтези – 18:00 мск.

Перед тем, как делать замены, советуем оценить, кто и насколько успешно играл в кубковых матчах: благодаря старту плей-офф там мы уже увидели в деле две три команд РПЛ. Конечно, кто-то сознательно проверял там не самых основных футболистов, но полезные выводы сделать точно можно.

А если я никогда не играл в фэнтези, но вот сейчас хочу?

Рестарт РПЛ – хороший повод втянуться. Правда!

У вас как раз будет весна, чтобы в ненапряжном режиме понять тонкости, а летом уже со знанием и опытом получится стартовать в новом сезоне.

С нашим легким, но подробным гидом будет еще проще.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Павел Бедняков; vk.com/fckssamara