Fantasy-превью 1/8 финала ЛЧ: вот лучшие пики!

Всем привет! Заканчиваются долгие три месяца без ЛЧ, и она возвращается вместе с Fantasy! Матчи 1/8 финала стартуют уже 14 февраля, и мы расписали лучшие пики из всех команд-участниц плей-офф турнира. Надеемся, вам будет полезно.

На всякий случай напомним основные моменты о том, как собрать команду:

Ваша команда должна состоять из 15 футболистов – 2 вратарей, 5 защитников, 5 полузащитников и 3 нападающих. Их суммарная стоимость не должна превышать 100 млн.

После сбора команды вы можете менять состав с помощью трансферов. Вы можете выбрать не более 3 игроков из одной команды во время ⅛ финала Лиги чемпионов.

Далее это число будет увеличиваться с каждым туром:

Матчи 1/4 – 4 игрока.

Матчи 1/2 – 6 игроков.

Финал – безлимит.

Все изменения на тур (замены/трансферы/выбор капитанов) можно производить до наступления дедлайна – времени за час до начала первого матча в туре. Все изменения, сделанные после дедлайна, вступят в силу только на следующий тур.

Важно! Турнир начинается с нуля: результаты группового этапа не учитываются, поэтому побороться за классные призы могут абсолютно все!

Приятного прочтения!

«Лейпциг» – «Ман Сити»

После возвращения Марко Розе «Лейпциг» вернулся в борьбу за чемпионство в Бундеслиге: на данный момент от первого места команду Розе отделяют лишь 4 балла. При этом «Лейпциг» идет на третьем месте по количеству забитых мячей в чемпионате (39, больше только у «Айнтрахта» и «Баварии», 40 и 56 соответственно).

«Ман Сити» же в этом сезоне немного потрясывает: несмотря на переход Эрлинга Холанда, наколотившего уже 25 голов в АПЛ-2022/23, в чемпионате дела у команды Пепа Гвардиолы пока идут ниже ожидаемого: 2 место и отставание от лидирующего «Арсенала» на 5 очков при матче лондонцев в запасе.

В матче «Лейпциг» – «Ман Сити» наверняка обе команды побегут вперед, поэтому разумно взять атакующих игроков: например, Эрлинга Холанда (9) или Кевина де Брюйне (9) в «Сити», а из «Лейпцига» можно взять разыгравшегося Доминика Собослаи (7). Из защитников может занести очки, например, Рико Льюис (5.5) или Натан Аке (6). Защиту «Лейпцига» рассматривать не стоит – вряд ли они устоят перед атакующим потенциалом «Сити».

«Брюгге» – «Бенфика»

«Брюгге» сейчас в крутом пике. После чемпионства в Бельгии и выхода из группы в ЛЧ команда посыпалась в чемпионате (4-е место и 18 очков до лидирующего «Генка»), главного тренера Карла Хуфкенса уволили, а пришедший Скотт Паркер пока не может наладить обстановку: лишь 1 победа на посту (над «Зюлте Варегемом»), поражение от «Генка» и четыре ничьи с «Андерлехтом», «Сент Трюйденом», «Шарлеруа» и «Антверпеном».

«Бенфика» же, наоборот, при Рогере Шмидте лидирует в чемпионате Португалии с отрывом в 8 очков. В последних семи матчах Примейры команда одержала 6 побед и потеряла очки лишь однажды, в середине января, сыграв вничью с лиссабонским «Спортингом». Правда, «Бенфика» в последние часы зимнего трансферного окна потеряла одну из своих главных звезд: полузащитника Энцо Фернандеса (6.5), который укатил в «Челси». Кадровый запас у команды имеется, но потеря такого игрока может плохо сказаться на игре.

В этой паре на данный момент шансов больше у «Бенфики», так что подумайте над Жоау Мариу (6) или Гонсалу Гедешем (7). Латераль Алекс Гримальдо (6) в последнее время тоже результативен и может стать отличным кандидатом в команду.

«Ливерпуль» – «Реал»

Сезон-2022/23 для «Ливерпуля» совсем не получается: команда идет на 9-м месте в АПЛ, страдает от травм лидеров, а в 2023-й и вовсе пока получается катастрофическим: в семи матчах ливерпульцы добились лишь одной победы – в Кубке Англии над «Вулверхэмптоном», в остальных матчах «Ливерпуль» два раза сыграл вничью и четырежды проиграл (два из них «Брайтону», в чемпионате и в национальном кубке, а также влетел «Брентфорду» и разгромно «Вулверхэмптону»), и к плей-офф ЛЧ болельщики «Ливерпуля» подходят в тревожном настроении.

У «Реала» дела идут получше, но тоже не без проблем: проигранный «Барселоне» Суперкубок Испании, два поражения и ничья в Примере, но зато в Кубке Испании вышли в полуфинал (где, кстати, тоже сыграют с «Барселоной»). Впрочем, несмотря на небольшую пробуксовку по результатам и по игре в последнее время, команда Карло Анчелотти все еще отлично умеет выгрызать победы на характере, что может особенно помочь в кубковых соревнованиях. Поэтому «Реал» списывать со счетов точно не стоит.

У обеих команд имеются проблемы в защите, поэтому стоит полагаться на игроков атаки: Карима Бензема (9)/Винисиуса Жуниора (8.5) у «Реала», либо же Мохамеда Салаха (8.5)/Коди Гакпо (7.5).

«Милан» – «Тоттенхэм»

2023-й год для «Милана» получается провальным – после вымученной победы над «Салернитаной» в начале января последовали две ничьи в чемпионате, вылет из Кубка Италии от «Торино» и четыре поражения подряд во всех турнирах, три из них – разгромные (в том числе в Суперкубке от «Интера»). Команда Стефано Пиоли, как и «Ливерпуль», страдает от травм главных игроков (к давно травмированным Майку Меньяну (6) и Златану Ибрагимовичу (7) добавился Фикайо Томори (6)), и это не в последнюю очередь повлияло на неудачные результаты миланцев. В Серии А команда упала на шестое место, после поражения от «Интера» в последнем туре миланцев обогнала «Рома».

«Тоттенхэм» наоборот, кажется, набирает обороты после небольшой череды неудач: в последних семи матчах у команды лишь два поражения – от «Ман Сити» и «Арсенала». Плюс этой зимой «Тоттенхэм» усилили двое новичков: Педро Порро (6) из лиссабонского «Спортинга» и Арно Данджума (7) из «Вильярреала», оба на правах аренды. А в 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл дома «Ман Сити» – победный вколотил Харри Кейн (8.5).

«Милан» пропускает в 8 последних матча – не удивительно, ведь у них изрядно страдает линия обороны из-за травмы, поэтому в этом матче стоит рассмотреть голы от «Тоттенхэм», которые может принести именно Харри Кейна (8.5). Также отметиться результативным действием всегда готов Деян Кулусевски (7). Если вы все же верите в клуб из Милана, то стоит рассмотреть вечного Оливье Жиру (7.5) и, например, Тео Эрнандеса (6.5), который может принести очки и в атаке, и в обороне.

«Айнтрахт» – «Наполи»

«Айнтрахт» Оливера Гласнера в 2023-м пока не проигрывает – после разгромной победы над «Шальке» команда дважды сыграла вничью (ладно, один из матчей был с «Баварией»), 4 февраля она снова выиграла – теперь у «Герты». «Айнтрахт» наверняка хочет продолжить выступления в ЛЧ, но соперник попался, откровенно говоря, сложный.

«Наполи» крушит на пути абсолютно всех (ну, почти – «Кремонезе» в национальном кубке был против) и летит к долгожданному чемпионству в Италии. В Серии А отрыв от второго места уже 13 очков, а лидеры команды в огне: Виктор Осимхен (8) продолжает забивать, Хвича Кварацхелия (8) укрепляется в качестве лучшего ассистента команды, а сама команда с начала года накопила уже пять побед во всех турнирах – солидный показатель.

Матч наверняка будет зрелищным и богатым на голы, поэтому могут пригодиться атакующие игроки: из «Наполи» можно взять кого-то из уже упоминавшихся Виктора Осимхена (8) и Хвичи Кварацхелии (8) (а может, и обоих сразу), а из «Айнтрахта» подойдет Рандаль Коло-Муани (7). Джованни ди Лоренцо (6) или Мариу Руй (6) могут добавить очков своей очередной голевой передачей.

«Боруссия» – «Челси»

«Боруссия» ударно начала 2023-й: одержала победы во всех 4 официальных матчах года и идет на третьем месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на три очка. Пожалуй, главное событие в клубе – возвращение победившего рак Себастьяна Аллера (7.5), который провел уже четыре матча после возобновления тренировок с командой и даже забил гол в ворота «Фрайбурга».

«Челси» выдал мощнейшую зимнюю трансферную кампанию-2023 и значительно усилил глубину состава. Это должно помочь подправить последние результаты: в текущем календарном году у команды Грэма Поттера лишь одна победа (1:0 над «Кристал Пэлас»), в остальных по три ничьи и поражения.

Очки у «Челси» способен принести Кай Хаверц (8), также стоит рассмотреть оправившегося от травмы Риса Джеймса (6.5), который способен отдать голевую, забить и сыграть сухой матч в свой удачный день! Ну а хорошие лоты из «Боруссии» – Джованни Рейна (6.5) и Джуд Беллингем (7.5).

«Интер» – «Порту»

Команда Симоне Индзаги смогла выйти в плей-офф ЛЧ со второго места из сложной группы с «Баварией» и «Барселоной» при не самой плохой игре. С возобновления чемпионата Италии после ЧМ-2022 «Интер» проиграл лишь однажды – 23 января дома «Эмполи». В остальных матчах во всех турнирах была ничья с «Монцей» и 7 побед в Серии А и Кубке Италии (одна из них даже над «Наполи»!).

«Порту» же идет вторым в чемпионате Португалии: до лидирующей «Бенфики» 8 очков, чем не повод искать счастья в кубковых турнирах. Тем более, в конце января команда выиграла Кубок португальской лиги – а в финале обыграла лиссабонский «Спортинг» (2:0).

В этом матче вполне возможна осторожная игра на контратаках, поэтому хватайте Мехди Тареми (7.5) из «Порту» или Лаутаро Мартинеса (8) из «Интера». Но не забывайте, что «Интер» может и засушить матч, сыграв надежно в обороне: по такому случаю можете взять Федерико Димарко (6), который может еще и добавить очков своими атакующими действиями.

«ПСЖ» – «Бавария»

Парижан в 2023-м лихорадит: лишь две победы в четырех матчах чемпионата (хотя в национальном кубке все три раза выиграли) при неважной игре. Группу ЛЧ «ПСЖ» прошла без особых проблем и финишировала на втором месте, набрав одинаковое количество очков с «Бенфикой».

«Бавария» же свою группу просто вынесла: 6 побед в 6 матчах, разница мячей 18-2 вообще без шансов для конкурентов. Правда, в 2023-й команда вкатилась не сразу: три ничьих в первых трех матчах, которые позволили конкурентам сократить отрыв от первого места, и только потом пришли две победы в Кубке Германии и Бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсманна потихоньку возвращается, но пока может немного пробуксовывать, и матч против «ПСЖ» должен дать команде нужную мотивацию.

В таком матче все ждут голов. Да и сложно представить, какая из команда способна сыграть «на ноль» в таком матче, поэтому лучше всего брать нападающих. Атака баварцев разнообразна: отдают голевые и забивают Эрик-Максим Шупо-Мотинг (8), Мюллер (8), Мусиала (8) – берите любого, шансы на очки практически одинаковые. Не забывайте и о Сане (8) и Гнабри (8). В защитной линии у немцев тоже все хорошо: пришедший зимой Канселу (6.5) уже отдает голевые, как он это делал в «Сити». У парижан готовы приносить очки все те же: Лео Месси (9), который после отъезда Роналду пойдет за рекордом по забитым мячам в ЛЧ (правда, аргентинец пропустит матч с «Монако», но к еврокубкам должен восстановиться), и Неймар (9). Килиан Мбаппе (9) пока травмирован и не поможет в первом матче 1/8 ЛЧ. Если верите в оборону «ПСЖ», то хорошим пиком будет Хакими (6.5), способный отлично подключиться в атаку и отметиться ассистом.

Собирайте свои команды из лучших футболистов мира, зовите знакомых и соревнуйтесь в Лигах друзей, поборитесь за главные призы: Apple Watch, Apple AirPods и футболку любимого клуба!

Fantasy-превью 1/16 Лиги Европы: смотрим лучшие пики!

Фото: East News/AP Photo/Jose Breton; globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency