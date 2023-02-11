Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

Fantasy-превью 1/8 финала ЛЧ: вот лучшие пики!

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
fantasy fantasy
Мохамед Салах Мохамед Салах
Наполи Наполи
Челси Челси
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брюгге Брюгге
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Милан Милан
Интер Интер
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Лионель Месси Лионель Месси
Бенфика Бенфика
Бавария Бавария
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Всем привет! Заканчиваются долгие три месяца без ЛЧ, и она возвращается вместе с Fantasy! Матчи 1/8 финала стартуют уже 14 февраля, и мы расписали лучшие пики из всех команд-участниц плей-офф турнира. Надеемся, вам будет полезно.

На всякий случай напомним основные моменты о том, как собрать команду:

Ваша команда должна состоять из 15 футболистов – 2 вратарей, 5 защитников, 5 полузащитников и 3 нападающих. Их суммарная стоимость не должна превышать 100 млн.

После сбора команды вы можете менять состав с помощью трансферов. Вы можете выбрать не более 3 игроков из одной команды во время ⅛ финала Лиги чемпионов.

Далее это число будет увеличиваться с каждым туром:

Матчи 1/4 – 4 игрока.

Матчи 1/2 – 6 игроков.

Финал – безлимит.

Все изменения на тур (замены/трансферы/выбор капитанов) можно производить до наступления дедлайна – времени за час до начала первого матча в туре. Все изменения, сделанные после дедлайна, вступят в силу только на следующий тур.

Важно! Турнир начинается с нуля: результаты группового этапа не учитываются, поэтому побороться за классные призы могут абсолютно все! 

Приятного прочтения!

«Лейпциг» – «Ман Сити»

После возвращения Марко Розе «Лейпциг» вернулся в борьбу за чемпионство в Бундеслиге: на данный момент от первого места команду Розе отделяют лишь 4 балла. При этом «Лейпциг» идет на третьем месте по количеству забитых мячей в чемпионате (39, больше только у «Айнтрахта» и «Баварии», 40 и 56 соответственно).

«Ман Сити» же в этом сезоне немного потрясывает: несмотря на переход Эрлинга Холанда, наколотившего уже 25 голов в АПЛ-2022/23, в чемпионате дела у команды Пепа Гвардиолы пока идут ниже ожидаемого: 2 место и отставание от лидирующего «Арсенала» на 5 очков при матче лондонцев в запасе.

В матче «Лейпциг» – «Ман Сити» наверняка обе команды побегут вперед, поэтому разумно взять атакующих игроков: например, Эрлинга Холанда (9) или Кевина де Брюйне (9) в «Сити», а из «Лейпцига» можно взять разыгравшегося Доминика Собослаи (7). Из защитников может занести очки, например, Рико Льюис (5.5) или Натан Аке (6). Защиту «Лейпцига» рассматривать не стоит – вряд ли они устоят перед атакующим потенциалом «Сити».

«Брюгге» – «Бенфика»

«Брюгге» сейчас в крутом пике. После чемпионства в Бельгии и выхода из группы в ЛЧ команда посыпалась в чемпионате (4-е место и 18 очков до лидирующего «Генка»), главного тренера Карла Хуфкенса уволили, а пришедший Скотт Паркер пока не может наладить обстановку: лишь 1 победа на посту (над «Зюлте Варегемом»), поражение от «Генка» и четыре ничьи с «Андерлехтом», «Сент Трюйденом», «Шарлеруа» и «Антверпеном».

«Бенфика» же, наоборот, при Рогере Шмидте лидирует в чемпионате Португалии с отрывом в 8 очков. В последних семи матчах Примейры команда одержала 6 побед и потеряла очки лишь однажды, в середине января, сыграв вничью с лиссабонским «Спортингом». Правда, «Бенфика» в последние часы зимнего трансферного окна потеряла одну из своих главных звезд: полузащитника Энцо Фернандеса (6.5), который укатил в «Челси». Кадровый запас у команды имеется, но потеря такого игрока может плохо сказаться на игре.

В этой паре на данный момент шансов больше у «Бенфики», так что подумайте над Жоау Мариу (6) или Гонсалу Гедешем (7). Латераль Алекс Гримальдо (6) в последнее время тоже результативен и может стать отличным кандидатом в команду.

«Ливерпуль» – «Реал»

Сезон-2022/23 для «Ливерпуля» совсем не получается: команда идет на 9-м месте в АПЛ, страдает от травм лидеров, а в 2023-й и вовсе пока получается катастрофическим: в семи матчах ливерпульцы добились лишь одной победы – в Кубке Англии над «Вулверхэмптоном», в остальных матчах «Ливерпуль» два раза сыграл вничью и четырежды проиграл (два из них «Брайтону», в чемпионате и в национальном кубке, а также влетел «Брентфорду» и разгромно «Вулверхэмптону»), и к плей-офф ЛЧ болельщики «Ливерпуля» подходят в тревожном настроении.

У «Реала» дела идут получше, но тоже не без проблем: проигранный «Барселоне» Суперкубок Испании,  два поражения и ничья в Примере, но зато в Кубке Испании вышли в полуфинал (где, кстати, тоже сыграют с «Барселоной»). Впрочем, несмотря на небольшую пробуксовку по результатам и по игре в последнее время, команда Карло Анчелотти все еще отлично умеет выгрызать победы на характере, что может особенно помочь в кубковых соревнованиях. Поэтому «Реал» списывать со счетов точно не стоит.

У обеих команд имеются проблемы в защите, поэтому стоит полагаться на игроков атаки: Карима Бензема (9)/Винисиуса Жуниора (8.5) у «Реала», либо же Мохамеда Салаха (8.5)/Коди Гакпо (7.5).

«Милан» – «Тоттенхэм»

2023-й год для «Милана» получается провальным – после вымученной победы над «Салернитаной» в начале января последовали две ничьи в чемпионате, вылет из Кубка Италии от «Торино» и четыре поражения подряд во всех турнирах, три из них – разгромные (в том числе в Суперкубке от «Интера»). Команда Стефано Пиоли, как и «Ливерпуль», страдает от травм главных игроков (к давно травмированным Майку Меньяну (6) и Златану Ибрагимовичу (7) добавился Фикайо Томори (6)), и это не в последнюю очередь повлияло на неудачные результаты миланцев. В Серии А команда упала на шестое место, после поражения от «Интера» в последнем туре миланцев обогнала «Рома».

«Тоттенхэм» наоборот, кажется, набирает обороты после небольшой череды неудач: в последних семи матчах у команды лишь два поражения – от «Ман Сити» и «Арсенала». Плюс этой зимой «Тоттенхэм» усилили двое новичков: Педро Порро (6) из лиссабонского «Спортинга» и Арно Данджума (7) из «Вильярреала», оба на правах аренды. А в 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл дома «Ман Сити» – победный вколотил Харри Кейн (8.5).

«Милан» пропускает в 8 последних матча – не удивительно, ведь у них изрядно страдает линия обороны из-за травмы, поэтому в этом матче стоит рассмотреть голы от «Тоттенхэм», которые может принести именно Харри Кейна (8.5). Также отметиться результативным действием всегда готов Деян Кулусевски (7). Если вы все же верите в клуб из Милана, то стоит рассмотреть вечного Оливье Жиру (7.5) и, например, Тео Эрнандеса (6.5), который может принести очки и в атаке, и в обороне.

«Айнтрахт» – «Наполи»

«Айнтрахт» Оливера Гласнера в 2023-м пока не проигрывает – после разгромной победы над «Шальке» команда дважды сыграла вничью (ладно, один из матчей был с «Баварией»), 4 февраля она снова выиграла – теперь у «Герты». «Айнтрахт» наверняка хочет продолжить выступления в ЛЧ, но соперник попался, откровенно говоря, сложный.

«Наполи» крушит на пути абсолютно всех (ну, почти – «Кремонезе» в национальном кубке был против) и летит к долгожданному чемпионству в Италии. В Серии А отрыв от второго места уже 13 очков, а лидеры команды в огне: Виктор Осимхен (8) продолжает забивать, Хвича Кварацхелия (8) укрепляется в качестве лучшего ассистента команды, а сама команда с начала года накопила уже пять побед во всех турнирах – солидный показатель.

Матч наверняка будет зрелищным и богатым на голы, поэтому могут пригодиться атакующие игроки: из «Наполи» можно взять кого-то из уже упоминавшихся Виктора Осимхена (8) и Хвичи Кварацхелии (8) (а может, и обоих сразу), а из «Айнтрахта» подойдет Рандаль Коло-Муани (7). Джованни ди Лоренцо (6) или Мариу Руй (6) могут добавить очков своей очередной голевой передачей.

«Боруссия» – «Челси»

«Боруссия» ударно начала 2023-й: одержала победы во всех 4 официальных матчах года и идет на третьем месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на три очка. Пожалуй, главное событие в клубе – возвращение победившего рак Себастьяна Аллера (7.5), который провел уже четыре матча после возобновления тренировок с командой и даже забил гол в ворота «Фрайбурга».

«Челси» выдал мощнейшую зимнюю трансферную кампанию-2023 и значительно усилил глубину состава. Это должно помочь подправить последние результаты: в текущем календарном году у команды Грэма Поттера лишь одна победа (1:0 над «Кристал Пэлас»), в остальных по три ничьи и  поражения.

Очки у «Челси» способен принести Кай Хаверц (8), также стоит рассмотреть оправившегося от травмы Риса Джеймса (6.5), который способен отдать голевую, забить и сыграть сухой матч в свой удачный день! Ну а хорошие лоты из «Боруссии» – Джованни Рейна (6.5) и Джуд Беллингем (7.5).

«Интер» – «Порту»

Команда Симоне Индзаги смогла выйти в плей-офф ЛЧ со второго места  из сложной группы с «Баварией» и «Барселоной» при не самой плохой игре. С возобновления чемпионата Италии после ЧМ-2022 «Интер» проиграл лишь однажды – 23 января дома «Эмполи». В остальных матчах во всех турнирах была ничья с «Монцей» и 7 побед в Серии А и Кубке Италии (одна из них даже над «Наполи»!).

«Порту» же идет вторым в чемпионате Португалии: до лидирующей «Бенфики» 8 очков, чем не повод искать счастья в кубковых турнирах. Тем более, в конце января команда выиграла Кубок португальской лиги – а в финале обыграла лиссабонский «Спортинг» (2:0). 

В этом матче вполне возможна осторожная игра на контратаках, поэтому хватайте Мехди Тареми (7.5) из «Порту» или Лаутаро Мартинеса (8) из «Интера». Но не забывайте, что «Интер» может и засушить матч, сыграв надежно в обороне: по такому случаю можете взять Федерико Димарко (6), который может еще и добавить очков своими атакующими действиями.

«ПСЖ» – «Бавария»

Парижан в 2023-м лихорадит: лишь две победы в четырех матчах чемпионата (хотя в национальном кубке все три раза выиграли) при неважной игре. Группу ЛЧ «ПСЖ» прошла без особых проблем и финишировала на втором месте, набрав одинаковое количество очков с «Бенфикой».

«Бавария» же свою группу просто вынесла: 6 побед в 6 матчах, разница мячей 18-2 вообще без шансов для конкурентов. Правда, в 2023-й команда вкатилась не сразу: три ничьих в первых трех матчах, которые позволили конкурентам сократить отрыв от первого места, и только потом пришли две победы в Кубке Германии и Бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсманна потихоньку возвращается, но пока может немного пробуксовывать, и матч против «ПСЖ» должен дать команде нужную мотивацию.

В таком матче все ждут голов. Да и сложно представить, какая из команда способна сыграть «на ноль» в таком матче, поэтому лучше всего брать нападающих. Атака баварцев разнообразна: отдают голевые и забивают Эрик-Максим Шупо-Мотинг (8), Мюллер (8), Мусиала (8) – берите любого, шансы на очки практически одинаковые. Не забывайте и о Сане (8) и Гнабри (8). В защитной линии у немцев тоже все хорошо: пришедший зимой Канселу (6.5) уже отдает голевые, как он это делал в «Сити». У парижан готовы приносить очки все те же: Лео Месси (9), который после отъезда Роналду пойдет за рекордом по забитым мячам в ЛЧ (правда, аргентинец пропустит матч с «Монако», но к еврокубкам должен восстановиться), и Неймар (9). Килиан Мбаппе (9) пока травмирован и не поможет в первом матче 1/8 ЛЧ. Если верите в оборону «ПСЖ», то хорошим пиком будет Хакими (6.5), способный отлично подключиться в атаку и отметиться ассистом.

Собирайте свои команды из лучших футболистов мира, зовите знакомых и соревнуйтесь в Лигах друзей, поборитесь за главные призы: Apple Watch, Apple AirPods и футболку любимого клуба!

Fantasy-превью 1/16 Лиги Европы: смотрим лучшие пики!

Фото: East News/AP Photo/Jose Breton; globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azamat Rozmetov
Бавария вынесет всех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий