Футбольный Fantasy-блог
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«Реал», «Барса», «МЮ» и «Ювентус» сыграют в плей-офф еврокубков. Помните, кто за какой трофей борется?

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На следующей неделе возвращаются не только еврокубки, но и Fantasy Sports.ru по Лиге чемпионов и Лиге Европы – соберите себе команду мечты за 100 миллионов, соревнуйтесь с друзьями в общих лигах и получите шанс выиграть Apple Watch, AirPods или футболку любимого клуба.

А пока попробуйте вспомнить, за какой трофей будут бороться «Барса», «Ливерпуль» и другие топ-клубы.

4 комментария

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Вакилич
Ответ Pb-SE
Надо было ещё добавить участников Лиги Конференций. Попробуй вспомнить, где играет Вильярреал, а где Лацио.
Согласен. А то так совсем легко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Надо было ещё добавить участников Лиги Конференций. Попробуй вспомнить, где играет Вильярреал, а где Лацио.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Vova Jmur
7/8 никогда бы не подумал, что ТТХ будет в ПО играть
Посмотри на состав группы, из которой они вышли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vova Jmur
7/8
никогда бы не подумал, что ТТХ будет в ПО играть
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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