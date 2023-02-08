«Реал», «Барса», «МЮ» и «Ювентус» сыграют в плей-офф еврокубков. Помните, кто за какой трофей борется?

На следующей неделе возвращаются не только еврокубки, но и Fantasy Sports.ru по Лиге чемпионов и Лиге Европы – соберите себе команду мечты за 100 миллионов, соревнуйтесь с друзьями в общих лигах и получите шанс выиграть Apple Watch, AirPods или футболку любимого клуба.

А пока попробуйте вспомнить, за какой трофей будут бороться «Барса», «Ливерпуль» и другие топ-клубы.