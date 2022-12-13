Рестарт АПЛ: кого взять в Fantasy? Любопытные варианты из «Челси», «МЮ» и «Сити»

В понедельник после паузы на ЧМ возобновляется английская Премьер-лига, а значит пора делать замены в фэнтези-турнире на долгожданный новый тур, если вы еще не.

Давайте обсудим главное.

Дедлайн близко, замен – много

Дедлайн – уже в 14:30 , тур начинается ранней игрой «Тоттенхэма», в Англии же рождественский выходной.

Как и обычно при такой большой паузе в турнире перед возобновлением расширенный лимит замен – можно сделать пять вместо стандартных трех .

Вполне пригодится, например, если у вас в составе кто-то из финалистов чемпионата мира – не все даже доехали до своих клубов, а кто уже в расположении – не факт, что готовы сразу же переключиться на АПЛ, всего через неделю после большой победы или большого разочарования, чтобы играть с первых минут.

Кто эффективнее всех в этом сезоне?

Освежим в памяти топовую пятерку.

1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (цена: 9) – 111 очков (8,5 в среднем за игру). Ну а кто же еще. Гиперэффективный норвежский форвард зашел так, что теперь он в состава почти у 60% фэнтези-менеджеров. И правда – а как его игнорировать? Но кстати, перед перерывом два матча подряд Эрлинг давал ниже нормы, в последней игре вообще впустую провел 90 минут и позволил «Сити» проиграть «Брентфорду». Но целый месяц он целенаправленно готовился к рестарту – должно быть страшно.

2. Харри Кейн, «Тоттенхэм» (9) – 87 (5,8). Тут уже вопросы последствий чемпионата мира. С лондонцев как раз АПЛ возобновляется, а английский форвард еще совсем недавно пулял выше ворот важнейший пенальти на ЧМ, из-за которого Англия вылетела в четвертьфинале от Франции.

3. Мигель Альмирон, «Ньюкасл» (6) – 86 (5,7). Самый удачный выбор сезона из нетоповой категории. «Ньюкасл» удивляет, а полузащитник Альмирон стабильно заносит. У него в октябре-ноябре было пять подряд матчей с результативными действиями. Продолжит ли?

4. Айвен Тоуни, «Брентфорд» (7,5) – 83 (5,9). Форвард-герой, вмешавшийся перед паузой на ЧМ в чемпионскую гонку – он сделал дубль в ворота «Сити», принес своей команде победу и ворвался в топ всей лиги по фэнтези-эффективности. Для продолжения сезона даже плюс, что Гарет Саутгейт не повез Тоуни на чемпионат мира.

5. Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити» (9) – 82 (5,9). Тоже участник чемпионата мира, но вылетевший максимально быстро – уже после группового этапа. Сборная Бельгии была настолько проблемной, что вернуться в спокойный и такой комфортный «Сити», вероятно, для полузащитника счастье.

Дальше в рейтинге сезона Мо Салах («Ливерпуль», 82 очка), Джеймс Мэдиссон («Лестер», 82), Леандро Троссард («Брайтон», 77), Киран Триппьер («Ньюкасл», 76) и Фил Фоден («Манчестер Сити», 75).

Кого взять на новый тур?

Вратарь и защитники: лучшие шансы на сухой матч, судя по всему, у «Челси» и «Ман Юнайтед» – оба играют дома со скромными соперниками («Борнмут» и «Ноттингем»). Так что Марк Кукурелья (6) и Диогу Далот (5,5) смотрятся перспективно, особенно если Далот в норме после чемпионата мира. За паузу вылечился атакующий защитник «Челси» Рис Джеймс (6,5) – хороший шанс поймать сразу два бонуса, за сухой матч и пользу впереди.

Стоит подумать по поводу кипера, особенно если вы среди тех, кто осенью соблазнился Дэнни Уордом из «Лестера» за 5 – он не только в непредсказуемой форме после ЧМ, еще и играет против «Ньюкасла». Возможно, самое время брать Кепу (5,5) – в том числе с прицелом на январские матчи. Да, там у «Челси» есть «Сити», но кроме – «Ноттингем», «Фулхэм» и «Пэлас».

Полузащитники: в Фила Фодена (8,5) по-прежнему мало кто верит (всего 5,8% выбора), хоть он в десятке по результативности – можно сыграть на этом, потому что «Сити» едет к много пропускающему «Лидсу». Если продолжать по лидерам, по-прежнему сделать разницу может Мартин Эдегор (7) – он тоже из тех, кто (как и Холанд) спокойно готовился к возобновлению.

Нападающие: календарем привлекает Че Адамс (7) из «Саутгемптона» – сейчас «Брайтон», затем «Фулхэм», «Ноттингем», «Эвертон», «Астон Вилла» и «Брентфорд». Если ставка сыграет, получится обойти многих – форвард всего в 1,1% фэнтези-команд. Можно взглянуть и на «Ман Юнайтед»: у Эрика тен Хага приятная связка из «Ноттингема», «Вулвз» и «Борнмута», почему бы и не Маркус Рэшфорд (7,5) или Антони Марсьяль (7,5)? Всегда приятно сделать замены с перспективой, когда их много. К тому же форварды «МЮ» теперь свободны от давления Роналду со скамейки.

Напоминаем: все решения нужно принять до 14:30 мск – это дедлайн на 17-й тур .

Фото: East News/IMAGO/Conor Molloy; globallookpress.com/IMAGO/Darren Woolley