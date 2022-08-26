🤩 Сборная 6-го тура Fantasy РПЛ: лучший – кипер «Сочи», пара игроков «Локо» удивляет, двое из ЦСКА уже по классике

Еще один эпизод Fantasy-сериала, сборная тура – пик беспристрастности, она собрана по законам фэнтези-турнира.

Шестой тур – почти вровень с пятым, всего на одно очко больше, теперь 95. Далековато от лучшего в сезоне, третьего, когда было 109.

Не устанем напоминать: этот состав – идеал, которого можно было добиться в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый). Это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru. Очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 Внезапно больше всех в туре набрал вратарь «Сочи» – Денис Адамов взял в матче с «Ростовом» два пенальти (лишил очков и Николая Комличенко, и Даниила Уткина). Очевидно, главный герой!

🤩 Два игрока «Локомотива» в сборной тура – большущая редкость для этого сезона. Но с крупной победой (обыграли «Химки» 3:0) все сложилось: Дмитрий Живоглядом сыграл на ноль и сделал ассист, а Гирано Керк забил и отдал.

🤩 А вот два игрока ЦСКА – уже почти классика. Причем именно Хорхе Карраскаль и Хесус Медина – топовый выбор, проверено.

🤩 Максим Глушенков забил второй тур подряд, но на этот раз не испортил себе результат загубленным пенальти, поэтому самый активный атакующий игрок «Крыльев» среди лучших.

🤩 У Алексея Ионова результативное действие всего второй раз за сезон, но он в сборной тура, потому что «Краснодар» еще и сыграл на ноль – ему как полузащитнику прилетело +1 очко бонуса.

Дедлайн нового тура – 19:00 мск, лучшего игрока из предыдущего увидим сразу, потому что открывает именно «Сочи» – против «Химок».