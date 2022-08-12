💰 Левандовски – 10, Дибала – 8.5. Сколько стоят звезды в Fantasy Ла Лиги и Серии А?

Привет!

Наша Fantasy-жизнь становится полнее и разнообразнее: в пятницу стартует сезон Ла Лиги, в субботу – Серия А. Это значит, что Роберт Левандовски и Пауло Дибала будут приносить очки не только своим новым клубам, но и нашим командам.

В каждом сезоне находится джокер – полезный игрок с низким ценником – но, собирая состав, мы всегда смотрим, сколько стоят суперзвезды. Давайте проверим?

Абзац, который можно пропустить, если вы давно играете в Fantasy : смысл игры – собрать на 100 виртуальных миллионов команду из реальных футболистов и получить как можно больше очков за их действия в реальных матчах (голы, ассисты, сухие матчи). Между турами можно делать трансферы, корректируя состав под календарь.

Ла Лига (дедлайн – пятница, 21:00)

Это главный сегодняшний старт – у вас еще есть время на сбор команды. Дедлайн – за час до начала матча «Осасуна» – «Севилья».

Что по звездам?

Супердуэт «Реала» Бензема-Винисиус стал лучшим по очкам в прошлом сезоне Fantasy Ла Лиги. А теперь здесь и Роберт Левандовски – новый бомбардир «Барселоны» намерен бороться с Бензема за «Золотой мяч».

С Депаем все сложно, тут лучше дождаться переход в другую команду – и там Мемфис может выдать цифры времен «Лиона» (отсюда и такой ценник).

Отдельная тема – массовые подписания «Барселоны». Но нужно следить за новостями: кого каталонцы втиснут сквозь строгие правила Ла Лиги и внесут в заявку? Хотя понятно, что без Левандовского не обойдется.

А еще у нас конкурс! Надо создать команду и вступить в лигу по ссылке. Можно даже после дедлайна.

Серия А (дедлайн – суббота, 18:30)

Последней начнет Италия. У вас почти сутки на финальные размышления над составом:

С премиум-форвардами дела обстоят так:

В Серии А за лето провернули кучу интересных трансферов – вот самые статусные новички:

Но помните, что Погба пока травмирован. Лучше возьмите новенького из «Торино» – Алексея Миранчука (7.0)! А можете пойти ва-банк и взять в нападение Александра Кокорина (6.0) – и просто верить 💜.

Что в других лигах? Кто самый дорогой игрок в Fantasy?

РПЛ и другие топ-лиги стартовали раньше. Там звезды уже успели порадовать очками. Просто перечислим главных: