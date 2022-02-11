Футбольный Fantasy-блог
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Стартуют fantasy-турниры к плей-офф ЛЧ и ЛЕ. Успейте собрать команду!

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Sports.ru объявляет о старте fantasy-турниров по плей-офф стадиям еврокубков. Собирайте команды, соревнуйтесь с друзьями и выигрывайте призы!

Если вы знаете правила, смело переходите к созданию команды. Вы можете делать неограниченное число замен до дедлайна: ЛЧ – 15 февраля 22:00, ЛЕ – 17 февраля 19:45 (UTC+3).

Важно: Поскольку в формате проведения стадии плей-офф Лиги Европы произошли изменения и одна часть команд начинает выступление на стадии 1/16 финала, а другая на стадии 1/8, то перед первыми матчами 1/8 финала количество замен в вашей команде будет неограниченно.

Собрать команду Лиги Чемпионов

Собрать команду Лиги Европы

Если вы никогда не играли в Fantasy Football, то первым делом вам нужно зарегистрироваться на Sports.ru.

Что такое Fantasy Football?

Вы создаете виртуальную команду из 15 реальных футболистов, и с этого момента их забитые голы, голевые передачи, сухие матчи и карточки превращаются в очки вашей команды. Составы выставляются на каждый тур, между турами можно трансферы (о возможном количестве замен читайте в правилах турниров). Вы можете соревноваться не только в общем зачете, но и со своими друзьями в собственной лиге. Создавайте лиги и присылайте друзьям код для вступления. 

Подробные правила начисления очков и управления командой

Подробный мануал для новичков можно найти чуть ниже.

Призы

Победители Fantasy-турниров получат памятные сувениры с символикой Sports.ru, а также фирменные футболки Sports.ru. Профили победителей на сайте будут украшены специальными звездами и бейджами (пример). Участники, занявшие 2 и 3 места, также получат по фирменной футболке. 

Кто оценивал?

За оценивание игроков ЛЧ особая благодарность: Phantom of Opera, Iron Alex, silaev1982

За оценивание игроков ЛЕ особая благодарность: Iron Alex, silaev1982

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Если у вас есть вопросы по работе Fantasy Football, оставляйте их в комментариях к этой записи, присылайте их вместе со ссылкой на вашу команду на адрес fantasy@sports.ru или пишите в статусах с тегом #fantasy. Постоянное обсуждение игры идет также в чате прямо на странице вашей команды.

Подробный мануал для новичков:

1. Как делать замены и готовиться к старту турнира

2. Составы, травмы, дисквалификации, как и где их искать

3. Стратегия игры

4. Амортизация рисков, система мотиваций, работа с фентези-уикендом и немного математики

5. Советы от чемпионов

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