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    Ковальчук – лучший бомбардир КХЛ, «Авангард», «Амур», «Северсталь» и «Спартак» – в плей-офф

    Теги Сочи ЦСКА Трактор Торпедо Нефтехимик Адмирал Салават Юлаев Металлург Мг Йокерит Ак Барс Автомобилист Локомотив СКА Динамо Северсталь Авангард КХЛ Спартак Сибирь Амур

    Главные события последнего дня регулярки.

    Итоги последнего игрового дня в регулярке КХЛ:

    - «Авангард» и «Амур» вышли в плей-офф на Востоке. Омичи забили гол, выводящий их в восьмерку, за минуту до конца матча с «Барысом», а хабаровчане вообще проиграли «Адмиралу» по буллитам;

    - у «Сибири» – 13 побед в 16 матчах с 11 декабря 2017-го, но в плей-офф новосибирцы не попали. Самую важную игру – домашнюю против «Трактора» – они проиграли 1:4;

    - на Западе в розыгрыш Кубка Гагарина попали «Спартак» и «Северсталь». Москвичи спустя семь лет оказались в плей-офф, череповчане – спустя пять лет;

    - московское «Динамо» завершило сезон на девятом месте Запада. Они проиграли «Спартаку» в решающем матче – 2:4;

    - Илья Ковальчук – лучший бомбардир чемпионата КХЛ с 63 очками;

    - СКА и ЦСКА (а вместе с ними «Северсталь» и «Спартак») начнут свои серии плей-офф по графику восточных команд – их матчи сдвинули по времени. Официальная причина лигой не указана, но, скорее всего, это из-за участия олимпийских чемпионов из армейских команд в митинге в поддержку Владимира Путина. Больше всех пострадали певица Елка и Ирина Аллегрова – их концерты в Ледовом дворце Питера перенесли из-за того, что подвинули вперед матчи СКА;

    - Все пары плей-офф выглядят так:

    Запад
    СКА – «Северсталь»
    ЦСКА – «Спартак»
    «Йокерит» – «Сочи»
    «Локомотив» – «Торпедо»

    Восток
    «Ак Барс» – «Амур»
    «Салават Юлаев» – «Авангард»
    «Трактор» – «Нефтехимик»
    «Автомобилист» – «Металлург»

    23.35 Это был последний матч регулярного чемпионата КХЛ-2017/18. Этот день получился крутым – даже круче, чем весь олимпийский турнир для сборной России. Хотелось бы, чтобы плей-офф получился еще интереснее – он стартует уже в субботу.

    Вместе с вами за матчами этого дня следил хоккейный отдел Sports.ru. Спокойной вам ночи! 

    23.31 «Слован» обыгрывает минское «Динамо» – 4:2. Последняя шайба – на счету Марека Гецла в уже пустые ворота.

    23.12 Матч в Риге закончился победой «Динамо» – 3:1. «Йокерит» возвращается в Хельсинки готовиться к серии против «Сочи». Игра в Братиславе продолжается – там 3:2 в пользу хозяев, Хенкель отыграл одну шайбу для минчан.

    23.00 Окончание регулярки – это подведение итогов не только для команд. Никита Гусев не набрал очков в матче с «Северсталью» и оставил Ковальчука во главе таблицы бомбардиров.

    Лучшим снайпером регулярки стал Найджел Доус из «Барыса» (35 шайб), ассистентом – Никита Гусев (40 передач). Бомбардир среди защитников – Филип Ларсен из «Салавата» (11+27), снайпер в этом же амплуа – Патрик Херсли, СКА (14 голов).

    У вратарей лучшие – Райан Запольски, «Йокерит» (8 сухих игр), Ларс Юханссон, ЦСКА (коэффициент надежности – 1,31), Павел Францоуз, «Трактор» (94,6% отраженных бросков).

    22.40 Рижское «Динамо» и «Слован», которых различные новости сплавляют из КХЛ, упираются в последних (как минимум в этом сезоне) домашних матчах: 1:2 проигрывает «Йокерит» в Латвии, а минское «Динамо» в Словакии – 1:3.

    22.27 Довольные хоккеисты «Авангарда» возвращаются в Омск. Их серия с «Салаватом Юлаевым» стартует уже в воскресенье.

    22.15 Нечасто такое бывает, что «Зеленое дерби» становится не самым обсуждаемым событием дня. Но регулярка завершилась шикарно. А «Амуру» придется тяжко – посмотрите, как «Ак Барс» наказывает даже за мелкие ошибки:

    22.07 СКА побеждает «Северсталь» – 1:0. Как ни странно, победный буллит – у защитника Егора Яковлева. Но в плей-офф буллитов не будет!

    22.02 Все! «Спартак» побеждает 4:3, «Динамо» – мимо плей-офф. Вот так выглядят пары Кубка Гагарина на Западе:

    22.01 Кстати, у «Северстали» главный тренер в плей-офф будет с новым имиджем.

    21.59 4:3 – «Динамо» забивает третью шайбу! Убойнейший бросок Никулина! Чуть больше минуты еще на два гола у бело-голубых!

    21.56 В Санкт-Петербурге – буллиты. «Северсталь» выстояла в овертайме даже в меньшинстве. А если так и в плей-офф?

    21.54 У московского «Динамо» чуть больше трех минут на три шайбы. Еременко уже готов меняться на шестого полевого. Ждать чуда? 

    21.52 В Риге – 1:1. Дарзиньш забил «Йокериту». Дело идет ко второму перерыву.

    21.51 «Торпедо» обыгрывает «Витязь» в овертайме – 2:1. Дубль Евгения Мозера!

    21.49 А Гудачеку, вратарю «Северстали», мало выхода в плей-офф – он тащит и в овертайме. Возможно, запугивает игроков СКА перед встречей в первом раунде плей-офф.

    21.46 Но «Динамо» теперь спасет только чудо – 4:2 в пользу «Спартака». Максвелл в большинстве!

    21.43 В Питере будет овертайм! «Северсталь» – в плей-офф! Третий лишний теперь определяется в матче «Спартак» – «Динамо». Бело-голубых устраивает только победа в основное!

    21.35 У «Северстали» меньше 10 минут до плей-офф. В Питере по-прежнему 0:0. Похоже, череповчане могут и не уезжать – серия намечается против СКА как раз.

    21.33 В Нижнем Новгороде – 1:1, «Витязь» сравнял счет – шайба у Макеева. Дело идет к овертайму.

    21.31 3:2 – «Спартак» снова ведет! Гол Лещенко! Огонь огненный, а не матч. Красно-белые просто затерроризировали оборону «Динамо» в этом большинстве.

    21.23 ЦСКА успел и пятую забить «Локомотиву» – 5:2 в пользу армейцев. Теперь окончательный счет. Последняя шайба на счету Шалунова – у него тоже дубль.

    21.22 Третий период в Москве! Ключевые 20 минут!

    21.19 ЦСКА забивает в пустые ворота и выигрывает в Ярославле – 4:2 (дубль Ничушкина и вообще у него 2+1 в матче)

    «Торпедо» наконец-то прекратил мучить своих болельщиков и забил «Витязю» – 1:0 (Мозер), в Риге «Йокерит» ведет 1:0 (естественно, Толванен), а «Слован» ведет в матче с минчанами – 2:1.

    21.12 Тут подъехали подробности победной шайбы «Авангарда» в Астане, которая вывела омичей в плей-офф. Рассказывает забивший Семен Кошелев:

    «У нас не было паузы, шла игра, и Доминик так резко побежал на смену, что никто не ожидал. Даня Файзуллин должен был выходить шестым вместо вратаря, но он замешкался, и выскочил я. И так получилось в итоге».

    Жизнь – лучший драматург?

    21.04 В московском матче перерыв – 2:2. В Питере тоже, но там 0:0. Если «Северсталь» дотянет до овертайма, то точно попадет в плей-офф – как бы «Спартак» с «Динамо» ни сыграли.

    21.01 В Братиславе начался матч «Слована» и минского «Динамо». Последний в истории КХЛ матч в Словакии? 

    21.00 Беспалов стоит за себя и за ту «Северсталь». Два момента, когда игроки «Динамо» должны были забивать, но Никита сказал «Стоп». 

    20.58 У «Спартака» и «Динамо» мелкая потасовка – но от московского дерби, в котором решается судьба мест в плей-офф, ждешь настощего махача. Но сама игра хороша, да!

    20.52 В Риге идет матч «Динамо» с «Йокеритом» – пока без голов. Но латвийцы перебрасывают гостей.

    20.47 Кстати, «Сочи» логично довел матч в Тольятти до победы (2:3) – и никто из москвичей южный клуб уже не догонит. «Леопарды» начнут плей-офф в Хельсинки.

    20.45 2:2 в московском дерби! РАДИЛ! Отличный бросок с пол-зоны!

    20.43 При текущем положении дел «Динамо» выходит в плей-офф с седьмого места и попадает в первом раунде на ЦСКА. «Северстали» надо открывать счет в Питере, если клуб хочет поиграть в Кубке Гагарина. Но написать это, конечно, куда проще, чем сделать.

    20.36 И БРЮКВИН! 2:1 в пользу «Динамо». Плодотворно перерыв прошел у этой команды!

    20.34 «Динамо» сравнивает! Хиетанен – 1:1. Реализовали бело-голубые большинство!

    20.20 По результату «Сибири» в этом сезоне высказался наш автор Александр Балабанов в своем телеграм-канале «Ну, за хоккей»:

    «Сибирь» не впервые пролетает мимо розыгрыша Кубка Гагарина на самом финише регулярки. 8 лет назад новосибирцы остались без плей-офф, проиграв «Витязю», а в прошлом году – победив «Автомобилист» по буллитам, а не в основное время.

    В отличие от тех случаев, на этот раз «Сибирь» играла дома, что еще обиднее. Но если рассматривать этот матч как отражение сезона в целом, результат можно счесть закономерным.

    Стартовые 0:2 – это неудачное начало сезона при Павле Зубове, которое во многом было логичным. Увы, этот специалист все же запомнился громкими речами, а не поставленной игрой.

    Второй период – перелом, попытка отыграться. При Фастовском «Сибирь» всего лишь во второй раз поменяла тренера по ходу сезона. Владимиру Юрзинову удалось встряхнуть команду и заметно улучшить качество ее хоккея.

    Третий период – отчаянные попытки отыграться, перевес по броскам и итоговое фиаско. До этого матча «Сибирь» выиграла 11 матчей из 12, но поражение от «Трактора» оказалось роковым.

    Новосибирский клуб оказывается мимо плей-офф второй год подряд. Все-таки невозможно каждый год совершать чудо и безболезненно заменять уходящих лидеров. Но ведь у «Сибири» и на этот раз почти получилось. И это значит, что стратегически клуб все же нащупывает верный путь, несмотря на то, что тактически опять в проигрыше».

    20:10 У «Спартака» и «Динамо» первый перерыв в матче – 1:0. На данную минуту из проходящих матчей: «Лада» – «Сочи» – 2:3, «Локомотив» – ЦСКА – 2:3 (только что забил Ничушкин), «Торпедо» – «Витязь» и СКА – «Северсталь» – 0:0. 

    20:02 «СПАРТАК» ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ В МОСКВЕ! 1:0 ДЕРГАЧЕВ!

    19:49 По нулям пока в Питере и в Москве. После Востока Запад смотрится не так живо.

    19:37 Теперь предоставляем трибуну Илье Ельчанинову с его правдивым историческим рассказом. Бывших авторов Sports.ru не бывает!

    «Сезон 2008/09 для «Авангарда» – трагический и ужасный. После смерти Леши Черепанова все, что могли пойти не так – пошло. Клуб заваливал регулярку, в последних четырех матчах омичи взяли 2 очка из 12 и вероятность непопадания в плей-офф не то что замаячила, а просто светила в оба глаза.

    «Авангард» на 16 месте. У «Северстали» на одно очко меньше, но есть матч в запасе с «Магниткой», которой ничего не надо – победа не поднимет в таблице, а поражение – не смоет вниз. У «Северстали» молодые Чудинов, Александров, Лемтюгов и Шипачев. «Северстали» вроде даже хватало одного очка для попадание в плей-офф.

    Конец третьего периода, 1:1.

    И за 56 секунд до конца матча за «Магнитку» кладет банку всей жизни («Авангарда», разумеется) ДЕНИС ХЛЫСТОВ. Уфимец Денис Хлыстов, лично подставивший «Салават Юлаев». Подсказали – из-под Вадима Шипачева бросал Хлыстов, какая ирония.

    Для понимания: «Салават» того времени – это современный СКА, собравший под 80% очков в регулярке и скупивший всех, включая Радулова.

    Для истории: «Авангард» выиграл ту серию 3-1. Шестнадцатая команда выиграла у первой.

    Плей-офф в КХЛ тогда был что надо».

    Параллели с этим сезоном, я думаю, очевидны. У Ильи, как и у Артема Зырянова, тоже есть телеграм-канал, и там тоже круто.

    19:34 Начался матч дня на Западе «Спартак» – «Динамо», а вот так выглядят все пары плей-офф на Востоке:

    19:18 Да, все расклады перемешались! «Нефтехимик», который какое-то время претендовал на первое место конференции, укатился на шестое место, «Авто» получает домашнюю площадку и «Магнитку» в соперники – весь день по раскладам выходило дерби с Челябинском, но сейчас мы увидим другое уральское райвалри.

    19:11 «МЕТАЛЛУРГ» ВЫХОДИТ ВПЕРЕД! Этот гол переворачивает все расклады на Востоке пока!

    19:07 В остальных матчах: «Авто» разминается на «Югре», которая, возможно, проводит последний матч в КХЛ, «Салават Юлаев» ведет у «Ак Барса» 4:2, в Магнитогорске все еще ничья, «Сочи» ведет в Тольятти.

    19:04 А в плей-офф Омск сыграет с Уфой – неужели сюжет первого сезона лиги повторится?

    19:01 «АВАНГАРД» В ПЛЕЙ-ОФФ!!! ВОТ ЭТО СЮЖЕТ!

    19:00 Кто бы поверил летом, что тройка Кошелева, Михеева и Семенова затащит Омск в плей-офф единолично?

    18:59 «АВАНГАРД» ГОООООООООООООООООООООЛ!!!! НЕВЕРОЯТНО!!! ЗА МИНУТУ ДО КОНЦА!!!

    18:58 Две минуты. Напоминаем – Омску нужны только три очка.

    18:57 Три минуты до конца в Астане – «Барыс» играет уже откровенно лениво, «Авангард» однообразно швыряет Карлссону в эмблему на пузе.

    18:50 Игроки «Авангарда» как будто уже забронировали отели на Мальдивах – пока ощущение такое, что им ничего не надо. А ведь Омску нужно побеждать обязательно в основное время!

    18:46 В Магнитогорске хозяева счет сравняли – Терещенко 2:2.

    18:44 Половина третьего периода в Астане прошла. Сонная игра, «Авангард» не реализовал большинство.

    18:26 Вторые перерывы в трех матчах: «Металлург» – «Нефтехимик» – 1:2, «Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 3:2, «Югра» – «Автомобилист» – 0:2. Третий период сейчас начнется в Астане.

    18:20 Пока в плей-офф не проходит команда с лучшей обороной Востока, четвертой обороной во всей лиге и разницей шайб +29. Безумие какое-то.

    18:15 Кончился второй период в Астане. «Ак Барс» в Уфе счет только что сравнял,  в унылой игре в Ханты-Мансийске Голышев вывел «Авто» вперед, в Магнитогорске «Металлург» один гол отквитал. Все может перевернуться очень быстро!

    18:07 Еще раз поздравляем Хабаровск!

    18:05 Да, не зря летом «Авангард» и «Салават» ожесточенно грызлись за Семенова - теперь мы видим, почему.

    18:03 «Нефтехимик» делает счет 2:0 – Филатов укрепляет шансы Нижнекамска на начало серии дома.

    18:02 3:3 В АСТАНЕ! «АВАНГАРД» СРАВНИВАЕТ – ДУБЛЬ КИРИЛЛА СЕМЕНОВА!

    17:56 Герман Титов берет челлендж – и шайба не засчитана!

    17:53 4:2 в Астане! Доус уменьшает шансы омичей на плей-офф! Так, но тут тоже видеопросмотр.

    17:48 В трех матчах кончился первый период: «Югра» – «Автомобилист» – 0:0, «Металлург» – «Нефтехимик» – 0:1 (Хайруллин), «Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 2:0 (Гончаров, Зубов)

    17:45 1:4 в Новосибирске – Пеньковский за доли секунды до конца забросил. Поздравляем «Амур» со вторым в истории выходом в Кубок Гагарина! Парни Мартемьянова это реально заслужили.

    А в Астане забивет Файзулин – «Авангард» 2:3!

    17:40 Прекрасный игровой день: все, кому надо было побеждать, проиграли или проигрывают.

    17:35 Второй период стартовал в Астане, в Новосибирске четыре минуты до конца (третьего периода? матча?)

    17:28 Выход «3 в 1» «Трактор» не реализовал!

    17:26 8 минут до конца матча в Новосибирске. При таком счете там «Амур» гарантированно выходит в плей-офф.

    17:16 Первый период в Астане кончился. 3:1 – молодой состав «Барыса» ведет.

    17:15 ПОЧТИ ОДНОВРЕМЕННО СЧЕТ В НОВОСИБИРСКЕ И АСТАНЕ СТАНОВИТСЯ 3:1! Евдокимов забивает за «Барыс» в большинстве, Щехура – за «Трактор».

    17:10 Третий период стартовал в Новосибирске.

    17:06 Еще три мачча у нас начались. В «зеленом дерби» командам уже ничего не надо, они гарантированно остаются на первых двух местах конференции, но все равно это дерби!

    17:00 Гол не засчитан! Счет прежний – 2:1, «Барыс».

    16:53 «Авангард» не сдается – 2:2! Кошелев сравнял! Но пока видеопросмотр.

    16:52 Второй период в Новосибирске кончился – там тоже 2:1, но ведут гости.

    16:51 КУЧИН – 2:1! «Барыс» повел! Олег Шилин мог спокойно брать обе шайбы – теперь вместо него выпустили Фурха.

    16:50 «Барыс» сравнял! МАКЛЮКОВ – 1:1!

    16:45 Даааа, вот с ТАКИМ Салаком Чехия могла стать олимпийским чемпионом! Александр пока тащит абсолютно все во втором периоде.

    16:40 «Авангард» реализовал большинство – 0:1 Семенов!

    16:38 Крышесносящий хоккей в Новосибирске сейчас, счет легко мог стать 3:3 за последние минуты.

    16:34 «Сибирь» серьезно поддавливала во втором большинстве за матч, но счет остался прежним.

    16:32 Начался матч в Астане тем временем.

    16:26 Тичар забивает в большинстве – 1:2, но «Сибирь» все еще проигрывает.

    16:25 Дорогая лига тем временем официально перенесла серии плей-офф СКА и ЦСКА, даже не потрудившись написать причину в своем объявлении.

    16:21 Второй период начался.

    16:06 Вполне возможно, что в будущем так назовут одну из станций омского метро:

    16:03 Кончился первый период – «Трактор» ведет 2:0. А «Барыс» тем временем назвал состав на игру – на этих парней надежда в Новосибирске и Хабаровске. Всем блокнот Рыспаева, пацаны!

    15:58 Пока новосибирцы бьются лбом о Францоуза, почитаем мнение нашего автора Артема Зырянова о том, как «Амур», может быть, упустил свои шансы на плей-офф из-за невнимательности:

    «Амур» проиграл шесть из шести серий буллитов до матча с «Адмиралом» и в главном матче сезона во Владивостоке опять не добрал нужное очко, которое может оставить команду без плей-офф. Будут говорить про лотерею, невезение, но вдумайтесь: из 37 попыток (то есть выходов один на один) хабаровчане реализовали всего пять. Это как-то совсем плохо.

    И о деталях. У «Амура» был месяц перед матчами года с «Адмиралом». За это время можно было подготовиться к любым сюжетам – и к буллитам в том числе. При счете 0:0 третьим у Хабаровска пошел бросать защитник Виталий Атюшов, которого в сезоне в буллитных сериях не использовали вообще. Не исключено, что он вообще ни разу в жизни не выполнял их в официальных матчах (это не точно), но даже если не так, почему не Ли, почему не Фролов или хотя бы Литовченко? Буллиты так и останутся лотереей, если перед началом серии наугад тыкать пальцем в тех, кто может забить, а не готовиться к сериям заранее.

    Эту колонку мы взяли из канала Артема «Эпицентр» – подписывайтесь!

    15:52 «Трактору» очень нужно преимущество домашней площадки, так что расслабляться они вряд ли будут.

    15:48 По версии Олега Мосалева, у нас как раз «ЭКВААААТОР ПЕРИИИИИОДАААА». «Сибирь» на первых минутах побежала атаковать, сломя голову, но пропускала быстрые выпады от «Трактора» и теперь должна вновь прийти в себя.

    15:44 «Трактор» делает счет 2:0! Виталий Кравцов, которого могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ этого года, пробивает Салака! Чех мог брать обе шайбы.

    15:40 Кстати, у нас тут временная смена ведущего онлайна – без Антона ни одного доброго слова про «Авангард» вы не увидите, МУХАХАХАХАХА.

    15:37 Челябинск открывает счет! Практически первый момент в матче был у «Трактора», и Кручинин делает счет 1:0!

    15.30 Начинается матч «Сибирь» – «Трактор»!

    15.15 Ситуация следующая: для попадания в плей-офф «Авангарду» нужно выигрывать в основное время в Астане. «Сибири» – не проиграть в основное время дома «Трактору».

    15.11 «Адмирал» выигрывает по буллитам – 2:1! Омск должен бонусы выписать Никите Серебрякову во Владивосток!

    15.10 Перескоков забрасывает – 1:0 в пользу «Адмирала»! Зогорна не забивает!

    15.09 Третьи попытки – все еще 0:0.

    15.08 Вторые буллиты – 0:0 и суперсэйв Серебрякова!

    15.07 После первых буллитов счет в серии – 0:0. Штанга и Серебряков.

    15.01 Серебряков остался в воротах – и не пропустил. Как и Метсола. Буллиты.

    14.55 Повреждение в овертайме получает вратарь «Адмирала» Никита Серебряков – требуется помощь врача. В Омске уже наверняка грызут ногти.

    14.50 Овертайм в матче «Адмирал» – «Амур» – 1:1. Хабаровчане уже набирают 88 очков, но им нужно еще одно, чтобы точно оказаться в розыгрыше Кубка Гагарина.

    14.47 Окончание третьего периода во Владивостоке – просто огонь. Обе команды забыли про оборону и проходят среднюю зону очень быстро. Но счет не изменился – 1:1. Играть чуть больше минуты.

    14.25 А тем временем «Салават» обломал для многих главную интригу в день открытия переходов. Умарк остается в Уфе еще на два года.

     

    ⚡ Линус Умарк остается в Уфе! ⚡ Новый контракт лучшего бомбардира команды рассчитан на два года. Умарк о новом соглашении: – Я провел здесь уже три года. Я люблю клуб, люблю болельщиков и всю организацию. Я счастлив остаться здесь. – Считаете ли, что «Салават Юлаев» наиболее подходящая вам команда? В Уфе у вас лучшая статистика в карьере. – Дело не в статистике. В хоккее самое важное – победы. Моя цель – выиграть Кубок Гагарина и я хочу помочь команде. – Каким вы видите свое будущее с «Салаватом Юлаевым»? – Я хочу побеждать. Мы должны сосредоточиться на настоящем, пройти в плей-офф как можно дальше и выиграть Кубок. Крайний форвард выступает за уфимский клуб с сезона 2015/16. Третий сезон подряд Умарк становится лучшим бомбардиром команды, набирая не менее 50 очков за регулярный чемпионат. На данный момент на счету Линуса 52 (16+36) очка в 54 играх. Сейчас Умарк является пятым бомбардиром и вторым ассистентом КХЛ. На Олимпиаде нападающий «юлаевцев» стал лучшим бомбардиром сборной Швеции и вторым ассистентом турнира. В 2016-ом году форвард завоевал с «Салаватом Юлаевым» бронзовые медали Чемпионата России. _________ #HCSalavat #зеленыйтебеклицу #хоккейнаястолица #ХКСалаватЮлаев #ХКСЮ #Уфа #Ufa #KHL #КХЛ #КХЛ10 #живихоккеем 4 и 5 марта игры плей-офф на Уфа-Арене! Билеты уже в продаже https://tickets.hcsalavat.ru/ Ссылка на билетный сайт в профиле.

    Публикация от ХК Салават Юлаев (@hcsalavat)

    14.17 Третий период – важный как минимум для трех городов – начался.

    13.59 Второй период в матче «Адмирал» – «Амур» завершен. Все еще 1:1. Напомним, хабаровчанам нужно взять два очка, чтобы точно попасть в плей-офф.

    13.56 Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов организовал только что два неплохих момента для своей команды, но его партнеры не забили. А было бы иронично – не пригодившийся в Омске хоккеист не пускает родную команду в плей-офф.

    13.35 1:1 в матче «Адмирал» – «Амур». Михал Йордан сравнивает счет во Владивостоке.

    13.30 Во Владивостоке сыграли уже 4 минуты во втором периоде – счет прежний, 1:0 в пользу «Адмирала». От счета 1:1 сейчас только что спас Серебряков.

    13.17 Если б плей-офф КХЛ начался прямо сейчас, пары Запада и Востока выглядели бы вот так:

    13.09 Во Владивостоке завершился первый период – «Адмирал» обыгрывает «Амур», 1:0. Результат, который больше всех пока устраивает омский «Авангард».

    Вот шайба Глазачева:

    13.04 Вообще своих соперников по плей-офф знают только «Локомотив» и «Торпедо» – они и встретятся в первом раунде: третьего и четвертого марта – в Ярославле, шестого и седьмого – в Нижнем Новгороде.

    Если, конечно, вообще все даты в плей-офф не сдвинут из-за митингов.

    Плей-офф КХЛ перенесли из-за Путина. Игроки пойдут на митинг

    13.00 В таблице Западной конференции ситуация тоже запутана от слова «совсем». «Спартак» и «Динамо» в очном матче сегодня решат, кто выходит в плей-офф – но крайней в этой ситуации может оказаться «Северсталь», если не обыграет СКА в Питере, а бело-голубые возьмут три очка.

    12.55 До сих пор непонятно, кто с кем и где сыграет из четверки «Нефтехимик» – «Трактор» – «Автомобилист» – «Магнитка». Екатеринбуржцы сегодня сыграют в Ханты-Мансийске – а это очень хорошие шансы на три очка. «Магнитке» надо обыгрывать «Нефтехимик» и ждать ошибки «Трактора» в Новосибирске, чтобы начать плей-офф дома.

    12.52 1:0 в пользу «Адмирала» – Константин Глазачев реализует большинство!

    12.50 Пока шансы «Авангарда» на плей-офф хранит во Владивостоке вратарь Никита Серебряков, отразивший уже около 10 бросков «Амура». Вообще в «Адмирале» есть люди, заинтересованные в выходе «ястребов» в плей-офф – в команде сразу 5 омичей и еще трое омских воспитанников.

    12.30 Во Владивостоке начинается матч «Адмирал» – «Амур». Команде из Владивостока уже ничего не надо в чемпионате (месяца два как), но закрывать сезон поражением в дальневосточном дерби они явно не собираются. Хабаровску же хочется в плей-офф – спустя шесть лет. И второй раз в истории КХЛ.

    12.25 Кроме того, совершенно непонятно, кто и с кем сыграет в плей-офф на Востоке. «Ак Барс» и «Салават» обеспечили себе первые места в конференции и с интересом наблюдают за разборками Омска, Новосибирска и Хабаровска. Сами команды сегодня сыграют в «Зеленом дерби», что делает последний день регулярки только интереснее.

    Кстати, свой прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» можно оставить здесь.

    12.22 А вот итоговые места «Амура» и «Сибири» зависят только от результатов этих команд. Для попадания в плей-офф «Амуру» достаточно победить «Адмирал» в гостях (можно даже в овертайме или по буллитам), а «Сибирь» устроит даже поражение вне основного времени матча – новосибирцы принимают дома «Трактор». 

    12.20 Запутанная ситуация на Востоке. «Авангард» в прошлом матче не сумел взять три очка и остался на девятом месте. Омичи рискуют пропустить плей-офф-2018: их судьба в руках других команд, но при этом «ястребам» обязательно нужно брать три очка в гостевом матче с «Барысом».

    12.15 Всем привет. В первый день весны Sports.ru поздравляет вас с окончанием регулярного чемпионата КХЛ. Из восьми пар плей-офф известна только одна, а еще четыре места в розыгрыше Кубка Гагарина вообще вакантны. Все решится сегодня, в последнем туре.

    День обещает быть очень интересным. Присоединяйтесь к нам.

    Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

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