Ковальчук – лучший бомбардир КХЛ, «Авангард», «Амур», «Северсталь» и «Спартак» – в плей-офф

Главные события последнего дня регулярки.

Итоги последнего игрового дня в регулярке КХЛ:

- «Авангард» и «Амур» вышли в плей-офф на Востоке. Омичи забили гол, выводящий их в восьмерку, за минуту до конца матча с «Барысом», а хабаровчане вообще проиграли «Адмиралу» по буллитам;

- у «Сибири» – 13 побед в 16 матчах с 11 декабря 2017-го, но в плей-офф новосибирцы не попали. Самую важную игру – домашнюю против «Трактора» – они проиграли 1:4;

- на Западе в розыгрыш Кубка Гагарина попали «Спартак» и «Северсталь». Москвичи спустя семь лет оказались в плей-офф, череповчане – спустя пять лет;

- московское «Динамо» завершило сезон на девятом месте Запада. Они проиграли «Спартаку» в решающем матче – 2:4;

- Илья Ковальчук – лучший бомбардир чемпионата КХЛ с 63 очками;

- СКА и ЦСКА (а вместе с ними «Северсталь» и «Спартак») начнут свои серии плей-офф по графику восточных команд – их матчи сдвинули по времени. Официальная причина лигой не указана, но, скорее всего, это из-за участия олимпийских чемпионов из армейских команд в митинге в поддержку Владимира Путина. Больше всех пострадали певица Елка и Ирина Аллегрова – их концерты в Ледовом дворце Питера перенесли из-за того, что подвинули вперед матчи СКА;

- Все пары плей-офф выглядят так:

Запад

СКА – «Северсталь»

ЦСКА – «Спартак»

«Йокерит» – «Сочи»

«Локомотив» – «Торпедо»

Восток

«Ак Барс» – «Амур»

«Салават Юлаев» – «Авангард»

«Трактор» – «Нефтехимик»

«Автомобилист» – «Металлург»

23.35 Это был последний матч регулярного чемпионата КХЛ-2017/18. Этот день получился крутым – даже круче, чем весь олимпийский турнир для сборной России. Хотелось бы, чтобы плей-офф получился еще интереснее – он стартует уже в субботу.

Вместе с вами за матчами этого дня следил хоккейный отдел Sports.ru. Спокойной вам ночи!

23.31 «Слован» обыгрывает минское «Динамо» – 4:2. Последняя шайба – на счету Марека Гецла в уже пустые ворота.

23.12 Матч в Риге закончился победой «Динамо» – 3:1. «Йокерит» возвращается в Хельсинки готовиться к серии против «Сочи». Игра в Братиславе продолжается – там 3:2 в пользу хозяев, Хенкель отыграл одну шайбу для минчан.

23.00 Окончание регулярки – это подведение итогов не только для команд. Никита Гусев не набрал очков в матче с «Северсталью» и оставил Ковальчука во главе таблицы бомбардиров.

Лучшим снайпером регулярки стал Найджел Доус из «Барыса» (35 шайб), ассистентом – Никита Гусев (40 передач). Бомбардир среди защитников – Филип Ларсен из «Салавата» (11+27), снайпер в этом же амплуа – Патрик Херсли, СКА (14 голов).

У вратарей лучшие – Райан Запольски, «Йокерит» (8 сухих игр), Ларс Юханссон, ЦСКА (коэффициент надежности – 1,31), Павел Францоуз, «Трактор» (94,6% отраженных бросков).

22.40 Рижское «Динамо» и «Слован», которых различные новости сплавляют из КХЛ, упираются в последних (как минимум в этом сезоне) домашних матчах: 1:2 проигрывает «Йокерит» в Латвии, а минское «Динамо» в Словакии – 1:3.

22.27 Довольные хоккеисты «Авангарда» возвращаются в Омск. Их серия с «Салаватом Юлаевым» стартует уже в воскресенье.

22.15 Нечасто такое бывает, что «Зеленое дерби» становится не самым обсуждаемым событием дня. Но регулярка завершилась шикарно. А «Амуру» придется тяжко – посмотрите, как «Ак Барс» наказывает даже за мелкие ошибки:

22.07 СКА побеждает «Северсталь» – 1:0. Как ни странно, победный буллит – у защитника Егора Яковлева. Но в плей-офф буллитов не будет!

22.02 Все! «Спартак» побеждает 4:3, «Динамо» – мимо плей-офф. Вот так выглядят пары Кубка Гагарина на Западе:

22.01 Кстати, у «Северстали» главный тренер в плей-офф будет с новым имиджем.

28 авг. 2017 г. – Наставник хоккейной «Северстали» Александр Гулявцев обещал побриться налысо, если его команда выйдет в плей-офф — Юрий (@Vendin12) 1 марта 2018 г.

21.59 4:3 – «Динамо» забивает третью шайбу! Убойнейший бросок Никулина! Чуть больше минуты еще на два гола у бело-голубых!

21.56 В Санкт-Петербурге – буллиты. «Северсталь» выстояла в овертайме даже в меньшинстве. А если так и в плей-офф?

21.54 У московского «Динамо» чуть больше трех минут на три шайбы. Еременко уже готов меняться на шестого полевого. Ждать чуда?

21.52 В Риге – 1:1. Дарзиньш забил «Йокериту». Дело идет ко второму перерыву.

21.51 «Торпедо» обыгрывает «Витязь» в овертайме – 2:1. Дубль Евгения Мозера!

21.49 А Гудачеку, вратарю «Северстали», мало выхода в плей-офф – он тащит и в овертайме. Возможно, запугивает игроков СКА перед встречей в первом раунде плей-офф.

21.46 Но «Динамо» теперь спасет только чудо – 4:2 в пользу «Спартака». Максвелл в большинстве!

21.43 В Питере будет овертайм! «Северсталь» – в плей-офф! Третий лишний теперь определяется в матче «Спартак» – «Динамо». Бело-голубых устраивает только победа в основное!

21.35 У «Северстали» меньше 10 минут до плей-офф. В Питере по-прежнему 0:0. Похоже, череповчане могут и не уезжать – серия намечается против СКА как раз.

21.33 В Нижнем Новгороде – 1:1, «Витязь» сравнял счет – шайба у Макеева. Дело идет к овертайму.

21.31 3:2 – «Спартак» снова ведет! Гол Лещенко! Огонь огненный, а не матч. Красно-белые просто затерроризировали оборону «Динамо» в этом большинстве.

21.23 ЦСКА успел и пятую забить «Локомотиву» – 5:2 в пользу армейцев. Теперь окончательный счет. Последняя шайба на счету Шалунова – у него тоже дубль.

21.22 Третий период в Москве! Ключевые 20 минут!

21.19 ЦСКА забивает в пустые ворота и выигрывает в Ярославле – 4:2 (дубль Ничушкина и вообще у него 2+1 в матче)

«Торпедо» наконец-то прекратил мучить своих болельщиков и забил «Витязю» – 1:0 (Мозер), в Риге «Йокерит» ведет 1:0 (естественно, Толванен), а «Слован» ведет в матче с минчанами – 2:1.

21.12 Тут подъехали подробности победной шайбы «Авангарда» в Астане, которая вывела омичей в плей-офф. Рассказывает забивший Семен Кошелев:

«У нас не было паузы, шла игра, и Доминик так резко побежал на смену, что никто не ожидал. Даня Файзуллин должен был выходить шестым вместо вратаря, но он замешкался, и выскочил я. И так получилось в итоге».

Жизнь – лучший драматург?

21.04 В московском матче перерыв – 2:2. В Питере тоже, но там 0:0. Если «Северсталь» дотянет до овертайма, то точно попадет в плей-офф – как бы «Спартак» с «Динамо» ни сыграли.

21.01 В Братиславе начался матч «Слована» и минского «Динамо». Последний в истории КХЛ матч в Словакии?

21.00 Беспалов стоит за себя и за ту «Северсталь». Два момента, когда игроки «Динамо» должны были забивать, но Никита сказал «Стоп».

20.58 У «Спартака» и «Динамо» мелкая потасовка – но от московского дерби, в котором решается судьба мест в плей-офф, ждешь настощего махача. Но сама игра хороша, да!

20.52 В Риге идет матч «Динамо» с «Йокеритом» – пока без голов. Но латвийцы перебрасывают гостей.

20.47 Кстати, «Сочи» логично довел матч в Тольятти до победы (2:3) – и никто из москвичей южный клуб уже не догонит. «Леопарды» начнут плей-офф в Хельсинки.

20.45 2:2 в московском дерби! РАДИЛ! Отличный бросок с пол-зоны!

20.43 При текущем положении дел «Динамо» выходит в плей-офф с седьмого места и попадает в первом раунде на ЦСКА. «Северстали» надо открывать счет в Питере, если клуб хочет поиграть в Кубке Гагарина. Но написать это, конечно, куда проще, чем сделать.

20.36 И БРЮКВИН! 2:1 в пользу «Динамо». Плодотворно перерыв прошел у этой команды!

20.34 «Динамо» сравнивает! Хиетанен – 1:1. Реализовали бело-голубые большинство!

20.20 По результату «Сибири» в этом сезоне высказался наш автор Александр Балабанов в своем телеграм-канале «Ну, за хоккей»:

«Сибирь» не впервые пролетает мимо розыгрыша Кубка Гагарина на самом финише регулярки. 8 лет назад новосибирцы остались без плей-офф, проиграв «Витязю», а в прошлом году – победив «Автомобилист» по буллитам, а не в основное время.

В отличие от тех случаев, на этот раз «Сибирь» играла дома, что еще обиднее. Но если рассматривать этот матч как отражение сезона в целом, результат можно счесть закономерным.

Стартовые 0:2 – это неудачное начало сезона при Павле Зубове, которое во многом было логичным. Увы, этот специалист все же запомнился громкими речами, а не поставленной игрой.

Второй период – перелом, попытка отыграться. При Фастовском «Сибирь» всего лишь во второй раз поменяла тренера по ходу сезона. Владимиру Юрзинову удалось встряхнуть команду и заметно улучшить качество ее хоккея.

Третий период – отчаянные попытки отыграться, перевес по броскам и итоговое фиаско. До этого матча «Сибирь» выиграла 11 матчей из 12, но поражение от «Трактора» оказалось роковым.

Новосибирский клуб оказывается мимо плей-офф второй год подряд. Все-таки невозможно каждый год совершать чудо и безболезненно заменять уходящих лидеров. Но ведь у «Сибири» и на этот раз почти получилось. И это значит, что стратегически клуб все же нащупывает верный путь, несмотря на то, что тактически опять в проигрыше».

20:10 У «Спартака» и «Динамо» первый перерыв в матче – 1:0. На данную минуту из проходящих матчей: «Лада» – «Сочи» – 2:3, «Локомотив» – ЦСКА – 2:3 (только что забил Ничушкин), «Торпедо» – «Витязь» и СКА – «Северсталь» – 0:0.

20:02 «СПАРТАК» ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ В МОСКВЕ! 1:0 ДЕРГАЧЕВ!

19:49 По нулям пока в Питере и в Москве. После Востока Запад смотрится не так живо.

19:37 Теперь предоставляем трибуну Илье Ельчанинову с его правдивым историческим рассказом. Бывших авторов Sports.ru не бывает!

«Сезон 2008/09 для «Авангарда» – трагический и ужасный. После смерти Леши Черепанова все, что могли пойти не так – пошло. Клуб заваливал регулярку, в последних четырех матчах омичи взяли 2 очка из 12 и вероятность непопадания в плей-офф не то что замаячила, а просто светила в оба глаза.

«Авангард» на 16 месте. У «Северстали» на одно очко меньше, но есть матч в запасе с «Магниткой», которой ничего не надо – победа не поднимет в таблице, а поражение – не смоет вниз. У «Северстали» молодые Чудинов, Александров, Лемтюгов и Шипачев. «Северстали» вроде даже хватало одного очка для попадание в плей-офф.

Конец третьего периода, 1:1.

И за 56 секунд до конца матча за «Магнитку» кладет банку всей жизни («Авангарда», разумеется) ДЕНИС ХЛЫСТОВ. Уфимец Денис Хлыстов, лично подставивший «Салават Юлаев». Подсказали – из-под Вадима Шипачева бросал Хлыстов, какая ирония.

Для понимания: «Салават» того времени – это современный СКА, собравший под 80% очков в регулярке и скупивший всех, включая Радулова.

Для истории: «Авангард» выиграл ту серию 3-1. Шестнадцатая команда выиграла у первой.

Плей-офф в КХЛ тогда был что надо».

Параллели с этим сезоном, я думаю, очевидны. У Ильи, как и у Артема Зырянова, тоже есть телеграм-канал, и там тоже круто.

19:34 Начался матч дня на Западе «Спартак» – «Динамо», а вот так выглядят все пары плей-офф на Востоке:

19:18 Да, все расклады перемешались! «Нефтехимик», который какое-то время претендовал на первое место конференции, укатился на шестое место, «Авто» получает домашнюю площадку и «Магнитку» в соперники – весь день по раскладам выходило дерби с Челябинском, но сейчас мы увидим другое уральское райвалри.

19:11 «МЕТАЛЛУРГ» ВЫХОДИТ ВПЕРЕД! Этот гол переворачивает все расклады на Востоке пока!

19:07 В остальных матчах: «Авто» разминается на «Югре», которая, возможно, проводит последний матч в КХЛ, «Салават Юлаев» ведет у «Ак Барса» 4:2, в Магнитогорске все еще ничья, «Сочи» ведет в Тольятти.

19:04 А в плей-офф Омск сыграет с Уфой – неужели сюжет первого сезона лиги повторится?

19:01 «АВАНГАРД» В ПЛЕЙ-ОФФ!!! ВОТ ЭТО СЮЖЕТ!

19:00 Кто бы поверил летом, что тройка Кошелева, Михеева и Семенова затащит Омск в плей-офф единолично?

18:59 «АВАНГАРД» ГОООООООООООООООООООООЛ!!!! НЕВЕРОЯТНО!!! ЗА МИНУТУ ДО КОНЦА!!!

18:58 Две минуты. Напоминаем – Омску нужны только три очка.

18:57 Три минуты до конца в Астане – «Барыс» играет уже откровенно лениво, «Авангард» однообразно швыряет Карлссону в эмблему на пузе.

18:50 Игроки «Авангарда» как будто уже забронировали отели на Мальдивах – пока ощущение такое, что им ничего не надо. А ведь Омску нужно побеждать обязательно в основное время!

18:46 В Магнитогорске хозяева счет сравняли – Терещенко 2:2.

18:44 Половина третьего периода в Астане прошла. Сонная игра, «Авангард» не реализовал большинство.

18:26 Вторые перерывы в трех матчах: «Металлург» – «Нефтехимик» – 1:2, «Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 3:2, «Югра» – «Автомобилист» – 0:2. Третий период сейчас начнется в Астане.

18:20 Пока в плей-офф не проходит команда с лучшей обороной Востока, четвертой обороной во всей лиге и разницей шайб +29. Безумие какое-то.

18:15 Кончился второй период в Астане. «Ак Барс» в Уфе счет только что сравнял, в унылой игре в Ханты-Мансийске Голышев вывел «Авто» вперед, в Магнитогорске «Металлург» один гол отквитал. Все может перевернуться очень быстро!

18:07 Еще раз поздравляем Хабаровск!

Хабаровский @hcamur во второй раз в своей истории выходит в плей-офф КХЛ! pic.twitter.com/MBDOerK7ZF — КХЛ (@khl) 1 марта 2018 г.

18:05 Да, не зря летом «Авангард» и «Салават» ожесточенно грызлись за Семенова - теперь мы видим, почему.

18:03 «Нефтехимик» делает счет 2:0 – Филатов укрепляет шансы Нижнекамска на начало серии дома.

18:02 3:3 В АСТАНЕ! «АВАНГАРД» СРАВНИВАЕТ – ДУБЛЬ КИРИЛЛА СЕМЕНОВА!

17:56 Герман Титов берет челлендж – и шайба не засчитана!

17:53 4:2 в Астане! Доус уменьшает шансы омичей на плей-офф! Так, но тут тоже видеопросмотр.



17:48 В трех матчах кончился первый период: «Югра» – «Автомобилист» – 0:0, «Металлург» – «Нефтехимик» – 0:1 (Хайруллин), «Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 2:0 (Гончаров, Зубов)

17:45 1:4 в Новосибирске – Пеньковский за доли секунды до конца забросил. Поздравляем «Амур» со вторым в истории выходом в Кубок Гагарина! Парни Мартемьянова это реально заслужили.

А в Астане забивет Файзулин – «Авангард» 2:3!

17:40 Прекрасный игровой день: все, кому надо было побеждать, проиграли или проигрывают.

17:35 Второй период стартовал в Астане, в Новосибирске четыре минуты до конца (третьего периода? матча?)

17:28 Выход «3 в 1» «Трактор» не реализовал!

17:26 8 минут до конца матча в Новосибирске. При таком счете там «Амур» гарантированно выходит в плей-офф.

17:16 Первый период в Астане кончился. 3:1 – молодой состав «Барыса» ведет.

17:15 ПОЧТИ ОДНОВРЕМЕННО СЧЕТ В НОВОСИБИРСКЕ И АСТАНЕ СТАНОВИТСЯ 3:1! Евдокимов забивает за «Барыс» в большинстве, Щехура – за «Трактор».

17:10 Третий период стартовал в Новосибирске.

17:06 Еще три мачча у нас начались. В «зеленом дерби» командам уже ничего не надо, они гарантированно остаются на первых двух местах конференции, но все равно это дерби!

17:00 Гол не засчитан! Счет прежний – 2:1, «Барыс».

16:53 «Авангард» не сдается – 2:2! Кошелев сравнял! Но пока видеопросмотр.

16:52 Второй период в Новосибирске кончился – там тоже 2:1, но ведут гости.

16:51 КУЧИН – 2:1! «Барыс» повел! Олег Шилин мог спокойно брать обе шайбы – теперь вместо него выпустили Фурха.

16:50 «Барыс» сравнял! МАКЛЮКОВ – 1:1!

16:45 Даааа, вот с ТАКИМ Салаком Чехия могла стать олимпийским чемпионом! Александр пока тащит абсолютно все во втором периоде.

16:40 «Авангард» реализовал большинство – 0:1 Семенов!

16:38 Крышесносящий хоккей в Новосибирске сейчас, счет легко мог стать 3:3 за последние минуты.

16:34 «Сибирь» серьезно поддавливала во втором большинстве за матч, но счет остался прежним.

16:32 Начался матч в Астане тем временем.

16:26 Тичар забивает в большинстве – 1:2, но «Сибирь» все еще проигрывает.

16:25 Дорогая лига тем временем официально перенесла серии плей-офф СКА и ЦСКА, даже не потрудившись написать причину в своем объявлении.

16:21 Второй период начался.

16:06 Вполне возможно, что в будущем так назовут одну из станций омского метро:

Если бы «Адмирал» прорвался в ПО... pic.twitter.com/XYvt8XIYrB — Роман Скворцов (@romanskvortsov) 1 марта 2018 г.

16:03 Кончился первый период – «Трактор» ведет 2:0. А «Барыс» тем временем назвал состав на игру – на этих парней надежда в Новосибирске и Хабаровске. Всем блокнот Рыспаева, пацаны!

Наш состав на матч с @hcavangardomsk

Начало матча в 19:30, «Барыс Арена».

Прямой эфир на КХЛ-ТВ HD и @qazsporttv pic.twitter.com/8vybf9uUvb — ХК Барыс (@AstanaBarys) 1 марта 2018 г.

15:58 Пока новосибирцы бьются лбом о Францоуза, почитаем мнение нашего автора Артема Зырянова о том, как «Амур», может быть, упустил свои шансы на плей-офф из-за невнимательности:

«Амур» проиграл шесть из шести серий буллитов до матча с «Адмиралом» и в главном матче сезона во Владивостоке опять не добрал нужное очко, которое может оставить команду без плей-офф. Будут говорить про лотерею, невезение, но вдумайтесь: из 37 попыток (то есть выходов один на один) хабаровчане реализовали всего пять. Это как-то совсем плохо.

И о деталях. У «Амура» был месяц перед матчами года с «Адмиралом». За это время можно было подготовиться к любым сюжетам – и к буллитам в том числе. При счете 0:0 третьим у Хабаровска пошел бросать защитник Виталий Атюшов, которого в сезоне в буллитных сериях не использовали вообще. Не исключено, что он вообще ни разу в жизни не выполнял их в официальных матчах (это не точно), но даже если не так, почему не Ли, почему не Фролов или хотя бы Литовченко? Буллиты так и останутся лотереей, если перед началом серии наугад тыкать пальцем в тех, кто может забить, а не готовиться к сериям заранее.

Эту колонку мы взяли из канала Артема «Эпицентр» – подписывайтесь!

15:52 «Трактору» очень нужно преимущество домашней площадки, так что расслабляться они вряд ли будут.

15:48 По версии Олега Мосалева, у нас как раз «ЭКВААААТОР ПЕРИИИИИОДАААА». «Сибирь» на первых минутах побежала атаковать, сломя голову, но пропускала быстрые выпады от «Трактора» и теперь должна вновь прийти в себя.

15:44 «Трактор» делает счет 2:0! Виталий Кравцов, которого могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ этого года, пробивает Салака! Чех мог брать обе шайбы.



15:40 Кстати, у нас тут временная смена ведущего онлайна – без Антона ни одного доброго слова про «Авангард» вы не увидите, МУХАХАХАХАХА.

15:37 Челябинск открывает счет! Практически первый момент в матче был у «Трактора», и Кручинин делает счет 1:0!

15.30 Начинается матч «Сибирь» – «Трактор»!

15.15 Ситуация следующая: для попадания в плей-офф «Авангарду» нужно выигрывать в основное время в Астане. «Сибири» – не проиграть в основное время дома «Трактору».

15.11 «Адмирал» выигрывает по буллитам – 2:1! Омск должен бонусы выписать Никите Серебрякову во Владивосток!

15.10 Перескоков забрасывает – 1:0 в пользу «Адмирала»! Зогорна не забивает!

15.09 Третьи попытки – все еще 0:0.

15.08 Вторые буллиты – 0:0 и суперсэйв Серебрякова!

15.07 После первых буллитов счет в серии – 0:0. Штанга и Серебряков.

15.01 Серебряков остался в воротах – и не пропустил. Как и Метсола. Буллиты.

14.55 Повреждение в овертайме получает вратарь «Адмирала» Никита Серебряков – требуется помощь врача. В Омске уже наверняка грызут ногти.

14.50 Овертайм в матче «Адмирал» – «Амур» – 1:1. Хабаровчане уже набирают 88 очков, но им нужно еще одно, чтобы точно оказаться в розыгрыше Кубка Гагарина.

14.47 Окончание третьего периода во Владивостоке – просто огонь. Обе команды забыли про оборону и проходят среднюю зону очень быстро. Но счет не изменился – 1:1. Играть чуть больше минуты.

14.25 А тем временем «Салават» обломал для многих главную интригу в день открытия переходов. Умарк остается в Уфе еще на два года.

14.17 Третий период – важный как минимум для трех городов – начался.

13.59 Второй период в матче «Адмирал» – «Амур» завершен. Все еще 1:1. Напомним, хабаровчанам нужно взять два очка, чтобы точно попасть в плей-офф.

13.56 Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов организовал только что два неплохих момента для своей команды, но его партнеры не забили. А было бы иронично – не пригодившийся в Омске хоккеист не пускает родную команду в плей-офф.

13.35 1:1 в матче «Адмирал» – «Амур». Михал Йордан сравнивает счет во Владивостоке.

13.30 Во Владивостоке сыграли уже 4 минуты во втором периоде – счет прежний, 1:0 в пользу «Адмирала». От счета 1:1 сейчас только что спас Серебряков.

13.17 Если б плей-офф КХЛ начался прямо сейчас, пары Запада и Востока выглядели бы вот так:

13.09 Во Владивостоке завершился первый период – «Адмирал» обыгрывает «Амур», 1:0. Результат, который больше всех пока устраивает омский «Авангард».

Вот шайба Глазачева:

13.04 Вообще своих соперников по плей-офф знают только «Локомотив» и «Торпедо» – они и встретятся в первом раунде: третьего и четвертого марта – в Ярославле, шестого и седьмого – в Нижнем Новгороде.

Если, конечно, вообще все даты в плей-офф не сдвинут из-за митингов.

13.00 В таблице Западной конференции ситуация тоже запутана от слова «совсем». «Спартак» и «Динамо» в очном матче сегодня решат, кто выходит в плей-офф – но крайней в этой ситуации может оказаться «Северсталь», если не обыграет СКА в Питере, а бело-голубые возьмут три очка.

12.55 До сих пор непонятно, кто с кем и где сыграет из четверки «Нефтехимик» – «Трактор» – «Автомобилист» – «Магнитка». Екатеринбуржцы сегодня сыграют в Ханты-Мансийске – а это очень хорошие шансы на три очка. «Магнитке» надо обыгрывать «Нефтехимик» и ждать ошибки «Трактора» в Новосибирске, чтобы начать плей-офф дома.

12.52 1:0 в пользу «Адмирала» – Константин Глазачев реализует большинство!

12.50 Пока шансы «Авангарда» на плей-офф хранит во Владивостоке вратарь Никита Серебряков, отразивший уже около 10 бросков «Амура». Вообще в «Адмирале» есть люди, заинтересованные в выходе «ястребов» в плей-офф – в команде сразу 5 омичей и еще трое омских воспитанников.

12.30 Во Владивостоке начинается матч «Адмирал» – «Амур». Команде из Владивостока уже ничего не надо в чемпионате (месяца два как), но закрывать сезон поражением в дальневосточном дерби они явно не собираются. Хабаровску же хочется в плей-офф – спустя шесть лет. И второй раз в истории КХЛ.

12.25 Кроме того, совершенно непонятно, кто и с кем сыграет в плей-офф на Востоке. «Ак Барс» и «Салават» обеспечили себе первые места в конференции и с интересом наблюдают за разборками Омска, Новосибирска и Хабаровска. Сами команды сегодня сыграют в «Зеленом дерби», что делает последний день регулярки только интереснее.

Кстати, свой прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» можно оставить здесь.

12.22 А вот итоговые места «Амура» и «Сибири» зависят только от результатов этих команд. Для попадания в плей-офф «Амуру» достаточно победить «Адмирал» в гостях (можно даже в овертайме или по буллитам), а «Сибирь» устроит даже поражение вне основного времени матча – новосибирцы принимают дома «Трактор».

12.20 Запутанная ситуация на Востоке. «Авангард» в прошлом матче не сумел взять три очка и остался на девятом месте. Омичи рискуют пропустить плей-офф-2018: их судьба в руках других команд, но при этом «ястребам» обязательно нужно брать три очка в гостевом матче с «Барысом».

12.15 Всем привет. В первый день весны Sports.ru поздравляет вас с окончанием регулярного чемпионата КХЛ. Из восьми пар плей-офф известна только одна, а еще четыре места в розыгрыше Кубка Гагарина вообще вакантны. Все решится сегодня, в последнем туре.

День обещает быть очень интересным. Присоединяйтесь к нам.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

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