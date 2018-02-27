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    Блог Лига Болельщиков

    Хоккеист сделал хет-трик в ворота команды, которая обменяла его в этом сезоне

    Теги видео КХЛ Ак Барс Торпедо Алексей Потапов

    Месть Алексея Потапова.

    Нападающий «Ак Барса» забросил три шайбы в домашнем матче против «Торпедо». В середине второго периода Потапову помог рикошет от ноги соперника, затем он реализовал большинство казанцев, а в конце основного времени матча он еще раз переправил шайбу в ворота с пятачка.

    Напомним, что Потапов перешел в «Ак Барс» в ноябре 2017-го из «Торпедо», воспитанником которого и является. До этого матча в нынешнем сезоне Алексей набрал только 1 (1+0) очко.

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