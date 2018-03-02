Угадай счет матчей «Авангард» – «Сибирь» и «Йокерит» – СКА. Итоги конкурсов

Не все результаты угаданы, но призы все-таки розданы.

Российские команды, да и иностранные тоже, явно соскучились по хоккею – матчи после олимпийской паузы вышли на загляденье. Угадать их итоговый результат было очень непросто, но призы нашли обладателей среди подписчиков «Лиги болельщиков».

Матч «Авангарда» и «Сибири» закончился победой новосибирцев в серии буллитов – 1:2. Пользователь Otto1963 не просто угадал итоговый результат, но и точно назвал авторов заброшенных шайб у гостей: Степана Санникова и Александра Бергстрема, на счету которого победный буллит.

А вот с итогом матча «Йокерит» – СКА все оказалось гораздо сложнее – никто из участников конкурса не предположил, что финны могут обыграть армейцев со счетом 5:3. Но победитель все-таки есть – пользователь Эдд к угадал победу «Йокерита», итоговую разницу в счете (+2) и трех авторов заброшенных шайб (Толванена, Йоэнссу и Тихонова).

Мы поздравляем Otto1963 и Эдд к - именно они выиграли конкурсы прогнозов «Балтики 3» и Sports.ru. Мы свяжемся с победителями в ближайшее время. В качестве приза они получат от «Балтики 3» по сертификату в хоккейный магазин.

По возникшим вопросам победители могут обращаться на почту info@rusloterei.ru с темой письма «Победа в конкурсе прогнозов Sports.ru и «Балтики 3».

И ты тоже можешь стать обладателем сертификата – в «Лиге болельщиков» продолжаются конкурсы прогнозов. Но не забывай при этом регистрироваться!

Продолжай следить за хоккеем вместе с «Лигой болельщиков»!

Фото: hawk.ru

Подпишись на «Лигу болельщиков» – и ты не пропустишь крутые эпизоды из матчей, интересные тексты, загадочные тесты и щедрые конкурсы с призами от «Балтики 3»!