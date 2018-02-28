Конкурс от «Балтики 3» и Sports.ru. Угадай счет матча «Локомотив» – ЦСКА

Это будет жаркий матч. С призом!

«Локомотив» и ЦСКА уже знают, с каких позиций они стартуют в плей-офф, однако всем хочется зайти в розыгрыш кубка с хорошим настроением. По мнению «Лиги болельщиков», никто из команд не отдаст победу так просто в этом матче.

«Балтика 3» и Sports.ru предлагают вам принять участие в традиционном конкурсе прогнозов. Победитель получит отличный приз.

Как стать участником конкурса?

1. Необходимо быть авторизованным на Sports.ru. А затем заполнить эту форму регистрации:

2. До старта хоккейного матча «Локомотив» – ЦСКА оставь в комментариях свой вариант счета. Если хочешь, чтоб шансов на победу было больше, – напиши хоккеистов, которые, на твой взгляд, будут забрасывать шайбы в этой игре.

Выглядеть твой прогноз должен примерно так:

«Локомотив» – ЦСКА – 2:3 (Полунин, Красковский – Шалунов, Шумаков, Капризов)

От одного пользователя принимается только один прогноз, менять его нельзя.

Тот, кто угадает правильный счет, – выиграет конкурс и получит от «Балтики 3» сертификат в хоккейный магазин. Если угадавших будет несколько, то среди них будет выбран один победитель – пользователь, точнее назвавший хоккеистов, которые забивали голы в матче. В случае равенства и здесь, выигрывает участник, раньше остальных оставивший свой правильный прогноз.

Победитель будет выбираться только среди зарегистрировавшихся в конкурсе участников. Более подробно с правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

Полные правила конкурса

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