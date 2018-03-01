Конкурс от «Балтики 3» и Sports.ru. Угадай счет матча «Салават Юлаев» – «Ак Барс»

«Зеленое дерби» может принести вам приз.

Последний матч регулярного чемпионата ничего не значит для «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» – обе команды уже обеспечили себе первые два места на Востоке. Но когда «Зеленое дерби» было скучным и предсказуемым? Тем интереснее будет угадывать результат этого матча в «Лиге болельщиков».

«Балтика 3» и Sports.ru объявляют новый конкурс прогнозов. Разумеется, с отличным призом.

Как стать участником конкурса?

1. Необходимо быть авторизованным на Sports.ru. А затем заполнить эту форму регистрации:

2. До старта хоккейного матча «Салават Юлаев» – «Ак Барс» оставь в комментариях свой вариант счета. Если хочешь, чтоб шансов на победу было больше, – напиши хоккеистов, которые, на твой взгляд, будут забрасывать шайбы в этой игре.

Выглядеть твой прогноз должен примерно так:

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 6:5 (Умарк, Зубов, Бурдасов, Панин, Бурдасов, Коротков – Марков, Свитов, Марков, Свитов, Галиев)

От одного пользователя принимается только один прогноз, менять его нельзя.

Тот, кто угадает правильный счет, – выиграет конкурс и получит от «Балтики 3» сертификат в хоккейный магазин. Если угадавших будет несколько, то среди них будет выбран один победитель – пользователь, точнее назвавший хоккеистов, которые забивали голы в матче. В случае равенства и здесь, выигрывает участник, раньше остальных оставивший свой правильный прогноз.

Победитель будет выбираться только среди зарегистрировавшихся в конкурсе участников. Более подробно с правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

Полные правила конкурса

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