Я болельщик «Арсенала», но кайфую от футбола «Тоттенхэма». Виноват Постекоглу

Проблема Вадима Лукомского.

Самый трудный месяц Энджа Постекоглу в «Тоттенхэме» позади. Команда победила дважды подряд и снова приблизилась к четверке. За этот месяц австралиец наслушался, что он переоценен, что в начале просто повезло, что он даже не выйдет в еврокубки и не доработает сезон до конца, но ни разу не испугался. Даже когда остался с восьмеркой полевых против «Челси» или с парой центральных защитников Эмерсон Роял и Бен Дэвис на «Этихаде».

Мы специально признаемся в любви не в момент всеобщего обожания, а после месяца, который рассказал о тренере «шпор» не меньше, чем стартовые успехи. Публикуем это с пониманием, что у его побед и провалов один источник.

Эндж сравнивает догматичность и верность стилю с религиозной верой. Пожалуй, именно в этом ключ к пониманию его мышления:

«Думаю, я так и сказал сразу после игры с «Челси»: «Даже если бы у нас осталось пять игроков, я все равно пытался бы победить». Не вижу смысла в парковке с пятью футболистами, тогда у команды точно не будет шанса. Просто не знаю иного пути в футболе. Объясняя это людям, я осознал, что лучше всего работают сравнения с религией – я всю жизнь верен одной религии. Точно так же я однажды погрузился в библиотеку футбольных книг и застрял в разделе про философию атакующего футбола».

Работавший с ним в Австралии Томас Бройх рассказывал историю, которая помогает лучше понять мышление Постекоглу:

«Однажды наш центральный защитник привез гол, играя в пас. Эндж не размазал его, а начал хвалить перед всеми за смелость. Он размазал тех, кто прятался и не обеспечил поддержку и варианты. «Вот этот парень будет у меня всегда играть, потому что у него есть мужество, необходимое для следования нашему плану», – кричал тренер. Когда он закончил речь, у нас, у всех остальных, кроме того парня, появились сомнения, выйдем ли мы вообще в старте на следующую игру».

Постекоглу винит не того, кто поверил ему и ошибся, а того, кто недостаточно верил, даже если явной ошибки этот игрок не допустил.

Многие тренеры сейчас воспринимают современный атакующий футбол как PR-портфель, который помогает по карьере – понимают базовые принципы, декларируют на встречах, используют в большинстве игр, но спокойно забывают, когда этого требует ситуация. В глубине души на это согласны даже клубные боссы, особенно если своевременные отказы приносят результат.

Постекоглу не такой. Для него стиль – это религия. И его верность не ограничивается декларацией и следованием только в общих чертах. Он соблюдает каждой пост, знает все праздники и ежедневно молится. Следует всем принципам до буквы, а не ищет обстоятельства, которые могли бы обосновать отказ (например, травмы, трудный ход матча, мощь соперника) – Эндж идет до конца в своей вере и заражает этим игроков.

«Футбол не дает постоянного ощущения счастья. Напротив, в футболе ты страдаешь до наступления редких моментов счастья, когда мяч влетает в ворота или звучит финальный свисток победного матча. Я в определенном смысле стараюсь сделать эти страдания менее болезненными. Стараюсь давать больше счастья, но понимаю, что оно будет вместе со страданиями», – объяснял Постекоглу.

Его стиль – опиум для зрителей АПЛ. «Такие люди, как Эндж, делают футбол лучше для всех. Я тренер, но я еще и зритель. Наслаждаюсь, когда смотрю «Тоттенхэм» и оцениваю их подход к матчам», – резюмировал Пеп Гвардиола.

В этом сезоне мы увидели, насколько лучше становится почти каждый матч, когда один из тренеров безнадежный мечтатель. Это работает и с успехами, и с провалами. Постекоглу обесценивает само понятие «результата», добавляя ценности понятию «футбол» – он толкает игроков (и нас с вами) смотреть на игру под этим ракурсом.

В своей вере Постекоглу абсолютно уникален. Мы часто слышим про вечную дилемму (вероятно, ложную) – красота против результата. Не всегда стоит прямой выбор. Когда он встает, в лагерь романтиков заносят не тех, кто всегда за красоту, а тех, кто выбирает ее чаще, чем результат. А Постекоглу выбирает ее всегда. До этого сезона я думал, что такие герои существуют только в мифах и сказках. Чистота веры Энджа вызывает восторг, а матчи его команды – наслаждение.

В общем, теперь я болельщик «Арсенала», который больше не может ненавидеть «Тоттенхэм».

Мое раннее новогоднее желание: пусть АПЛ не испортит Постекоглу – никогда раньше в топ-лигах не работал и, возможно, поэтому сформировался именно таким.

P.S. Кажется, зрелищнее матчей команд Энджа может быть только одна штука – сэйв Постекоглу в Football Manager. Недавно он дал интервью на эту тему. Честно признался, что подсел на игру из-за скукоты, связанной с работой в сборных, а еще бросил фразу «игра позволяет делать вещи, которых боишься в реальной жизни».

Вот теперь гадаю и мечтаю взглянуть на линию защиты, которая в игре, видимо, располагается по чужой вратарской. А пока наслаждаюсь каждым матчем «Тоттенхэма».

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Matt King, Stu Forster, Michael Regan