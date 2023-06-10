13 комментариев

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Грилиш – один из важнейших игроков Пепа. Ценник в 100 миллионов больше не мем

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Слава Палагин разбирает преображение. 

Путь Джека Грилиша от худшего трансфера сезона до железного игрока основы «Сити» прочертили полуфиналы ЛЧ последних двух лет. Оба раза в соперниках был «Реал», поэтому сравнение еще показательнее. Год назад Джек отыграл в общей сложности 42 минуты – из них 30 пришлись на экстра-таймы, к которым Пеп явно не готовился. В этом сезоне Грилиш оба раза вышел в основе и отыграл все 180 минут. Разница впечатляет. 

Разговор про трансформацию стоит начать с проблем, из-за которых Грилишу долго не удавалось адаптироваться в «Сити». В прошлом сезоне мы уже разбирали. Цитата самого Джека, которая прекрасно суммировала трудности: 

«Я всю жизнь отыграл в «Астон Вилле», ни разу не переходил в другой клуб. Мне кажется, я даже не осознавал, насколько тяжело адаптироваться к новой команде и к новому тренеру. Большинство команд, играющих против «Сити», отсиживаются в обороне – в «Астон Вилле» я к такому просто не привык. 

Моя манера здесь тоже отличается от той, к которой я был приучен. Когда играл у Дина Смита, он говорил, что я могу играть где хочу, главное – найти уязвимость в защите соперника. Если я хотел уйти вправо – мне никто не запрещал. Если хотел сместиться в середину – то же самое. В «Сити» же нужно соблюдать структуру и уважать позицию. 

Когда я только переходил, мне казалось, что я буду чаще возиться с мячом, смогу больше забивать и ассистировать. Оказалось, что это так не работает. Думаю, тут я встречаюсь с мячом даже реже, чем в «Астон Вилле». Из-за этого период адаптации оказался намного сложнее, чем я представлял». 

Ценник в 100 миллионов еще сильнее подсвечивал в негативном свете 3+3, которые Грилиш выжал в дебютном сезоне за «Сити». Джек сам проговаривал, насколько ему важна статистика, но кризис слегка раздували в медиа. По продвинутым метрикам Грилиш заслуживал большего – причем реализация страдала как у него самого, так и у партнеров, которым он выкатывал мяч: 

Из-за этого прогресс в новом сезоне был неизбежен, но и Грилиш при поддержке Пепа тоже повлиял на ситуацию. 

Джек выкинул старые установки из головы и смирился, что больше не прима. Теперь он очень универсальный солдат

Важнейший дисклеймер, который нельзя игнорировать: 11 из 12 результативных действий в этом сезоне АПЛ (был еще заработанный пенальти) Грилиш сделал после чемпионата мира. Его кампания буквально поделилась на два отрезка. Перед ЧМ Грилиш сыпался из-за травм и проигрывал конкуренцию Филу Фодену, вернувшись из Катара – усадил молодую звезду «Сити» на лавку и выходил на все важные матчи. 

Помогла стабильность. Во время перерыва Пеп определился со структурой, которую собирался предложить игрокам. У самого Грилиша внутри нее появился постоянный партнер по флангу – Натан Аке. В прошлом сезоне Джек делил край с тремя игроками – помимо Натана, были Жоау Канселу и Александр Зинченко. У каждого свои сильные качества и предпочтения, развить химию толком не удалось. Это важный фактор для Грилиша – в «Астон Вилле» его здорово поддерживал своими рывками Мэтт Таргетт. 

Из-за того, что Аке почти не подключается вперед, Джеку пришлось смириться со строгой позицией на фланге и ролью, которая по умолчанию ограничивает перемещения. Из-за привычки Грилиша стягиваться к мячу Пеп в прошлом сезоне даже использовал его ложной девяткой. Партнерам эта деталь тоже не нравилась. В игре за Суперкубок Джека прямо на поле отчитал Кевин Де Брюйне – тогда вместо забегания за спину Грилиш решил сместиться к мячу. В итоге бельгиец остался без дополнительного варианта для паса: 

Сделав из Грилиша игрока, который отвечает за ширину в атаке, Гвардиола решил проблему. Джек все еще предпочитает принимать в ноги, но теперь готов открываться и под передачу на ход. Вот идентичный эпизод из весны – КДБ снова оценивает варианты для паса, но теперь Грилиш рвет за спину: 

Перестав стягиваться к мячу, Грилиш запустил появление регбийной комбинации – когда мяч по цепочке переходит от одного фланга к другому. Джек тут как завершающее звено – да, всего лишь вспомогательная, а не ключевая функция, но для адаптации к футболу Пепа нужно именно это. Эффективность приема Джек мог оценить в ключевых матчах – комбинация сработала и против «Ливерпуля», и против «Арсенала», и против «Реала» в ЛЧ. 

Второй составляющей прогресса стала прокачка фирменного приема. Умение Джека стянуть соперников на себя команда оценила еще в прошлом сезоне. Вот что говорил, например, тот же Де Брюйне: «Сейчас болельщики уделяют много внимания голам и ассистам – по ним измеряют вклад атакующих игроков в результат. Но Грилиш приносит пользу другого типа – он создает пространство партнерам. Это не всегда заметно, если следишь только за мячом, но он стягивает на себя нескольких игроков, благодаря чему партнеры остаются свободны». 

Яркое проявление приема в этом сезоне – победный гол «Арсеналу» в матче Кубка Англии. Стянув двух соперников, Джек освободил внезапно подключившегося Аке: 

Во время победной серии «Сити» Грилиш развил этот прием. Теперь не просто стягивает соперников, но и наказывает за дыры, которые сам же создал. Фишкой стали черпаки на дальнюю – в зону, которую любит занимать Эрлинг Холанд:

Если защитники не бросают норвежца, тогда Грилиш находит пасом партнера, который оголяет пространство в центре штрафной: 

Благодаря гибкости мышления Грилиш сильно прибавил в остроте передач. В прошлом сезоне вероятность забить после паса Джека составляла 10%, в этом – подскочила до 15%. Возможно, это тоже повлияло на скачок партнеров в реализации. 

Пульсирующий стиль «Сити» в этом сезоне лишь дополнительно подсветил универсальность Джека. По ходу кампании Пеп делил атакующих игроков на две группы – тех, кто предпочитает вертикальную игру (Холанд, КДБ, Фоден), и тех, кто вовремя замедляет ее (Бернарду, Марез). Грилиш – единственный, кого Гвардиола вписал в обе колонки. 

Заработанные фолы олицетворяют обе склонности Джека. В интервью клубному ютуб-каналу Грилиш признавался, что провоцирует нарушения, когда соперники высоко встречают «Сити» и действуют персонально – это позволяет усмирить их пыл. Когда Грилиш взрывается на чужой половине, команда получает шанс на опасный штрафной. В этом сезоне 13 из них привели к ударам, 3 – к голам. По этому показателю Грилиша обогнали только 5 игроков по всей Европе. 

Совокупность всех факторов сделала из Джека одного из самых ценных игроков «Сити». Потягаться с ним может только Рубен Диаш – лишь португалец оказывает более сильное влияние на результат. 

Недооцененный аспект преображения – мощь Грилиша без мяча. Она восхищает и Пепа, и болельщиков

Крутость показателей, связанных с игрой в обороне, еще не гарантия, что игрок круто защищается, но в случае с Джеком достаточно даже этой базы, чтобы оценить прогресс. Загибайте пальцы – Грилиш прибавил по следующим параметрам: 

– отбора мяча; 

– дуэли 1-в-1 и их эффективность; 

– заблокированные передачи; 

– заблокированные удары; 

– выносы; 

– подборы. 

Такой разброс не только впечатляет, но и указывает на многозадачность Джека. 

В прессинге любимым приемом стала «игра тенью» – когда игрок перекрывает линию паса на своего защитника и запускает прессинг в другой зоне. За счет дисциплины, чтения эпизода и прыти Грилиш феноменально освоил прием во второй половине сезона. Движение Джека спровоцировало три результативных ошибки – у «Лидса», «Лейпцига» и «Баварии». 

Против топ-команд Грилишу приходилось менять локацию, возвращаться на свою половину и помогать защитникам. Усердие проявилось даже в пенальти, который Джек привез в финале Кубка Англии, когда опустился пятым в линию. Чуть более гладко прошла решающая игра в АПЛ с «Арсеналом», где Грилиш помогал Мануэлю Аканджи справиться с Букайо Сака: 

Наконец, были и совсем героические эпизоды, которые нашли отклик в первую очередь у фанатов. Речь про забеги Грилиша на 60-70 метров, которые помогали справиться с контратаками после угловых у чужих ворот. Скорость Грилиша натурально выручала – сначала против быстрого Сон Хын Мина, а затем против Мо Салаха. 

Оцените, кстати, реакцию Пепа – оба раза смирился с голами. Не ждал, что Грилиш врубит режим Кайла Уокера (не играл в этих матчах) и прикроет: 

В финале ЛЧ прыть Грилиша, скорее всего, тоже потребуется. На одном фланге с ним, вероятно, выйдет электричка Дензел Думфрис. Голландец по-разному использует скорость, но инструменты для сдерживания у Джека есть – причем как превентивные (прессинг), так и реактивные (отходы в защиту). Подбирать нужный Джек здорово наловчился в этом сезоне. 

Сделало ли все это его игроком на 100 миллионов? Точно – нет. Но приблизило ли к ценнику? Однозначно. 

«Сделай пас! – Да заткнись!» Почему Пеп постоянно ругает Де Брюйне из-за тактики?

«Секрет успеха: у меня был Месси, сейчас – Холанд». Мы проследили за Пепом перед битвой за величие

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Darren Staples via imago-images.de

13 комментариев

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Никита Киселев
За преображение Джека очень радостно, но одновременно грустно за Фила, весь сезон по сути на лавке просидел, хотя при этом стал 3-м бомбардиром команды - показатель того, что он тоже очень качественный футболист.

Хотелось бы чтобы и у него была какая-то роль на поле, может Пеп из него полузащитника сделает..
+16
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шампион
Пеп в этом сезоне взял некоторые фишки из 90х.
Вот центральные полузащитники, нагло атакующие и бегущие вперед прямо по центру - так не играли со времен воцарения вингеров.
Вот крайние защитники, которые... защищаются. Подобные игроки в топ-клубе - привет Ли Диксону и Найджелу Уинтерберну.
И вот еще один привет из 90х - крайние полузащитники. Бэкхэм, Мендьета. Создают ширину, пасуют, отрабатывают в обороне. Они не кладут пачками, как КриРо времен Мадрида. Да, это вспомогательная роль. Но в Мансе они необходимы для того, чтобы схема работала.
Поставив Холанда вперед, Пеп потерял одного игрока для комбинаций. Вместо отката к банальным 4-2-3-1 он поставил под нападающим сразу четырех атакующих полузащитников. Прикрыл их Родри и сенсационным Стоунзом, дав свободу атакующим. И добился паритета в атаке даже с осторожными командами, играющими в пять защитников. Что говорить о линии с 4 защитниками. Несчастный Упамекано был растерзан.
Каждое решение, каждый элемент схемы Пепа был необходим для создания этой схемы. Каждый игрок может считаться героем, потому что они работают как единое целое. И хотя итоговый продукт мало общего имеет с реальным футболом 90х, эта командность - тоже оттуда.
+7
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AurelioDeLaurentis
Грилиш своей игрой в этом сезоне однозначно заслужил похвалы, хорошо что он не травматичен, и радует болельщиков Сити своими стараниями, особенно в защите.
Я не понял выражения "гибкое мышление", и еще допущена ошибка, в "игре с тенью" игрок прессингуя перекрывает пас не на своего защитника !
Автору огромный respect за отличный подготовленный материал 👏👏👏👏👏
+5
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tRIFF
Ответ Никита Киселев
За преображение Джека очень радостно, но одновременно грустно за Фила, весь сезон по сути на лавке просидел, хотя при этом стал 3-м бомбардиром команды - показатель того, что он тоже очень качественный футболист. Хотелось бы чтобы и у него была какая-то роль на поле, может Пеп из него полузащитника сделает..
На замену выходит) И сегодня во втором тайме его увидим, вероятно
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выходец из убежища
Ответ Никита Киселев
За преображение Джека очень радостно, но одновременно грустно за Фила, весь сезон по сути на лавке просидел, хотя при этом стал 3-м бомбардиром команды - показатель того, что он тоже очень качественный футболист. Хотелось бы чтобы и у него была какая-то роль на поле, может Пеп из него полузащитника сделает..
Филу всего 23. Ещё вся карьера впереди.
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Артур Мкртычян
Ответ Никита Киселев
За преображение Джека очень радостно, но одновременно грустно за Фила, весь сезон по сути на лавке просидел, хотя при этом стал 3-м бомбардиром команды - показатель того, что он тоже очень качественный футболист. Хотелось бы чтобы и у него была какая-то роль на поле, может Пеп из него полузащитника сделает..
Фил может направо попасть. мареза продают. он и справа неплох
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Serg3
Орёл!
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учись упорно
Грилиш стал просто получать больше времени. Значительно. Как по мне он не лучше Фодена. Особенно с учетом цены трансфера. Да и в 150 раз можно повторит, что как бы не был крут Пеп, такой запас прочности в команде не имеет никто и нигде, кроме может сборной Франции)
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AurelioDeLaurentis
Ответ Никита Киселев
За преображение Джека очень радостно, но одновременно грустно за Фила, весь сезон по сути на лавке просидел, хотя при этом стал 3-м бомбардиром команды - показатель того, что он тоже очень качественный футболист. Хотелось бы чтобы и у него была какая-то роль на поле, может Пеп из него полузащитника сделает..
Согласен, еще Хулиан Альварес тоже заслуживает много игрового времени, но даже за такое малое время он успевает забивать голы и очень помогает команде в прессинге.
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Берендей Ватрушкин
Ответ Никита Киселев
За преображение Джека очень радостно, но одновременно грустно за Фила, весь сезон по сути на лавке просидел, хотя при этом стал 3-м бомбардиром команды - показатель того, что он тоже очень качественный футболист. Хотелось бы чтобы и у него была какая-то роль на поле, может Пеп из него полузащитника сделает..
Да. Из-за норвежского Кракена редко выходит Альварез. Тоже обидно.
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Артём Голобородько
Ответ Никита Киселев
За преображение Джека очень радостно, но одновременно грустно за Фила, весь сезон по сути на лавке просидел, хотя при этом стал 3-м бомбардиром команды - показатель того, что он тоже очень качественный футболист. Хотелось бы чтобы и у него была какая-то роль на поле, может Пеп из него полузащитника сделает..
Пеп говорил, что у Фодена ментальные сложности в этом сезоне и он его сам попросил меньше выпускать. Так бывает, молодой ещё. С такими партнёрами это не страшно. В следующем сезоне Фил будет в порядке.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Никита Киселев
За преображение Джека очень радостно, но одновременно грустно за Фила, весь сезон по сути на лавке просидел, хотя при этом стал 3-м бомбардиром команды - показатель того, что он тоже очень качественный футболист. Хотелось бы чтобы и у него была какая-то роль на поле, может Пеп из него полузащитника сделает..
Фодену надо бороться за место спрааа. Там он лучше выглядит
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