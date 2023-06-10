13 комментариев

Слава Палагин разбирает преображение.

Путь Джека Грилиша от худшего трансфера сезона до железного игрока основы «Сити» прочертили полуфиналы ЛЧ последних двух лет. Оба раза в соперниках был «Реал», поэтому сравнение еще показательнее. Год назад Джек отыграл в общей сложности 42 минуты – из них 30 пришлись на экстра-таймы, к которым Пеп явно не готовился. В этом сезоне Грилиш оба раза вышел в основе и отыграл все 180 минут. Разница впечатляет.

Разговор про трансформацию стоит начать с проблем, из-за которых Грилишу долго не удавалось адаптироваться в «Сити». В прошлом сезоне мы уже разбирали. Цитата самого Джека, которая прекрасно суммировала трудности:

«Я всю жизнь отыграл в «Астон Вилле», ни разу не переходил в другой клуб. Мне кажется, я даже не осознавал, насколько тяжело адаптироваться к новой команде и к новому тренеру. Большинство команд, играющих против «Сити», отсиживаются в обороне – в «Астон Вилле» я к такому просто не привык.

Моя манера здесь тоже отличается от той, к которой я был приучен. Когда играл у Дина Смита, он говорил, что я могу играть где хочу, главное – найти уязвимость в защите соперника. Если я хотел уйти вправо – мне никто не запрещал. Если хотел сместиться в середину – то же самое. В «Сити» же нужно соблюдать структуру и уважать позицию.

Когда я только переходил, мне казалось, что я буду чаще возиться с мячом, смогу больше забивать и ассистировать. Оказалось, что это так не работает. Думаю, тут я встречаюсь с мячом даже реже, чем в «Астон Вилле». Из-за этого период адаптации оказался намного сложнее, чем я представлял».

Ценник в 100 миллионов еще сильнее подсвечивал в негативном свете 3+3, которые Грилиш выжал в дебютном сезоне за «Сити». Джек сам проговаривал, насколько ему важна статистика, но кризис слегка раздували в медиа. По продвинутым метрикам Грилиш заслуживал большего – причем реализация страдала как у него самого, так и у партнеров, которым он выкатывал мяч:

Из-за этого прогресс в новом сезоне был неизбежен, но и Грилиш при поддержке Пепа тоже повлиял на ситуацию.

Джек выкинул старые установки из головы и смирился, что больше не прима. Теперь он очень универсальный солдат

Важнейший дисклеймер, который нельзя игнорировать: 11 из 12 результативных действий в этом сезоне АПЛ (был еще заработанный пенальти) Грилиш сделал после чемпионата мира. Его кампания буквально поделилась на два отрезка. Перед ЧМ Грилиш сыпался из-за травм и проигрывал конкуренцию Филу Фодену, вернувшись из Катара – усадил молодую звезду «Сити» на лавку и выходил на все важные матчи.

Помогла стабильность. Во время перерыва Пеп определился со структурой, которую собирался предложить игрокам. У самого Грилиша внутри нее появился постоянный партнер по флангу – Натан Аке. В прошлом сезоне Джек делил край с тремя игроками – помимо Натана, были Жоау Канселу и Александр Зинченко. У каждого свои сильные качества и предпочтения, развить химию толком не удалось. Это важный фактор для Грилиша – в «Астон Вилле» его здорово поддерживал своими рывками Мэтт Таргетт.

Из-за того, что Аке почти не подключается вперед, Джеку пришлось смириться со строгой позицией на фланге и ролью, которая по умолчанию ограничивает перемещения. Из-за привычки Грилиша стягиваться к мячу Пеп в прошлом сезоне даже использовал его ложной девяткой. Партнерам эта деталь тоже не нравилась. В игре за Суперкубок Джека прямо на поле отчитал Кевин Де Брюйне – тогда вместо забегания за спину Грилиш решил сместиться к мячу. В итоге бельгиец остался без дополнительного варианта для паса:

Сделав из Грилиша игрока, который отвечает за ширину в атаке, Гвардиола решил проблему. Джек все еще предпочитает принимать в ноги, но теперь готов открываться и под передачу на ход. Вот идентичный эпизод из весны – КДБ снова оценивает варианты для паса, но теперь Грилиш рвет за спину:

Перестав стягиваться к мячу, Грилиш запустил появление регбийной комбинации – когда мяч по цепочке переходит от одного фланга к другому. Джек тут как завершающее звено – да, всего лишь вспомогательная, а не ключевая функция, но для адаптации к футболу Пепа нужно именно это. Эффективность приема Джек мог оценить в ключевых матчах – комбинация сработала и против «Ливерпуля», и против «Арсенала», и против «Реала» в ЛЧ.

Второй составляющей прогресса стала прокачка фирменного приема. Умение Джека стянуть соперников на себя команда оценила еще в прошлом сезоне. Вот что говорил, например, тот же Де Брюйне: «Сейчас болельщики уделяют много внимания голам и ассистам – по ним измеряют вклад атакующих игроков в результат. Но Грилиш приносит пользу другого типа – он создает пространство партнерам. Это не всегда заметно, если следишь только за мячом, но он стягивает на себя нескольких игроков, благодаря чему партнеры остаются свободны».

Яркое проявление приема в этом сезоне – победный гол «Арсеналу» в матче Кубка Англии. Стянув двух соперников, Джек освободил внезапно подключившегося Аке:

Во время победной серии «Сити» Грилиш развил этот прием. Теперь не просто стягивает соперников, но и наказывает за дыры, которые сам же создал. Фишкой стали черпаки на дальнюю – в зону, которую любит занимать Эрлинг Холанд:

Если защитники не бросают норвежца, тогда Грилиш находит пасом партнера, который оголяет пространство в центре штрафной:

Благодаря гибкости мышления Грилиш сильно прибавил в остроте передач. В прошлом сезоне вероятность забить после паса Джека составляла 10%, в этом – подскочила до 15%. Возможно, это тоже повлияло на скачок партнеров в реализации.

Пульсирующий стиль «Сити» в этом сезоне лишь дополнительно подсветил универсальность Джека. По ходу кампании Пеп делил атакующих игроков на две группы – тех, кто предпочитает вертикальную игру (Холанд, КДБ, Фоден), и тех, кто вовремя замедляет ее (Бернарду, Марез). Грилиш – единственный, кого Гвардиола вписал в обе колонки.

Заработанные фолы олицетворяют обе склонности Джека. В интервью клубному ютуб-каналу Грилиш признавался, что провоцирует нарушения, когда соперники высоко встречают «Сити» и действуют персонально – это позволяет усмирить их пыл. Когда Грилиш взрывается на чужой половине, команда получает шанс на опасный штрафной. В этом сезоне 13 из них привели к ударам, 3 – к голам. По этому показателю Грилиша обогнали только 5 игроков по всей Европе.

Совокупность всех факторов сделала из Джека одного из самых ценных игроков «Сити». Потягаться с ним может только Рубен Диаш – лишь португалец оказывает более сильное влияние на результат.

Недооцененный аспект преображения – мощь Грилиша без мяча. Она восхищает и Пепа, и болельщиков

Крутость показателей, связанных с игрой в обороне, еще не гарантия, что игрок круто защищается, но в случае с Джеком достаточно даже этой базы, чтобы оценить прогресс. Загибайте пальцы – Грилиш прибавил по следующим параметрам:

– отбора мяча;

– дуэли 1-в-1 и их эффективность;

– заблокированные передачи;

– заблокированные удары;

– выносы;

– подборы.

Такой разброс не только впечатляет, но и указывает на многозадачность Джека.

В прессинге любимым приемом стала «игра тенью» – когда игрок перекрывает линию паса на своего защитника и запускает прессинг в другой зоне. За счет дисциплины, чтения эпизода и прыти Грилиш феноменально освоил прием во второй половине сезона. Движение Джека спровоцировало три результативных ошибки – у «Лидса», «Лейпцига» и «Баварии».

Против топ-команд Грилишу приходилось менять локацию, возвращаться на свою половину и помогать защитникам. Усердие проявилось даже в пенальти, который Джек привез в финале Кубка Англии, когда опустился пятым в линию. Чуть более гладко прошла решающая игра в АПЛ с «Арсеналом», где Грилиш помогал Мануэлю Аканджи справиться с Букайо Сака:

Наконец, были и совсем героические эпизоды, которые нашли отклик в первую очередь у фанатов. Речь про забеги Грилиша на 60-70 метров, которые помогали справиться с контратаками после угловых у чужих ворот. Скорость Грилиша натурально выручала – сначала против быстрого Сон Хын Мина, а затем против Мо Салаха.

Оцените, кстати, реакцию Пепа – оба раза смирился с голами. Не ждал, что Грилиш врубит режим Кайла Уокера (не играл в этих матчах) и прикроет:

В финале ЛЧ прыть Грилиша, скорее всего, тоже потребуется. На одном фланге с ним, вероятно, выйдет электричка Дензел Думфрис. Голландец по-разному использует скорость, но инструменты для сдерживания у Джека есть – причем как превентивные (прессинг), так и реактивные (отходы в защиту). Подбирать нужный Джек здорово наловчился в этом сезоне.

Сделало ли все это его игроком на 100 миллионов? Точно – нет. Но приблизило ли к ценнику? Однозначно.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, Darren Staples via imago-images.de