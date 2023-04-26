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Однажды из-за гольфа Гвардиола пропустил момент чемпионства «Сити». Это его безумная любовь

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Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

Но график и погода все портят.

Когда пару недель назад «Арсенал» приехал к «Ливерпулю» на одну из важнейших игр в чемпионской гонке, среди самых вовлеченных зрителей должен был быть Пеп Гвардиола. Но тренер «Ман Сити» наметил другие планы: прокрутить матч «Баварии» (соперника по четвертьфиналу ЛЧ) и насладиться просмотром гольфа.

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Ничего нового для Пепа. Из-за гольфа он даже пропустил момент, когда впервые стал чемпионом Англии.

В апреле 2018-го «Сити» готовился к первому титулу с каталонцем. Шампанское уже охладили, но празднованиям на стадионе помешали соседи из «Юнайтед», победившие в дерби Манчестера. И они же в следующем туре преподнесли неожиданный подарок, проиграв аутсайдеру «Вест Бромвичу».  

Пеп заранее пообещал, что следить за матчем формального преследователя не будет: «Не-а. У меня три выходных. Завтра гольф с сыном и друзьями».

Так он и поступил. 

Компанию Гвардиоле в тот день составили сын Мариус и профессиональный гольфист Томми Флитвуд (ныне – 6-кратный победитель Европейского тура). Наигравшись и вместе выпив пива («Лучший момент в гольфе», как говорит Пеп), они направились домой. Тут погода резко испортилась, машина увязла в пробке. Тогда Мариус полез в телефон и удивленно воскликнул: «Мы выиграли Премьер-лигу!» 

«Вот так я и узнал, что мы чемпионы – в пробке под проливным дождем. Не совсем так я это себе представлял», – вспоминает Гвардиола в книге Pep’s City: The Making of a Superteam. 

Пеп вообще любит говорить о гольфе. В прошлом году перед определяющей игрой с «Ливерпулем» он ворчал из-за расписания: «Я немного расстроен, что Премьер-лига поставила игру на день, когда возвращается Тайгер Вудс!» А салютуя завершившему карьеру Гарету Бэйлу, Гвардиола признался, что как-то предлагал Гарету поиграть, но получил отказ: «Тогда он был занят. Может быть, теперь у него найдется время». 

Почему мы нечасто видим Пепа с клюшкой? Виноваты плотный график и погода.

«Мы живем в Манчестере уже шесть или семь лет. Не знаю, что думают люди в Великобритании или Ирландии, но, на мой взгляд, играть в гольф приятнее, когда погода такая, как на Майорке, – рассуждал Пеп в интервью, полностью посвященном гольфу. – По ходу сезона у нас матчи каждые три-четыре дня. Но даже если я говорю себе: «Что ж, завтра – гольф» – бывает такое, что утром я открываю шторы и вижу дождь. Тогда я остаюсь в постели и никуда не иду».

Пеп познал гольф еще футболистом, в 25 лет. Сейчас его уровень подтягивает тот самый Томми Флитвуд, с которым он был в день первого чемпионства с «Сити». Но упражняться действительно часто не получается – и Гвардиола, и Флитвуд страшно загружены. Флитвуд еще и подначивает: «Я у него ничему не учусь. Не слышал ни одного совета. Вообще. Это улица с односторонним движением. Так ему и передайте». 

Для оценки умений гольфистов-любителей используется система гандикапов. Если коротко: гандикап показывает, сколько ударов сверх нормы потребуется игроку, чтобы закрыть поле (подробнее можно почитать здесь). У Пепа этот показатель колеблется в районе 14-10 – из 54 возможных, при прогрессе гольфист понижает гандикап. Крайне приличный результат. 

Хотя Гвардиола скромничает и отбивается от комплиментов таких величин в мире гольфа, как Хосе Мария Оласабаль, двукратный победитель турниров Мастерс: «Оласабаль слишком любезен. Мой удар ужасен, а гандикап все хуже и хуже».

«Я бы променял половину достижений в качестве тренера и футболиста на хорошо поставленный удар. Я бы сделал все что угодно», – и это тоже слова Пепа.

Гвардиола не раз объяснял, за что так сильно любит гольф:

•  «Лишь играя в гольф, я полностью отключаюсь от всего. Рядом нет людей. Надо лишь бить по этому чертовому мячу. И никак иначе».

• «Каждый раз надо быть невероятно сосредоточенным, чтобы нормально ударить по мячу. Ты ни о чем больше не думаешь – о работе там или других делах». 

• «Еще в гольфе нет судей. Это самая честная игра. Чем меньше ударов нанес, тем лучше. Никаких оправданий: если ты сильнее, ты победишь. Никого вокруг или снаружи. Это здорово, это прекрасно. В спорте удачи не существует».

Ах, как бы Пеп хотел, чтобы в футболе было так же.

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Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Warren Little, Alexander Hassenstein/Bongarts

6 комментариев

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johnnyplank
Вот почему он не покупал себе в команды Бейла)
+11
0
+11
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Furry Slipper
Ответ AntOn
Гольф - спорт для богатых людей, все что нужно знать об этом "виде с понтом", виде спорта то есть.
Не стоит принижать вид спорта только за то, что в него играют много богатеев. Это не правильно по отношению к серьезным спортсменам.
+4
-1
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Добрый Ретроград
Ответ AntOn
Гольф - спорт для богатых людей, все что нужно знать об этом "виде с понтом", виде спорта то есть.
Вид спонта
+1
-1
0
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denisques
Ответ AntOn
Гольф - спорт для богатых людей, все что нужно знать об этом "виде с понтом", виде спорта то есть.
к чему этот высер? Он же объясняет чем он полезен, это действительно помогает отключить голову, а у вас все ваши сельские понты наружу лезут
0
0
0
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Добрый Ретроград
Ответ johnnyplank
Вот почему он не покупал себе в команды Бейла)
Конкурент, ///ле)
+1
-1
0
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