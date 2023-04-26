Но график и погода все портят.

Когда пару недель назад «Арсенал» приехал к «Ливерпулю» на одну из важнейших игр в чемпионской гонке, среди самых вовлеченных зрителей должен был быть Пеп Гвардиола. Но тренер «Ман Сити» наметил другие планы: прокрутить матч «Баварии» (соперника по четвертьфиналу ЛЧ) и насладиться просмотром гольфа.

Гольф вместо блокбастера на «Энфилде»?

Ничего нового для Пепа. Из-за гольфа он даже пропустил момент, когда впервые стал чемпионом Англии.

В апреле 2018-го «Сити» готовился к первому титулу с каталонцем. Шампанское уже охладили, но празднованиям на стадионе помешали соседи из «Юнайтед», победившие в дерби Манчестера. И они же в следующем туре преподнесли неожиданный подарок, проиграв аутсайдеру «Вест Бромвичу».

Пеп заранее пообещал, что следить за матчем формального преследователя не будет: «Не-а. У меня три выходных. Завтра гольф с сыном и друзьями».

Так он и поступил.

Компанию Гвардиоле в тот день составили сын Мариус и профессиональный гольфист Томми Флитвуд (ныне – 6-кратный победитель Европейского тура). Наигравшись и вместе выпив пива («Лучший момент в гольфе», как говорит Пеп), они направились домой. Тут погода резко испортилась, машина увязла в пробке. Тогда Мариус полез в телефон и удивленно воскликнул: «Мы выиграли Премьер-лигу!»

«Вот так я и узнал, что мы чемпионы – в пробке под проливным дождем. Не совсем так я это себе представлял», – вспоминает Гвардиола в книге Pep’s City: The Making of a Superteam.

Пеп вообще любит говорить о гольфе. В прошлом году перед определяющей игрой с «Ливерпулем» он ворчал из-за расписания: «Я немного расстроен, что Премьер-лига поставила игру на день, когда возвращается Тайгер Вудс!» А салютуя завершившему карьеру Гарету Бэйлу, Гвардиола признался, что как-то предлагал Гарету поиграть, но получил отказ: «Тогда он был занят. Может быть, теперь у него найдется время».

Почему мы нечасто видим Пепа с клюшкой? Виноваты плотный график и погода.

«Мы живем в Манчестере уже шесть или семь лет. Не знаю, что думают люди в Великобритании или Ирландии, но, на мой взгляд, играть в гольф приятнее, когда погода такая, как на Майорке, – рассуждал Пеп в интервью, полностью посвященном гольфу. – По ходу сезона у нас матчи каждые три-четыре дня. Но даже если я говорю себе: «Что ж, завтра – гольф» – бывает такое, что утром я открываю шторы и вижу дождь. Тогда я остаюсь в постели и никуда не иду».

Пеп познал гольф еще футболистом, в 25 лет. Сейчас его уровень подтягивает тот самый Томми Флитвуд, с которым он был в день первого чемпионства с «Сити». Но упражняться действительно часто не получается – и Гвардиола, и Флитвуд страшно загружены. Флитвуд еще и подначивает: «Я у него ничему не учусь. Не слышал ни одного совета. Вообще. Это улица с односторонним движением. Так ему и передайте».

Для оценки умений гольфистов-любителей используется система гандикапов. Если коротко: гандикап показывает, сколько ударов сверх нормы потребуется игроку, чтобы закрыть поле (подробнее можно почитать здесь). У Пепа этот показатель колеблется в районе 14-10 – из 54 возможных, при прогрессе гольфист понижает гандикап. Крайне приличный результат.

Хотя Гвардиола скромничает и отбивается от комплиментов таких величин в мире гольфа, как Хосе Мария Оласабаль, двукратный победитель турниров Мастерс: «Оласабаль слишком любезен. Мой удар ужасен, а гандикап все хуже и хуже».

«Я бы променял половину достижений в качестве тренера и футболиста на хорошо поставленный удар. Я бы сделал все что угодно», – и это тоже слова Пепа.

Гвардиола не раз объяснял, за что так сильно любит гольф:

• «Лишь играя в гольф, я полностью отключаюсь от всего. Рядом нет людей. Надо лишь бить по этому чертовому мячу. И никак иначе».

• «Каждый раз надо быть невероятно сосредоточенным, чтобы нормально ударить по мячу. Ты ни о чем больше не думаешь – о работе там или других делах».

• «Еще в гольфе нет судей. Это самая честная игра. Чем меньше ударов нанес, тем лучше. Никаких оправданий: если ты сильнее, ты победишь. Никого вокруг или снаружи. Это здорово, это прекрасно. В спорте удачи не существует».

Ах, как бы Пеп хотел, чтобы в футболе было так же.

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Warren Little, Alexander Hassenstein/Bongarts