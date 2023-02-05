С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся

Размышления Славы Палагина.

После дерби Манчестера в середине января Дитмар Хаманн написал, что «Сити» стал слабее с Эрлингом Холандом. Оценку легко списать на эмоции, команда Гвардиолы в тот момент переживала кризис: еще перед проигрышем «МЮ» был вылет из Кубка Лиги от «Саутгемптона» (худшая команда АПЛ) и потеря очков с «Эвертоном» Фрэнка Лэмпарда (одна из худших). Но респект Диди за последовательность: еще после трансфера обещал проблемы из-за несовместимости Эрлинга со стилем Гвардиолы.

С тех пор «Сити» одержал несколько важных побед и отреагировал на замечания Пепа по поводу мотивации. Но формально Хаманн все еще прав. У «Сити» 45 очков после 20 матчей в АПЛ – на аналогичном этапе прошлого сезона было на пять больше. При этом нынешних 45 очков все равно хватило бы для лидерства в прошлогодней (чемпионской, если вдруг забыли) кампании. Не забываем про фактор «Арсенала» – сдержать команду Артеты было бы тяжело даже идеальному «Сити».

Но как насчет продвинутых метрик? Действительно ли «Сити» стал слабее с приходом Холанда?

Да, но не критично. Есть просевший компонент, к которому Эрлинг не имеет отношения

Чтобы оценить влияние Холанда, постараемся измерить качество игры «Сити». Не идеальная, но лучшая из имеющихся метрик – xG.

Если сравнивать с предыдущими сезонами, «Сити» и правда стал чуть слабее. По разнице ожидаемых голов нынешняя команда – копия первого сезона Пепа и ковидного чемпионства. По ожидаемым очкам – схожая картина. Нынешний «Сити» уступает топовым образцам.

Пояснение: на дистанции 38 туров нынешний «Сити» должен набрать в районе 85 очков. Прошлогодняя (лучшая в эпоху Пепа) команда заслуживала 92. Пока «Сити» с Холандом уступает ей семь очков. Учитывая адаптацию Эрлинга – не критично. Учитывая темп, взятый «Арсеналом» – более чем.

Ниже постараемся оценить фактор Холанда, но перед этим три важных замечания в защиту Эрлинга.

Первое – нет никаких доказательств, что норвежец негативно повлиял на атакующую мощь «Сити». Наоборот – нынешняя команда почти полностью повторяет показатели прошлого сезона. «Сити» даже стал чуть медленнее комбинировать – удивительно, учитывая скорость и рывки Эрлинга за спину.

Второе – важнейшую роль в чемпионстве прошлого сезона сыграли стандарты. Тогда «Сити» даже установил рекорд АПЛ по разнице голов с них. Польза выражалась и прямо, и косвенно. Прямо – в некоторых матчах «Сити» выезжал чисто за счет стандартов (это говорил Пеп после победы над «Лестером»). Косвенно – забивая после стандартов, «Сити» заставлял соперника раскрываться и затем получал хорошие моменты с игры.

В этом сезоне работа Карлоса Висенса (тренер, отвечающий за стандарты) пока не так продуктивна. «Сити» просел и в атаке, и в обороне – например, пропустил уже на четыре мяча больше, чем за весь прошлый сезон. То же самое – с остротой моментов после стандартов (причем в обе стороны).

Холанд в одиночку едва ли мог на это повлиять: эффективность стандартов зависит от качества розыгрышей и тренерской работы, но поддерживать высокий уровень из сезона в сезон удается лишь единицам.

Финальное замечание – индивидуальная форма Эдерсона. У бразильца – худший сезон в «Сити» с точки зрения предотвращенных голов. Пропустил уже на четыре мяча больше ожидаемого. Тут Холанд тоже совершенно не при чем, но, учитывая продвигаемый нарратив («Сити» стал слабее только из-за Эрлинга), это вдвойне важно проговорить.

Но на что Холанд точно повлиял? Есть положительная сторона и отрицательная

Положительная – «Сити» наконец-то прокачался в реализации. По данным Understat, команда забила уже на восемь мячей больше xG. Для «Сити» – немаловажный момент. Несмотря на мощь атаки, с хладнокровием часто возникали проблемы в предыдущие годы – Пеп жаловался на плохую игру в штрафных площадях.

Холанд почти в одиночку решает проблему – к середине сезона уже забил на 6 мячей больше ожидаемого. Не факт, что в таком темпе продержится до мая, но хладнокровием уже принес несколько очков.

Есть и конкретный тип атаки, где у «Сити» прогресс с приходом Холанда. Это комбинации с передачами вразрез. Эрлинг в таких уничтожает рывками. В связке с КДБ комбинация становится совсем монструозной. В прошлом сезоне после таких атак «Сити» забил только 6 мячей. За половину этого – уже 7.

Появление нового партнера отразилось на статистике Де Брюйне. Бельгиец сделал уже 20 разрезающих передач в этом сезоне – за весь прошлый было столько же. Не всегда адресатом становится Холанд, но с его приходом отдавать такие пасы легче – в завершителях один из самых быстрых нападающих планеты.

Согласно инсайдам The Athletic, именно на таких комбинациях строятся тренировки «Сити» в этом сезоне. Команда отрабатывает конкретные приемы, а не в целом позиционный футбол. Это тоже влияние Холанда, но в данном случае скорее негативное. Пока к повадкам норвежца привыкает и команда, и Пеп.

Ярче всего поиски выражаются в роли Эрлинга на поле. Недавно Пеп, кажется, даже с ностальгией вспоминал прошлый сезон: «Эрлинг быстро адаптируется, но в предыдущих сезонах мы часто играли с ложной девяткой – не забывайте об этом. У нас был дополнительный игрок в центре поля. Сейчас дополнительный игрок в штрафной, поэтому нужно привыкать к этому».

Пока не привыкли. Об этом говорит даже непоследовательность Гвардиолы в отношении Эрлинга. Для примера – пресс-конференции Пепа за последний месяц. После матча с «Юнайтед» хвалил Холанда за то, что опускался для приема мяча, но посетовал, что партнеры слишком часто строили атаки через фланг и игнорировали его. После матча с «Тоттенхэмом» наоборот критиковал за то, что слишком часто опускался – даже подсчитал, что в первом тайме Холанд сделал только один рывок за спину.

Игра с «Вулвз» – и новая реакция Пепа: «Сегодня он опускался пару раз за мячом, сохранял его, пасовал Грилишу и возвращался в штрафную под передачу. Разумеется, он способен играть в такой манере. Мы тоже будем рады, если он будет так играть. Сегодня Нуньес и Лемина следовали за Гюндо и Кевином, Невеш тоже поднимался за Родри. Из-за этого в опорной возникала дыра – вот почему мы должны задействовать Холанда в таких матчах».

Если рассматривать замечания Пепа как часть инструкций, то пока к ним подстраиваются и Холанд, и команда. Судя по всему, в идеале Эрлинг должен и опускаться за мячом (чтобы помогать с розыгрышем), и предлагать вариант в штрафной (чтобы розыгрыш заканчивать). Распознать момент, когда нужно первое, а когда второе, у Холанда пока не всегда получается.

В чем конкретно «Сити» стал слабее? Как минимум лишились вариативности (как максимум – прочности прессинга)

«Когда Эрлинг забивает – он становится решением наших проблем. Когда не забивает – ее причиной. Вот как вы видите ситуацию», – отметил Пеп во время мини-кризиса в январе.

Помимо упрека в сторону журналистов, тут и четкое признание, что «Сити» с Холандом изменился. Стал более предсказуемым и заточенным на одного игрока. Раньше у «Сити» было больше инструментов для вскрытия соперников. Сейчас передачи на Холанда тоже не единственный прием, но он в явном приоритете.

Показательно даже распределение моментов. В этом сезоне «Сити» создал 72 убойных шанса – 34 из них получил Холанд. В процентном соотношении – почти половина (47,2%). В прошлом сезоне лучший результат был у Рахима Стерлинга – 20,5% или пятая часть всех моментов.

В большинстве матчей Холанд оправдывает такую заточенность. Но эпизодически проблема дает о себе знать. После матча с «Ливерпулем» мы отмечали, что Холанда часто выводили на удар, игнорируя более выгодное продолжение атаки (тогда Эрлинг не оправдал и закончил игру без голов).

По мотивам игры с «Брентфордом» (еще одно поражение «Сити») на проблему намекал и Илкай Гюндоган: «Не согласен, что у нас были моменты, чтобы вытащить игру. Все, что мы делали – это навешивали в сторону Эрлинга. Продолжали это делать, несмотря на трех повисших на нем защитников. Я пытался сыграть на этом и открывался на ближнюю штангу – оставался свободен, но мяч до меня не доходил».

Оба случая из серии, когда вина лежит скорее на партнерах Холанда. Но как на провисшую вариативность влияет сам Эрлинг?

Первый пункт – более осторожное наполнение состава. На старте сезона Гвардиола жаловался, что с Холандом команда заиграла вертикальнее – теперь пытается быстро вывести его на удар, реагируя на постоянные рывки норвежца. Результат – порушилась структура, которая помогает сдерживать контратаки соперников.

Идеальный сценарий расписал Бернарду Силва: «Когда мы можем быстро провести атаку, мы делаем это. Но когда нужно придержать мяч, стоит успокоиться и остановиться. Когда мы ускоряем игру, мы не даем нашим защитникам присоединиться к нам – у нас возникают дыры, из-за чего мы перестаем контролировать контратаки соперника. Если защитники с нами, мы можем быстро вернуть мяч после потери и начать новую волну атаки».

Как Пеп искал решение с Холандом в команде? За счет более осторожной структуры и наполнения состава. Все более частое явление в матчах «Сити» – структура с тройкой центральных защитников. На флангах ее дополняет пара Грилиш – Марез: Пеп хвалит их именно за умение придержать мяч и успокоить игру.

В проигрыше остались Жоау Канселу и Фил Фоден – после Де Брюйне лучшие с точки зрения индивидуального мастерства, но слишком реактивные для команды, у которой и так есть реактивный Холанд. Оба пострадали от осторожности Пепа – либо играли на неудобных позициях, либо не играли вообще (Канселу из-за этого даже попросился на выход). Контраст хорошо подсвечивают плеймейкерские метрики – в прошлом сезоне Канселу и Фоден создали 19 явных моментов на двоих, в этом только 3.

Второй компонент, где заметно влияние Холанда, – прессинг. В середине сезона Пеп признавал, что это не самое сильное качество Эрлинга – во многом из-за высокого роста. Тогда же Гвардиола уточнил, что норвежец неплохо смотрелся в прессингующем «Зальцбурге», но недавно намекнул, что с другими игроками «Сити» мог бы прессинговать еще лучше:

«Когда у нас выходят в старте Хулиан или Фил, когда мы выставляем их в центре нападения, интенсивность нашего прессинга повышается в разы. Особенно в первой стадии прессинга. С другими игроками мы не можем достичь этого».

Учитывая детали, в которые погрузился Пеп (уточнение про первую линию прессинга), под другими игроками явно имел в виду Холанда. Контраст в сравнении с прошлым сезоном и правда заметен. «Сити» прессингует не так интенсивно – дает сделать больше передач, прежде чем вступить в отбор:

По вариативности атак это тоже бьет – «Сити» реже наказывает за усталость из-за того, что соперник получает передышки за счет владения. Показательны даже поиски Пепа – команда несколько раз за сезон меняла структуру прессинга (последний раз такое происходило в сезоне-2019/20, когда «Сити» проиграл титул «Ливерпулю»).

Кажется, поиски связаны именно с желанием подстроиться под Эрлинга. На нем перестановки сказываются в первую очередь. На старте сезона норвежец часто действовал по опорнику соперника. Теперь – строго по одному из центральных защитников. Пока в любом случае далеко от идеала, которым для Пепа был ушедший в «Арсенал» Габи Жезус. Символично, что с бразильцем Гвардиола сравнивает не Холанда, а Хулиана Альвареса, который из-за конкуренции с Эрлингом играет крайне редко.

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Главный вопрос при оценке Холанда прямо сейчас: перекрывает ли он бомбардирскими талантами свои недостатки и изменения, на которые ради него пришлось пойти Гвардиоле? Пока четкого ответа нет. С ним в составе «Сити» точно не разучился играть – если бы не «Арсенал», такой вопрос бы даже не поднимался.

Более важный вывод тут: похоже, «Сити» становится командой одного игрока (помним, как Пеп когда-то троллил за это соперников?). В большинстве матчей плюсы Холанда перевешивают, но из-за заточенности «Сити» на Эрлинга даже редкие поражения неизбежно будут связывать с ним.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andy Rowland; Gettyimages.ru/Julian Finney; REUTERS/Lee Smith

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