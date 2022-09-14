Старт Холанда в «Сити»: темп на 40-50 голов за сезон, 8 касаний за игру (объясняем) и первые проблемы

«Сити» привыкает к чистому форварду.

Крутую траекторию карьеры Эрлинга Холанда в Англии на днях прекрасно описал Пеп Гвардиола:

«Я восхищаюсь людьми, которые могут предсказывать будущее. К сожалению, я не могу. Месяц назад Эрлинг был для них катастрофой, теперь же он готов побить все рекорды АПЛ. Я не знаю, что произойдет завтра, уж точно не могу сказать, что будет через пару лет. Мы просто довольны тем, как он адаптируется. Это самое важное для нового игрока».

Если что, месяц назад Холанд не забивал в пустые в игре с «Ливерпулем», а, возвращаясь домой, получал обидные насмешки от отца («Как ты там мог промазать?»). Сейчас у Эрлинга уже 10 мячей в АПЛ (и еще 2 – в Лиге чемпионов) – он забивает каждые 50 минут. К встрече с бывшими одноклубниками из «Боруссии» Эрлинг подходит в топ-форме, но с интересным парадоксом – кроме голов, Холанд почти ничего не делает на поле.

Хочется в этом разобраться.

Холанду реально замахнуться на 40-50 мячей в АПЛ (если избежит травм). «Сити» использует его рывки, но Эрлинг рвет и автобусы

В начале сезона Холанд встретился с Аланом Ширером – разбирая игру норвежца сразу после трансфера из «Боруссии», легенда «Ньюкасла» дал осторожный прогноз: Эрлинг может забить до 40 голов за сезон. Встретившись с Холандом уже после дебюта в Англии, Ширер убедился – этим парнем буквально движут голы.

«Нет более классного чувства, чем то, что испытываешь после гола. Оно всегда было со мной, всегда было внутри. В детстве я забивал так много, как только мог – и все равно каждый раз испытывал это чувство. Когда празднуешь первый гол в игре, понимаешь, что хочешь забить еще. Начинаешь представлять, как сделаешь это в следующий раз. Если кто-то на выходных сделает хет-трик, то думаешь, как будет здорово повторить то же самое на неделе. Мне кажется, ты хорошо понимаешь, о чем я говорю», – объяснял Холанд.

И продолжал: «Для нападающего самое важное – не слишком зацикливаться на том, что уже случилось. Если я выйду на новую игру, думая, как я не забил в предыдущей, это точно навредит мне. Нужно выходить на каждую игру с одинаковым настроем, с одинаковым голодом. Не важно, что произошло до этого – забил ты один, два или три или не забил ничего.

Нужно всегда быть готовым – я понимаю, что момент обязательно получу. Нужно лишь быть готовым к нему, не думая о том, что произошло минуту назад. Никогда не знаешь, когда и как получишь мяч – после кросса в штрафную, после рикошета или на добивании. Расслабляться нельзя».

На такой жажде голов строятся и все попытки Холанда прогрессировать. В том же интервью Эрлинг вспоминал: «Я всегда много бил по воротам, голы для меня – самая веселая вещь в футболе. Когда я был в «Мольде», Оле-Гуннар напоминал мне об игре головой, говорил, что я не могу ей даже пробить. Я подумал: «Черт возьми, я согласен с тобой!» После того разговора мы с Марком Демпси (ассистент Сульшера) начали отрабатывать кроссы и удары головой – каждый день и после каждой тренировки.

Думаю, в «Сити» я тоже могу прибавить. Я постоянно промахиваюсь после ударов с левой – вот и на прошлой неделе не забил. Если мы говорим про завершение, я должен прибавить и в ударах с левой, и с правой, и головой. Это самое замечательное в футболе – не важно, сколько тебе лет, ты всегда можешь стать лучше. Возможно, и я раскрою весь свой потенциал только через 10 лет».

Кажется, на столько процесс не затянется – по крайней мере, в том что касается голов. Стартовые успехи Холанда в этом аспекте строятся ровно на двух вещах – разнообразие моментов и их убийственная острота.

В интервью Sky Sports перед дебютом в АПЛ Эрлинг отмечал, что его любимое оружие – рывки за спину обороне. Из-за того, что соперники в 90% случаев паркуют автобус, в «Сити» такие возможности возникают реже, чем в Бундеслиге. Но команда Гвардиолы все равно уже ими пользуется – особенно когда противник вынужден раскрываться в попытке вернуться в игру. Дважды рывками Холанда «Сити» убивал интригу в матче – и «Вест Хэм», и «Кристал Пэлас» поплатились за высокий прессинг.

Ценность Эрлинга тут дополнительно раскрывается в связке с Кевином Де Брюйне. В прошлом сезоне бельгиец сделал 3 разрезающих передачи, которые привели к удару по воротам. В этом сезоне их уже 4 – и не забываем, что сейчас только середина сентября. Пеп отмечал, что в переходных фазах КДБ – лучший в мире. Когда у него такой компаньон, как Холанд, остановить бельгийца практически невозможно.

Помимо типичных для Эрлинга эпизодов, впечатляют и его открывания в штрафной – тут уже Холанд пользуется классическими комбинациями «Сити». Среди них выделяются две – розыгрыши стандартов и кроссы КДБ с правого фланга. Первая была фишкой прошлого сезона для «Сити» – тогда команда Гвардиолы установила рекорд по голам со стандартов за всю историю АПЛ. Вторая выделялась в сезоне 2019/20 – подобным образом Кевин часто ассистировал Серхио Агуэро и Габи Жезусу.

Самые ценные экспонаты – когда Холанд в одном эпизоде пробует и классический маневр с забеганием за спину, и шикарное открывание в штрафной.

Вот пример из матча с «Севильей» – сначала пробует рывок и требует разрезающую передачу от Джека Грилиша:

Не дождался (и, кстати, вскинул руками в сторону Джека), но затем подстроился под кросс КДБ и оторвался от защитников в штрафной:

Аналогичный эпизод из матча с «Астон Виллой» – сначала рывок за спину, потом отрыв от защитника после кросса в штрафную:

Благодаря такой подвижности Холанд олицетворяет главное требование Пепа к форвардам: врываться в зону, а не стоять в ней. Эпизод из матча с «Вест Хэмом», пожалуй, лучше всего характеризует адаптацию, но успех выражается и в цифрах. «Сити» с Холандом чаще обычного использует разрезающие передачи, а Холанд благодаря наработкам Пепа бьет из более убойных позиций – с 10 метров против 13 в прошлой кампании.

Именно это сочетание (разнообразие моментов + их острота) – залог будущей погони Холанда за рекордами. По данным Understat, в среднем на 90 минут Эрлинг получает моментов на 1,34 xG – и это без учета пенальти, которые норвежец тоже приватизировал. Если проецировать этот показатель на 38 матчей (представим, что Эрлинг отыграет всю кампанию без замен и травм), это даст около 50 мячей. И даже если Холанд отыграет в таком темпе только часть матчей, у него все шансы побить рекорд Мо Салаха по голам за сезон (32).

Но как быть с 8 касаниями за игру? Это влияние соперников – против автобусов Холанд почти не комбинирует с партнерами

При всем великолепии Холанда как завершителя самый завирусившийся показатель его первого месяца – 8 касаний в игре с «Борнмутом». На этом месте важно объяснить: touches в терминологии Opta – действия с мячом (пас, удар и даже потеря), а не все соприкосновения с ним. Грубо говоря, если перед ударом игрок дважды подработал себе мяч, Opta засчитает ему только одно касание (как факт удара), а не три.

Но даже с такой оговоркой показатель Холанда вызывает вопросы – против «Борнмута» норвежец, например, не касался мяча 27 минут подряд. Как такое возможно в команде Гвардиолы?

На примере игры с «Борнмутом» объяснил сам Пеп: «Он просто-напросто не мог опуститься за мячом – рядом всегда было пять игроков: тройка центральных защитников плюс пара опорных. Пространства было слишком мало для него. Если соперники будут высоко прессинговать, тогда мы создадим для него моменты – пространство в таком случае уже возникнет».

Специфика соперников, кажется, и правда влияет на игру Холанда в подыгрыше. Уже прослеживается закономерность: если соперник использует пятерку защитников и/или направляет атаки «Сити» на фланг – Эрлинг редко участвует в комбинациях; если у соперника четверка, а «Сити» может атаковать через центр – тогда Холанд чаще подыгрывает партнерам.

Еще один фактор, который влияет на показатели Холанда – структура «Сити» в атаке. Она тоже меняется в зависимости от соперника. Несмотря на то, что Эрлинга рисуют на схеме единственным форвардом, по факту он может быть в паре или даже в тройке нападающих.

Матч с «Борнмутом» – из этой серии. Чтобы вскрыть автобус, Пеп использовал структуру, в которой рядом с Холандом постоянно открывался Илкай Гюндоган. Вместо немца треугольник на левом фланге образовывал опорник Родри. В результате спуски Холанда за мячом банально не требовались – из его зоны их уже делал Гюндоган:

В матчах с «Кристал Пэлас» и «Ноттингемом» была похожая картина. В первом случае Пеп использовал структуру, в которой было сразу три нападающих после перерыва (помимо Холанда, Гюндоган и Альварес) – детали мы разбирали в отдельном тексте. Против «Ноттингема» Гвардиола выставил пару форвардов – Альварес + Холанд. За подыгрыш в ней отвечал именно аргентинец.

Против менее закрытых соперников Эрлинг опускается за мячом и даже показывает классический прием ложной девятки – стянуть защитника и освободить пространство под вбегание партнера. Вот несколько примеров из разных игр:

Но все же именно подыгрыш – главный аспект, в котором от Холанда ждут прогресса. В отличие от Пепа, партнеры Эрлинга настроены иначе и даже указывают на это направление как ключ к окончательной адаптации.

«Он здорово адаптировался, но помимо голов есть и другая сторона игра. Думаю, к ней адаптироваться гораздо сложнее. Зато это делает процесс еще увлекательнее. Если он привыкнет к тому, как мы комбинируем, тогда он выйдет на еще более высокий уровень», – предупреждал Де Брюйне.

«Мы привыкли играть с ложной девяткой, которая много перемещается по полю. Эрлинг не так подвижен – для нас он скорее ориентир. Мы понимаем, что его талант может сделать разницу, но ему нужно быть более вовлеченным в игру – понимать, когда вбегать в пространство, а когда опускаться за мячом. Это нормально, ведь прошел всего месяц», – дополнял Родри.

Важно уточнить: адаптируется не только Холанд, но и партнеры. Иногда спуски Эрлинга тупо игнорируют – из-за того, что норвежец делает их очень редко, игроки просто не всегда ожидают этого и сосредоточены на других вариантах. Показательно тут сравнение с Альваресом: в отличие от Холанда, аргентинец всегда расположен к партнерам, даже если нет гарантии, что обязательно получит мяч.

Для фиксации пара максимально похожих примеров – с разной реакцией Холанда и Альвареса на эпизод.

Тут «Сити» под прессингом – и если Холанд не опускается в свободную зону, то Альварес помогает пройти давление:

Игра перед штрафной. Холанд вместо игры в стеночку вбегает за спину, Альварес – наоборот открыт для комбинации и даже просит мяч:

Еще одно сравнение с Альваресом, которое будет явно не в пользу Эрлинга – игра без мяча:

– Холанд за 555 минут в АПЛ и ЛЧ – 1 попытка отбора.

– Альварес за 167 минут в АПЛ и ЛЧ – 10 попыток отбора.

Никакого намека на лень, правда, нет. Эрлинг не выключается из прессинга «Сити», но его задача – не попытаться отобрать мяч напрямую, а лишь заставить соперника сделать длинную передачу. Под эту задачу Холанду выбирают наиболее удобную мишень – как правило, норвежец прессингует самого дальнего от ворот «Сити» защитника, который и так вынужден избавиться от мяча.

Благодаря этому Эрлинг не тратит слишком много сил на отбор – позволяет сохранить энергию на следующий эпизод в атаке. Потенциальный пробел такой тактики – недостаток моментов у «Сити» вследствие прессинга. В прошлом сезоне команда Гвардиолы была первой по ударам после ошибок соперника (16 штук), в этом сезоне такой эпизод только один. Но пока Холанд сполна компенсирует рывками и открываниями в штрафной.

Главный вопрос по Холанду – не слишком ли много рывков? Из-за этого матчи более хаотичны, но пока «Сити» вовремя успокаивается

Трудности у романа «Сити» и Холанда были неизбежны. Даже стартовый игнор Эрлинга у чужих ворот Пеп объяснял отходом от привычной схемы: «Да, Фоден должен был пасовать ему, но, возможно, Фил все еще думает, что у нас нет чистой девятки, поэтому и бьет по воротам. С ложной девяткой такого варианта, возможно, не было бы – Фила можно понять. Надо учиться играть на Холанда – Эрлинг всегда будет там, он всегда будет открыт».

Уже в игре с «Кристал Пэлас» о проблеме забыли – после матча Эрлинг в шутку хвалил Фодена за то, что он наконец отдал ему передачу. К этому моменту вскрылась новая проблема – «Сити» утратил привычный контроль над игрой.

Началось с гостевого матча против «Ньюкасла». Хаотичный рисунок Пеп связал с желанием игроков как можно быстрее найти передачей Холанда:

«Если заканчиваешь атаку ударом – никаких проблем. Но если не заканчиваешь, тогда непросто сдерживать Сен-Максимена и Альмирона в контратаках. Нам следовало проводить больше времени в финальной трети, делать больше передач. Эрлинг и Фил очень агрессивны, всегда стараются открываться вперед, это сказалось на игре. С Грилишем и Марезом все по-другому – они действуют спокойнее, придерживают мяч, с ними легче вернуться в оборонительную схему, а соперникам сложнее контратаковать».

Вторил Пепу Бернарду: «Мы здорово стартовали, первые 15 минут точно были нашими. Потом это изменилось. По ощущениям мы начали атаковать слишком быстро. Когда мы играем таким образом, преимущество получает соперник – это просто не наша игра».

Тут нужно провести четкую границу: когда соперник раскрыт (например – вследствие прессинга), рывки Холанда полезны; когда раскрыт «Сити» (игроки не успели занять позиции), рывки Холанда скорее вредят. Учитывая уникальность Эрлинга, неудивительно, что партнеры идут на соблазн и пытаются вывести его один на один. Но в случае потери это грозит контратакой: из-за того, что команда не сделала тысячу передачу перед обострением (старое правило Пепа), игроки банально не успели разойтись по позициям, с которых легче отнять мяч обратно.

Силу соблазнов хорошо характеризует этот эпизод – Гюндоган показывает Родри разыграть мяч с центральными защитниками, но тот реагирует на предложение Холанда и закидывает на норвежца:

Здесь спиной к воротам Бернарду и КДБ (ждут короткого паса), но Уокер видит предложение Холанда и забрасывает:

После потери Бернарду и КДБ в полупозициях – и за подбор не смогли побороться, и в контрпрессинге помочь не могут:

Хорошая новость – «Сити» вовремя успокаивается. Неплохим тормозом и против «Ньюкасла», и против «Пэлас» становилась игра через Бернарду: в дебютном сезоне Пеп специально выпускал его на некоторые матчи, только чтобы засушить игру и довести до победы. В этих матчах португалец значительно чаще встречался с мячом именно после перерыва (84 касания во втором тайме против 47 в первом) и освежающего разговора с Гвардиолой.

Решение мини-проблемы – часть процесса адаптации Холанда к «Сити». Выбор подходящего момента для паса – задача партнеров. Выбор подходящего момента для рывка – уже задача Эрлинга. Пеп не считает сам прием Холанда проблемой, но уверен, что он будет взрывоопасен только при соблюдении всех условий:

«Это просто еще один вариант для нас. Мы вполне можем использовать эти забросы – например, когда соперник обороняется высоко. Я много раз говорил, что тактика зависит от качеств игроков. Когда мы играли с ложной девяткой, у нас не было такого игрока, мы не использовали такие передачи. С Холандом мы можем попробовать».

Фото: REUTERS/Craig Brough, Jason Cairnduff, Andrew Boyers, Lee Smith, Marcelo Del Pozo