Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками

Прикидки Вадима Лукомского.

Вчера появилась большая новость о будущем Криштиану Роналду. The Times написал, что португалец попросил продать его, если поступит хорошее предложение. Давайте разберемся, насколько эта история серьезна и какие у Криштиану варианты.

Почему новость The Times нужно воспринимать всерьез

Сама по себе публикация в The Times – вполне серьезно. Это не таблоид уровня Daily Mirror или The Sun. Но по-настоящему интригует личность автора новости – Данкан Каслс. Этот журналист известен тесными отношениями с Жозе Моуринью – самый приближенный к нему британский репортер.

Каслса считают не столько надежным источником в принципе, сколько надежным источником настроений конкретных людей, а Моуринью – главный из его контактов. У Жозе с Роналду один агент – легендарный Жорже Мендеш. Если допустить, что лагерь Криштиану решил сделать ход, то Каслс (максимально контролируемый и приближенный журналист) в весьма авторитетном The Times – логичный выбор.

Показательно, что в материале излагается только позиция Роналду (без позиции клуба) – его желание уйти и мотивы (3-4 года до конца карьеры, которые он хотел бы провести, играя в Лиге чемпионов). Эта информация появилась через неделю после новостей о том, что новый владелец «Челси» Тодд Боэли встречался с Мендешем по Роналду. Тогда источником выступал Дэвид Орнштейн – вообще главный английский инсайдер. Также Криштиану предлагали «Баварии».

У нас достаточно оснований утверждать, что Роналду хочет уйти из «МЮ», а Мендеш дергает за ниточки на рынке и в медиа . Согласно ESPN и The Athletic, позиция «Юнайтед»: Криштиану не продается и имеет еще год по контракту. Похоже на разгон одной из главных летних саг.

Если Мендешу все-таки удастся договориться с «Юнайтед», встанет вопрос, какие клубы подходят Роналду в игровом плане. Тем более, Криштиану ввел очень удобный первичный фильтр, от которого можно оттолкнуться – команда должна играть в Лиге чемпионов. Давайте рассмотрим его варианты, опираясь на стиль и нужды команд.

Слон в комнате – прессинг. Почему он важен и кто может «потянуть» Криштиану

Роналду – великий чемпион. Большую часть карьеры о его оборонительных недостатках, если и говорили, то шепотом. И они точно не мешали ему брать титул за титулом. Почему это внезапно стало настолько важным сейчас? Максимально резонный вопрос, который нужно разобрать перед тем, как выбирать оптимальный клуб для Криштиану.

Четыре фактора сильно трансформировали уравнение, в котором фигурирует Роналду, прессинг и клуб:

1. Часто про Криштиану повторяют, что он никогда не был прессинг-машиной. Это правда, но в последние годы даже относительно своих скромных показателей португалец сбавил :

Текущие показатели Роналду делают его худшим в давлении среди нападающих в европейских топ-5 лигах . Причина понятна – Криштиану становится старше. Тем не менее, регресс в этом отношении подсвечивает проблему, которую раньше можно было замаскировать.

Еще одна важная деталь: теперь Роналду играет центрального нападающего, когда команда без мяча. В большинстве систем на этом игроке не только серьезный объем прессинг-работы, но и выбор момента для начала давления.

2. Португалец стал чаще менять команды. У «Мадрида» была огромная фора перед будущими клубами Роналду – возможность разобраться с механизмами адаптаций и построением нужного стиля, пока Криштиану еще молод. Путем планирования под него и экспериментов сформировалась максимально удобная среда.

«Юве» и «МЮ» не готовили состав под переход Роналду, а самому португальцу за последние четыре года пришлось работать с пятью разными тренерами. Нехватка долгосрочного планирования и адаптаций под Криштиану выпячивает проблем у . Это не вина игрока, но игнорировать этот аспект невозможно, так как он прямо влияет на силу команды.

3. Раньше важной частью уравнения было количество результативных действий, которыми Криштиану компенсировал любые привилегии. Сейчас он потрясающе результативен для своего возраста, но не относительно конкурентов. В прошлом сезоне АПЛ 15 игроков превзошли Криштиану по результативности (гол+пас-пенальти) в пересчете на 90 минут. Каждый из них больше работает без мяча.

Когда ты гарантированно в топ-3 (часто в топ-1) по результативности, разговоры о балансе плюсов-минусов выглядят нелепо. Когда же твои показатели просто хороши, но не уникальны, а уровень оборонительной работы продолжает регрессировать, возникают логичные вопросы. Важно адресовать их не только игроку, но и клубам, которые не были готовы к его приходу, но очевидно, что в последние годы ситуация ухудшилась для Криштиану во всех отношениях – оборонительных привилегий стало больше, а голевая отдача лишь сократилась .

4. Последний фактор наименее значим, но тоже проговорим. Прессинг становится все более важным элементом в мировом футболе – это способствует тому, что его чаще обсуждают (даже без привязки к Роналду) и иногда даже противопоставляют голам. Считаю этот фактор менее значимым, так как верю, что в частном случае построить команду под качества Роналду все еще возможно – просто круг команд, готовых идти этим путем, сузился относительно ситуации 5-10-летней давности.

В «МЮ» эти проблемы давали о себе знать. В итоговом тексте The Athletic с инсайдами по сезону упоминается, что все три тренера (включая временного Майкла Каррика) понимали проблему и держали ее в уме, экспериментируя с составом без Криштиану.

Хлопая дверью, Ральф Рангник сформулировал претензии публично: «Да, Криштиану забил важные мячи – я и близко его не виню, во многих матчах он был прекрасен – но он не монстр прессинга. Даже когда он был моложе, он не был заряжен на мгновенный отбор и подсказки партнерам. Нам пришлось идти на компромиссы – возможно, слишком часто приходилось идти на них. Баланс так и не был найден».

Разумеется, это не должно быть легкой отмазкой для тренеров и оправданием любого самого плохого результата. С интеграцией Роналду даже в такой «МЮ» можно было справиться намного лучше, но задача правда трудная. Для некоторых команд, возможно, невыполнимая.

Увы, в современном футболе нельзя обороняться без участия атакующих игроков. Даже если команда полностью отказывается от давления (при том, что ни одна топ-команда не отказывается полностью), все равно соперник получит преимущество – без сопротивления будет начинать атаки, быстрее передвигать мяч с фланга на фланг, оборонительные футболисты будут под большим давлением и с большей вероятностью рано или поздно ошибутся.

Но разместить Роналду в менее интенсивном стиле все-таки проще. В ходе одной из перепалок с самим португальцем об этом ярко сказал Моуринью : «Ты жалуешься на оборонительный стиль команды, Крис, но знаешь ли причину, почему мы так играем? А причина – это ты. Ты не хочешь отрабатывать в обороне и прикрывать фланги, поэтому я вынужден строить команду с низкой обороной».

Команда, которая уже играет в менее интенсивной манере, меньше потеряет в игре без мяча при интеграции Роналду, при этом получит его ценнейшие плюсы в атаке. Косвенным отражением интенсивности прессинга служит PPDA – количество передач соперника на оборонительное действие команды. Чем ниже, тем меньше передач успевает сделать оппонент перед тем, как мяч возвращается к команде. Высокое значение, наоборот, означает терпеливую выжидательную стратегию игры без мяча.

Давайте оттолкнемся от этого, анализируя потенциальные клубы для Криштиану. Из клубов ЛЧ от топ-5 лиг наименьшая интенсивность прессинга у «Реала», «Байера» и «Тоттенхэма». При этом даже их результат лучше, чем у «Юнайтед» последнего сезона . Глобально это лишь подтверждает тезис о том, что в той или иной степени прессинг важен всем большим командам:

Эти команды уже склонны играть в менее интенсивной манере. Следовательно, с меньшими издержками могли бы интегрировать Криштиану (пока мы говорим именно об интеграции в систему игры без мяча – про атаку позже). Пройдемся по каждому варианту.

«Тоттенхэм» – боюсь, это случай, когда данным необходим контекст. Вряд ли «Тоттенхэм» Антонио Конте будет низкоинтенсивной командой. Итальянец работал без предсезонки. Обновление через трансферы и полноценная подготовка к сезону подтянут показатели.

При этом даже в режиме выжидания у Конте в обороне участвуют абсолютно все. Еще один фактор, который вряд ли понравится Роналду – отсутствие свободы в атаке. Почти все маневры у Конте роботизированы. При этом после трансфера Ришарлисона атакующая линия кажется даже чрезмерно укомплектованной. Мест больше нет.

«Байер» – если отбросить финансовый аспект, категорически интересный вариант. Команда очень хитро выманивает соперников и играет на пространстве. Механизмы таких выманиваний уже классно отлажены. Без мяча команда одна из самых терпеливых в Бундеслиге, а центральный нападающий освобожден на фоне более активных вингеров. Проблема: этот нападающий Патрик Шик, с которым недавно продлили контракт.

«Реал Мадрид» – чертовски показательно, что после четырех сезонов скитаний «Реал» все еще с отрывом лучший в стилистическом плане клуб для Криштиану. Карло Анчелотти лишь эпизодически использует прессинг и рассуждает о том, как низкая по меркам топ-клуба оборона помогает Тони Кроосу и Луке Модричу комфортнее чувствовать себя при обороне, а Винисиусу – убегать в контратаки.

В игровом плане «Реал» кажется лучшей средой для Криштиану. Возможно, ему стоило сильнее ценить это. Увы, сейчас Роналду не нужен «Мадриду» . Во-первых, это будет означать паузу в прогрессе Винисиуса Жуниора, который в прошлом сезоне вышел на элитный уровень. Во-вторых, Карим Бензема не скрывает, что одна из причин его преображения – уход Криштиану. Вряд ли он готов будет вернуться к старой роли и вряд ли «Реалу» разумно жертвовать формой лучшего игрока мира. В-третьих, тот самый эпизодический прессинг, который команда врубает при Карло, весьма хорош – не хотелось бы терять в его качестве.

А что, если Роналду готов быть супероружием в ротации? То есть меньше играет, больше прессингует, традиционно страшен в штрафной

В атаке ситуация обратная: в мире почти нет команд, которые откажутся от качеств Роналду. Он – лучший в истории футбола по движению внутри штрафной. Владеет всеми типами завершения атак. Опасен и когда соперник жмется к воротам, и когда оставляет пространство. При этом не статичен, а крайне подвижен – врывается в штрафную, а не находится там постоянно, что делает его опеку чудовищно трудной задачей.

Единственный минус: атака может становиться слишком заточенной на него, но оно того стоит. В плане атаки нет смысла фильтровать клубы по стилю: Роналду гениальный и вариативный, его реально интегрировать почти в любой топ-клуб . Надо лишь решить головоломку с прессингом.

Давайте попробуем сделать тут допущение, что Роналду согласится на необычную для себя роль, которая предполагает сокращение общего количества матчей (например, с упором на матчи ЛЧ, которая ему так дорога) и сделку с тренером по прессингу (работает больше своих обычных стандартов, но на фоне облегченного графика). Важно: речь не о статусе запасного, а о важной роли, но с четким контролем свежести игрока.

Учитывая возраст Криштиану (37 лет), такой вариант не кажется фантастикой. В отличие от традиционных ветеранов, которые становятся игроками ротации, самые важные матчи ему будут доступны. При этом есть серьезные основания полагать, что португалец может выжимать из себя больше в прессинге при правильной мотивации, наличии сил и четких установок.

Примером могут служить первые матчи после назначения Рангника. Тогда Роналду выдавал 9-10 прессинг-действий (не космос, но выше среднего для него), а немец даже говорил, что снимает перед ним шляпу за работу без мяча. Уже потом начались конфликты и компромиссы.

Итак расширяем круг команд – самые помешанные на прессинге все еще вне круга. Но прессингующие, где есть место игроку с послаблениями, рассмотрим. При таком расширении появляется еще два интересных варианта – «Челси» и «Атлетико» . В этих командах в обойме были Ромелу Лукаку (10,7 прессинг-действий на 90) и Луис Суарес (8,6 прессинг-действий). Оба не были основными (и работа без мяча – одна из причин), но оба получали достаточно времени. То есть в матчах некоторого типа система этих команд справляется с такими частично освобожденными игроками.

С точки зрения атаки приход Роналду в «Челси» возбуждает . В прошлом сезоне у Тухеля был выбор между построением атаки с Лукаку и вариантом, который предполагает постоянную смену позиций в атакующей пятерке (тройка атаки + пара латералей), где даже фланговые игроки могли по ситуации оказываться форвардами.

Роналду может помочь совместить два этих подхода. Он мобилен и может участвовать в этой карусели по смене позиций, при этом внутри штрафной от него исходит даже больше угрозы, чем от Лукаку. Да, от Криштиану потребуется пойти навстречу Тухелю – смена ролей осуществляется в рамках позиционного футбола, а не через свободу игроков (нужна дисциплинированность), но качества для игры в этой системе у португальца определенно есть.

Я бы назвал этот вариант самым интересным именно с точки зрения атакующих взаимодействий. Но не забываем, что он родился через существенную оговорку по части прессинга и игрового времени. Нет никаких гарантий, что Роналду размышляет так же.

«Атлетико» – мощный провокационный сюжет . Возможно, даже слишком, чтобы его рассматривать. Если это все-таки случится, Роналду может стать почти прямым апгрейдом позднего Суареса – привилегии при обороне в обмен на эффективность в штрафной и психологию победителя. Опыт внедрения такого игрока у Диего Симеоне есть.

На всякий случай: короткое «почему нет?» для клубов ЛЧ, которые не упоминались выше

Снова прошу прощения, что часто будет мелькать слово «прессинг», но он, черт возьми, правда важен в современном футболе:

• «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бавария» – прессинг-машины, которые уже укрепили атаку этим летом.

• «Барселона» – строящаяся прессинг-машина; переход не простят фанаты «Мадрида»; сама «Барса» нацелена на Левандовского.

• «ПСЖ» – клуб устроил перезапуск с новым спортивным директором именно с целью рационально вести себя на рынке и строить более сбалансированную команду. Даже если допустить, что стратегия «Парижа» не изменится, сейчас там все равно перебор атакующих звезд.

• «Ювентус» – уже проходили.

• «Милан» и «Монако» выдали феноменальную концовку сезона, в которой главной чертой был прессинг.

• «Интер» – в тактическом плане все еще команда с базисом роботофутбола Конте. О несовместимости написано выше.

• «Дортмунд» – закрыли позицию Себастьяном Аллером.

• «РБ Лейпциг» – клуб построен и комплектуется по конспектам Рангника. Совместимость проверялась эмпирическим путем.

• «Наполи» – был бы мощный киношный ход в духе Аурелио Де Лаурентиса, но уже официально опровергли. В случае ухода Виктора Осимхена ситуация может измениться.

• «Франкфурт», «Марсель», «Севилья» – явно нет денег и необходимого Роналду статуса.

Клубы из топ-5 из ЛЧ закончились. За пределами пятерки Криштиану можно представить только в одном месте. «Спортинг», который может резко перейти в категорию «а почему бы и нет?», но пока португальская лига и финансы кажутся слишком явной преградой. Вероятно, здесь Роналду следует ждать после 40.

Итог

Все варианты с оговорками. Рынок в трудном состоянии для организации трансфера Криштиану. Главный вывод: вариант, что даже при желании уйти и с таким агентом, как Мендеш, Роналду останется в «МЮ», совсем не исключен .

В плане создания идеальных условий для Криштиану в мире все еще нет клуба лучше «Реала». Увы, там придумали кое-что получше без него. Очень трудно обосновать, почему переход может быть выгоден «Мадриду».

Из прочих вариантов интереснее всего выглядит «Челси». Многое сходится – могут позволить себе, играют в ЛЧ, есть четкие плюсы в футбольном плане (с парой оговорок). Новый владелец Боэли таким образом может показать фанатам амбиции, пускай этот трансфер расходится с его базовой линией (упор на аналитику и Майкл Эдвардс в качестве спортдира мечты).

Если сойдется, Тухель получит ситуативное супероружие, но Роналду должен согласиться на урезанную роль.

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Фото: globallookpress.com/Andy Rowland, Martin Rickett, Oscar J. Barroso, Marco Alpozzi, Maurizio Borsari