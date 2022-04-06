«Ман Сити» вынудил Симеоне изобрести 5-5-0 по ходу первого тайма. Во втором ключевую роль сыграли замены Пепа

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Столкновение владения Пепа Гвардиолы и позиционной обороны Диего Симеоне привело к безнадежно низовому матчу. «Атлетико» не выжал из себя ни одного удара в сторону ворот. «Сити» атаковал, но по своим меркам блекло – шесть ударов из штрафной с игры и всего один явный голевой момент. Давайте систематизируем случившееся.

Парадокс, но философия контроля роднит Гвардиолу и Симеоне – просто контроль разный

Гвардиола – это контроль мяча с попыткой минимизировать риски. Симеоне – контроль территории с попыткой минимизировать риски. Обе команды прекрасно выстроены в рамках своего стиля. «Ман Сити» допускает меньше всех остроты с игры в АПЛ, «Атлетико» – в Ла Лиге.

При этом обе команды могли быть острее в атаке (или контратаках) при готовности тренеров чуть больше разбалансировать матчи. Но они не готовы – особенно в плей-офф Лиги чемпионов. Философия Гвардиолы: если моя команда контролирует матч, то у соперника не будет моментов, даже если это ударит по качеству моментов моей команды. Философия Симеоне: если моя команда контролирует матч, то в нем вообще не будет моментов.

Именно с попытками добиться такой степени контроля любой ценой связан легендарный overthinking Гвардиолы – Пеп даже иронизировал над этим перед матчем. Именно этот аспект подчеркивал Томас Мюллер, анализируя синдром Гвардиолы. Да, эта цитата снова актуальна:

«Большое достоинство стиля Гвардиолы – умение доминировать над слабыми соперниками просто в невероятной степени. Против таких оппонентов его команды показывают себя значительно лучше, чем другие топ-клубы, потому что его футбол дает тотальный контроль, который практически исключает случайные голы соперников.

Поэтому в долгосрочной перспективе Гвардиола лучший – как и его команды. Но в матчах плей-офф Пеп уделяет слишком много внимания соперникам и их сильным сторонам. Он разрывается между максимальным вниманием к сопернику и верой в свои принципы. По этой причине иногда мы не на 100% понимали, что нужно делать».

Кажется, задача Гвардиолы в четвертьфинале ЛЧ не вскрыть «Атлетико» любой ценой, а не допустить контратак. Задача Симеоне – не поймать «Сити» на контратаках, а нейтрализовать их позиционную атаку. В идеале и тот, и другой хотели бы выполнять первичную задачу и добавить к ней забитые мячи. Но приоритеты были расставлены очень четко.

Решая эти задачи, тренеры оперативно реагировали друг на друга, возвращая контроль, если он вдруг ускользал. Осознание этого контекста делает матч чуть менее скучным. Стараюсь не злоупотреблять клише «тактические шахматы» – часто его клеят просто на скучный безыдейный матч, – но вчерашнюю встречу иначе охарактеризовать просто не получится. Он не был скучным, а правда был шахматным.

Первый ход еще до стартового свистка сделал Пеп. Если состав и схема «Атлетико» вполне читались, то у хозяев были сюрпризы. Натан Аке в старте в роли левого защитника с последующим переводом Жоау Канселу на правый фланг + Фил Фоден на скамейке:

Первый тайм – сплошные контрходы: схема «Атлетико» перешла из 5-3-2 в 5-5-0 прямо по ходу тайма

Для начала сформулируем стартовый рисунок. Разумеется, мяч был у «Сити» (71% на 29%), поэтому наибольшее влияние на игру оказывала стадия позиционной атаки хозяев/обороны гостей. В этой стадии у «Сити» прослеживалась структура 3-2-5. Канселу уходил в полузащиту, а Аке оставался и создавал тройку с Лапортом и Стоунзом. В центре гибко двигались три ложные девятки (КДБ, Гюндоган и Бернарду) – иногда в полузащите, иногда в последней линии:

«Атлетико» держал схему 5-3-2 при позиционной обороне:

При таком наложении мы получали взаимный тотальный контроль. «Атлетико» надежно закрывал центр – у них там всегда было на одного игрока больше. «Сити» же контролировал мяч – у них было на одного игрока больше в первой стадии (3-в-2).

Первый ход в тактических шахматах сделал Гвардиола – Канселу (в изначальной структуре располагался рядом с Родри) стал играть ближе к флангу (рядом с Марезом). При участии одной из ложных девяток «Сити» начал создавать ситуации 3-в-1 на этом фланге:

«Атлетико» смещался, Рейнилду старался помогать Лоди на фланге, но одного игрока в этой зоне команде все равно не хватало. Да, свободный игрок на фланге не так опасен, как провалы в центре, но это тоже потенциальная угроза.

Ответный ход «Атлетико» – переход на 5-4-1 с Феликсом на левом фланге:

Схема 5-4-1 при обороне – это вариант, к которому «Атлетико» часто прибегает по ходу матчей. Иногда даже без дополнительной подсказки тренера. Например, против «МЮ» на «Олд Траффорд» тоже перестраивались из-за стартовых проблем на краях. Вполне стандартная реакция. Команда хорошо обучена этому приему – возможно, тут игроки отреагировали даже без подсказки Чоло.

Но дальше мы увидели что-то совсем новое – ставшую мемом 5-5-0. Первый намек на такую формацию был на 21-й минуте – пока нет четких линий из пяти игроков, но уже заметно, что Гризманн и Феликс на флангах, а в центре никого:

Через пару минут прослеживались уже весьма четкие 5-5-0:

«Атлетико» оборонялся так до конца первого тайма. Даже когда нужно было оказать давление на игрока с мячом, выдвигался кто-то из полузащитников (в данном случае Коке), а Гризманн и Феликс оставались на своих новых позициях:

Плюсом такого подхода стало то, что теперь даже на флангах не было свободных зон. КДБ здорово резюмировал: «Было очень тяжело. «Атлетико» играл почти впятером в защите и впятером в полузащите. Советую всем, кто что-нибудь скажет о нашей игре, сыграть против «Атлетико» на тренировке».

А вот вердикт Пепа: «Атлетико» – мастера защищаться всей командой, это непросто. Мы не давали им убегать в атаки и были терпеливы. Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом «Атлетико» адаптировался и начал играть 5-5-0. И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет».

Обратная сторона перестановок «Атлетико» – полная импотенция в контратаках. Обычно они строятся вокруг Феликса и Гризманна, а теперь в момент отбора возникала такая ситуация:

Замены Гвардиолы напрямую помогли в эпизоде с голом – Пеп сделал структуру более атакующей

В начале второго тайма Чоло все-таки вернулся к 5-4-1 – Гризманн снова играл в атаке, а Феликс оставался на фланге:

Вероятная причина – не было острой необходимости так плотно сдерживать левый фланг «Сити». Слева у хозяев играл Стерлинг, которому не помогал кто-то вроде Канселу – Аке таких рейдов не делал.

«Атлетико» неплохо оборонялся до перестановок Гвардиолы. На 68-й минуте Пеп организовал тройную замену с выходом Фодена, Грилиша и Жезуса. Важно не только то, что в числе вышедших был Фоден, который почти сразу организовал голевую, но и то, как изменилась структура.

Теперь ее можно было записать как 3-1-5-1 (или даже 3-1-6). Тройка защитников, где по краям смело продвигались Аке и Стоунз, + опорник Родри как связующий + атакующая шестерка с постоянными ротациями:

Теперь в последней линии у «Сити» часто было 6 человек (риск относительно стартовой структуры). «Атлетико» вынужден был отвечать на вопросы, которые ранее не ставились. Например, тут из-за шестерки «Сити» Феликс вынужден доигрывать почти как левый защитник:

В эпизоде с голом Фоден, КДБ и Канселу оказались против Рейнилду и Лоди (которые не получили достаточной помощи от полузащиты). Пришлось разрываться и ошибаться. Сначала Лоди разрывался между Канселу и Фоденом:

Потом Рейнилду выбросился из линии на Фодена и пустил в штрафную Де Брюйне:

Да, Фодена в нужный момент можно было передать полузащите, а Рейнилду точно не стоило выдергиваться (если кто-то и должен был попробовать остановить Фодена на этой стадии, то Лоди). Ошибки в конкретных решениях тоже помогли «Сити», но они были следствием цепочки из новых вопросов, которые поставили перед «Атлетико» изменения Гвардиолы.

Де Брюйне – чит-код для таких матчей

КДБ получил заслуженный приз лучшему игроку матча. В таких бедных на события играх часто поощряют автора гола, но вклад Кевина был намного шире.

Вчерашний его перфоманс – пособие по нахождению свободных зон для созидания в ситуации, когда они открываются раз в десять минут. «Атлетико» оборонялся глубоко и почти безупречно держал схему. Де Брюйне приходилось цепляться за неочевидные шансы, но он все равно был опасен.

Пространство возникало только на флангах. Бельгиец его находил и остро созидал за счет вариативность приемов. Справа – ситуация под навес:

Слева в начале второго тайма (как раз после того, как «Атлетико» отошел от 5-5-0 – и этот край стал посвободнее). В этом эпизоде он доставит мяч в штрафную разрезающим пасом:

Еще один аспект – работоспособность. Де Брюйне был традиционно хорош в прессинге и вот так разрушал контратаки «Атлетико» на ранней стадии, когда они еще пытались контратаковать:

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И «Сити», и «Атлетико» были близки к идеальному матчу в рамках философии контроля. Именно упор на контроль разного типа сделал встречу такой низовой. В рамках низового рисунка на первый план вышел матч-менеджмент тренеров. И Пеп, и Чоло многократно реагировали друг на друга.

Разница в том, что почти каждый следующий шаг Симеоне был нацелен на сдерживание, а Гвардиола все-таки оказался готов рискнуть на финальном отрезке. Также «Сити» слегка повезло забить сразу после замен Пепа – то есть не оставляя времени на реакцию.

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Фото: REUTERS/Craig Brough, Phil Noble