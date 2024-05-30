Анчелотти близок ко второй ЛЧ за три года. А ведь в 2021-м его возвращение не планировалось

Триумфальный второй заход.

«Реал» снова близок к победе в Лиге чемпионов – на пути только «Боруссия».

Мадридцы могут взять еще один ушастый кубок во второй период при Карло Анчелотти. Хотя в 2021-м, когда клуб искал сменщика Зинедина Зидана, возвращение итальянца не планировалось.

До Анчелотти сорвались три кандидата, Анчелотти согласился сразу

Три года назад Зидан окончательно покинул «Реал», и клуб искал замену. Получилось не сразу: не договорились сразу с несколькими тренерами.

Изначально Флорентино Перес ставил на Массимилиано Аллегри (отказал ради возвращения в «Ювентус») и Маурисио Почеттино (остался в «ПСЖ»). Также отпал вариант с Антонио Конте: Перес вел переговоры, но все сорвалось.

Только после этого он рассмотрел вариант с Анчелотти, который финишировал 10-м в АПЛ с «Эвертоном». Как только появился Перес, Карло начал обсуждать расторжение контракта с английским клубом. Разошлись мирно, и Анчелотти вернулся в Мадрид спустя шесть лет.

Стартовал с красивого признания: «Решил уйти из «Эвертона», потому что появился новый вызов в клубе, который всегда оставался в сердце – «Реале».

Почему тогда вернули Анчелотти?

Испанские медиа осмысливали возвращение Анчелотти.

Одна из главных причин – зализать раны после ухода Зидана и максимально смягчить возможные последствия. Журналист Cadena Cope Мигель Анхель Диас рассмотрел ситуацию с другого ракурса: «В 2015-м его не проводили так, как следовало. Он заслуживает второй шанс, надеюсь, с ним все будет хорошо».

Клуб верил, что Карло сможет провести перестройку команды. Получилось: даже с учетом ушедших возрастных лидеров (например, Карима Бензема и Каземиро), мадридцы регулярно забирают трофеи.

Команда значительно омолодилась и сохранила монолитность благодаря тренеру, который встроил юных новичков и не сломал общую игру. Против «Бетиса» в Ла Лиге в последнем туре (0:0) в центре поля и в нападении в старте лишь один игрок старше 25 лет: заканчивающий Тони Кроос, которому устроили масштабные проводы на «Сантьяго Бернабеу».

Вокруг Анчелотти ходили разные слухи, в том числе о возможной работе в сборной Бразилии, но в декабре 2023-го тренер продлил контракт с «Реалом» до 2026-го. Сам же объяснил причину: «Последние годы получились успешными, этот тоже может стать таким. Внутри коллектива отличные отношения, и это очень важно, потому что без гармонии между тренером и игроками невозможно достичь успеха. Благодарю клуб за продление контракта, а игроков – за экстраординарное отношение к делу».

Кстати, это еще одна причина, из-за которой возвращали Карло: итальянец неоднократно подчеркивал, что строит игру на лучших качествах футболистов и адаптирует под них стиль. Он может найти контакт вообще с любым, и для руководства клуба это очень важно.

Подробнее высказывался совсем недавно и с примерами: «Видите ли, у меня нет стиля. Не существует стиля Анчелотти. Мой стиль нельзя определить, потому что я меняюсь. Стиль зависит от подготовки игроков.

В этом сезоне у нас не было Бензема, но появился Беллингем. У нас было два фантастических нападающих – Винисиус и Родриго, – но они играют на флангах. И мы начали играть с Винисиусом и Родриго, а Беллингем остался сзади в роли десятки – 4-3-1-2.

Вначале это отлично работало, Беллингем много забивал, но затем в матче с «Атлетико» мы пропустили три мяча после прострелов, потому что правый фланг не был прикрыт. Поэтому мы изменили схему, и Джуд стал помогать в обороне.

Мы адаптируемся, не причиняя неудобств игрокам. Если Винисиус не хочет отрабатывать в обороне, то я не буду заставлять его это делать. Там он не проявляет себя с лучшей стороны, поэтому нужно дать ему свободу.

Винисиус всегда был великолепен в игре один в один, но я помог ему стать более эффективным в глубине, а не только на фланге. Он быстр, действительно талантлив, но на фланге ему приходится обыгрывать двоих, чтобы пробить. Сместившись в центр, он может забить одним касанием».

Никто явно не жалеет, что три года назад Перес остановился именно на Анчелотти: семь титулов – очень весомый аргумент.

Кажется, счастлив и сам тренер: в том числе он создал ту идеальную атмосферу в мадридском клубе, ради которой его и возвращали.

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Aitor Alcalde, Angel Martinez; East News /BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP