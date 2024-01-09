Матч длиной в сутки из-за погасшего света! Так «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании

«Унионистас» ликует.

8 января 2024 года болельщики скромного «Унионистас» запомнят надолго. Клуб с 13-го места третьей лиги Испании выбил в кубке грозный «Вильярреал»: в основное и дополнительное время закончили 1:1, в серии пенальти аутсайдер оказался сильнее – 7:6.

Настоящая эпопея: технически матч продлился почти сутки (из-за него даже сдвинули жеребьевку), основное и дополнительное время разделили 20,5 часов, а болельщики призывали бывшего мэра заплатить за свет. Заинтригованы?

Прямо перед дополнительным временем стадион погас – доиграли на следующий день, «Унионистас» забрал серию пенальти и впервые вышел в 1/8-ю

Матч складывался скудновато: до 82-й минуты команды молчали, потом в течение пяти минут обменялись голами. Дело потихоньку шло к дополнительному времени, которого не случилось – на стадионе «Унионистас» отключился свет!

Оно сбоило еще во время матча, но тогда обошлось без серьезных инцидентов. После финального свистка свет выключился совсем: спасли дополнительные фонари на стадионе.

Потом погасли и они.

Следующие полчаса решалось, продолжать ли матч. В итоге перенесли – испанские медиа затрубили, что «Вильярреал» отказался доигрывать в таких обстоятельствах. Игроки и президент «Унионистас» подтвердили информацию. Однако вскоре «Вильярреал» все опроверг и заявил, что итоговое решение принял судья Матео Бускетс Феррер, а сам клуб, как и хозяева поля, был согласен на продолжение.

Во время импровизированного блэкаута болельщики развлекались как могли. Например, скандировали «Маньюэко, заплати за свет!». Обращались к Альфонсо Фернандесу Маньюэко, бывшему мэру Саламанки, где базируется клуб, а сейчас президенту Хунты Кастилии и Леона, главного исполнительного органа региона. Кстати, он впервые пришел на матч «Унионистас»!

Жеребьевка следующего раунда жестко ограничивала время для переигровки: она должна была состояться уже через сутки, и изначально ее назначили на утро понедельника. Однако президент «Унионистас» заявил, что примет только вечерний вариант. Матч возобновился в понедельник в 18:30 по московскому времени.

В дополнительное время команды дотянули до серии пенальти из 16 ударов – 7:6 в пользу «Унионистас». Это исторический результат – команда впервые вышла в 1/8 Кубка Испании!

Игроки праздновали.

Безграничная радость парней с 13-го места третьей лиги.

Куда без фотографии с болельщиками!

В следующем раунде получили «Барсу»! Четыре года назад бодались с «Реалом»

До победы над «Вильярреалом» лучшим результатом в истории «Унионистас» была стадия 1/16 в сезоне-2019/20, тогда уступили 1:3 дома мадридскому «Реалу». Причем какое-то время в матче сохранялись 1:1, но мадридцы на классе дожали и прошли дальше.

Сейчас жеребьевку ждали не меньше. Выпала «Барселона» – реакция болельщиков не могла быть другой!

Игроки тоже довольны. Капитан команды Эктор Неспраль уже обещает «Барсе» непростой матч: «Мы счастливы принять у себя один из лучших клубов мира. В нашей короткой истории к нам уже приезжал «Реал», сейчас – «Барселона». Командам Примеры сложно побеждать на нашем стадионе, покажем против «Барсы» все, на что способны».

Для такого скромного клуба, как «Унионистас», это настоящее чудо. Ему всего десять лет – появился в 2013-м на руинах расформированной «Саламанки». Группа болельщиков решила сохранить наследие и тут же создала новый клуб, а одним из первых сосьо стал Висенте Дель Боске.

Начинали с региональных лиг и за семь лет дошли до третьей лиги: там пока максимум седьмое место, сейчас команда идет 13-й.

3 января 2024-го «Унионистас» прихлопнул 2:0 в чемпионате «Барселону Б» – ровно через две недели на «Эстадио Рейна София» ждут уже основную «Барселону». Время для новой сказки?

Фото: x.com/UnionistasCF