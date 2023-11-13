Левандовски разозлился на Ямаля и не отбил пять. Но конфликт быстро потушили

Ничего страшного.

Роберт Левандовски оформил победный дубль в ворота «Алавеса» (2:1), но больше разговоров не о голах, а о мини-конфликте с партнером.

Что произошло между Левандовским и Ямалем

На 72-й минуте 16-летний Ламин Ямаль завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас неприкрытому Левандовскому на дальней штанге.

Такое решение вывело поляка из себя. «Ламин! На дальнюю штангу!» – громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и всплескивать руками.

Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

Ссора продлилась недолго: после реализованного пенальти на 78-й Левандовски подозвал к себе Ямаля, и игроки побрели к центру поля вместе, что-то обсуждая. Напряжения стало значительно меньше.

После победы в раздевалке они окончательно урегулировали вопрос и помирились. Сошлись на том, что это был обычный игровой момент, и удивились вниманию журналистов к случившемуся.

Сам Левандовски говорит, что ситуация с Ямалем – обычный эпизод, и что кричать на поле нормально.

По данным Sport.es, в повседневной жизни Левандовски и Ямаль очень близки: Роберт помогает Ламину советами и способствует адаптации во взрослом футболе. Левандовски считает Ямаля игроком, который ознаменует целую эпоху.

Левандовски просыпается: дубль после 6-матчевой безголевой серии

Два гола против «Алавеса» – первые для поляка с конца сентября, он прервал серию из шести игр без забитых мячей во всех турнирах. Это был самый длительный отрезок без голов в «Барселоне», а хуже в топ-лигах было лишь однажды – в сезоне-2010/11 не забивал 10 матчей за «Боруссию».

Сейчас серия распространилась на Ла Лигу и ЛЧ – не пробил «Мальорку», «Севилью», «Реал» и «Сосьедад» в Испании и «Порту» с «Шахтером» в еврокубках.

Дубль в последнем матче Ла Лиги вывел Левандовского на пятое место в списке бомбардиров. Выше только Артем Довбик, Жерар Морено, Антуан Гризманн и Джуд Беллингем. Всего у нападающего теперь 8 голов в 14 матчах сезона, кроме них есть 4 голевые передачи.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; East News/PAU BARRENA/AFP