Захаряна заменили в перерыве (дебют в основе). У него 0 голов и ассистов за 5 матчей

Пока тревожно?

Арсен Захарян дебютировал в основе «Сосьедада» – вышел с первых минут против «Мальорки» (1:0). Правда, ничем не отметился: провел 45 минут и был заменен в перерыве.

Да, Захарян впервые начал в старте: до этого четырежды появлялся на замену (тоже без результативных действий).

● Захарян пропустил почти месяц из-за ковида и пролетел мимо трех матчей – с «Хетафе», «Валенсией» и «Атлетиком». На победу над «Зальцбургом» в ЛЧ смотрел со скамейки, а в матче с «Атлетико» в 9-м туре получил 25 минут во втором тайме.

● И вот наконец Захарян в старте. Против «Мальорки» смотрелся бодро и даже опасно пробил: подобрал мяч в опорной зоне и пальнул из-за штрафной. Больших моментов у команды было немного, один из них – как раз творение Захаряна.

Правда, уже в перерыве полузащитника заменил Андер Барренечеа – главный тренер Иманоль Алгуасиль посчитал, что 45 минут пока достаточно.

● Захарян 19 раз коснулся мяча, нанес 2 удара и сделал 9 точных передач из 11. Еще 5 раз потерял мяч, заработал один фол и исполнил один штрафной.

● Матч складывался для «Сосьедада» непросто: гости создавали опасные моменты, которые нейтрализовал вратарь Алекс Ремиро, а хозяева отвечали острыми контратаками. Во втором тайме Брайс Мендес забил на 64-й минуте с передачи вышедшего на замену Такефусы Кубо. Еще один мяч «Сосьедада» отменили.

● Следующий матч Захарян может провести 24 октября против «Бенфики» в Лиссабоне.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano; Arce Ricardo Larreina/Global Look Press