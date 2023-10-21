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Захаряна заменили в перерыве (дебют в основе). У него 0 голов и ассистов за 5 матчей

Арсен Захарян Арсен Захарян
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Пока тревожно?

Арсен Захарян дебютировал в основе «Сосьедада» – вышел с первых минут против «Мальорки» (1:0). Правда, ничем не отметился: провел 45 минут и был заменен в перерыве.

Да, Захарян впервые начал в старте: до этого четырежды появлялся на замену (тоже без результативных действий).

● Захарян пропустил почти месяц из-за ковида и пролетел мимо трех матчей – с «Хетафе», «Валенсией» и «Атлетиком». На победу над «Зальцбургом» в ЛЧ смотрел со скамейки, а в матче с «Атлетико» в 9-м туре получил 25 минут во втором тайме.

● И вот наконец Захарян в старте. Против «Мальорки» смотрелся бодро и даже опасно пробил: подобрал мяч в опорной зоне и пальнул из-за штрафной. Больших моментов у команды было немного, один из них – как раз творение Захаряна.

Правда, уже в перерыве полузащитника заменил Андер Барренечеа – главный тренер Иманоль Алгуасиль посчитал, что 45 минут пока достаточно.

● Захарян 19 раз коснулся мяча, нанес 2 удара и сделал 9 точных передач из 11. Еще 5 раз потерял мяч, заработал один фол и исполнил один штрафной.

● Матч складывался для «Сосьедада» непросто: гости создавали опасные моменты, которые нейтрализовал вратарь Алекс Ремиро, а хозяева отвечали острыми контратаками. Во втором тайме Брайс Мендес забил на 64-й минуте с передачи вышедшего на замену Такефусы Кубо. Еще один мяч «Сосьедада» отменили.

● Следующий матч Захарян может провести 24 октября против «Бенфики» в Лиссабоне.

Сельта – Атлетико
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Балаидос»
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Кубо – чит-код «Сосьедада». И ориентир для Захаряна

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano; Arce Ricardo Larreina/Global Look Press

23 комментария

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FromGabon
захарян и в рпл не то чтобы рвал в последние года два
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Zubi
Арсен,не сдавайся!!!всё получится,время есть!
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waleri
Барренечеа дали отдохнуть в первом тайме? Вообще странный трансфер, академия Сосьедада регулярно выдает на выходе талантливых пацанов, играющих в основе испанской сборной разных возрастов, которые и составляли всегда костяк клуба. Понятно подписание Кубо - он добавляет вариативности, экспрессии, скорости...
Не вижу, какую пользу принесет баскам Захарян, уступающий в классе местным игрокам.
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Roman R
Ничего удивительного, РПЛ - клоунада, игроки не конкурентны в топ лигах. Несколько удачных выстрелов на последние 15-20 лет - статистическая аномалия... А че вы минусуете-то? ну опровергните фактами мою критику
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ilmir84
Ответ FromGabon
захарян и в рпл не то чтобы рвал в последние года два
так ведь все мысли только и были про отъезд, игра ушла на N-й план. со всех сторон его окружение подогревало его трансфер в европу. провал с вариантом в Челси надломил его. вот тогда и стало понятно, что характера и воли в игре у футболиста Захаряна оказалось не ахти
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Tima_Milan
Ответ Max9999
очень мало кусаний:(
это к Суаресу - Зубастесу
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Roman R
Ответ prus_3
При чем здесь Сосьедад? Нам важно, чтобы он к сборной как следует подготовился. Бегите, как сказал Карпин.
подготовился к сборной для чего? Проигрывать Зимбабве на хоккейной коробке в Монголии?
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Tima_Milan
Самый лучший из ... россиан.
Наш Арсенчик Захарян.
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ilmir84
Если тренер не увидит прогресса в игре, как бы он зимой не осел на скамейку несмотря на цену. Японец Кубо куда интереснее смотрится. Адаптация адаптацией, в случае смены тренера в клубе он может оказаться ненужным, да и потом превратиться на нечто похожее Алексея Миранчука это полный провал. по арендам шататься значит сгубить потенциал по пути Рейниера и Гайча
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Lanw1
Интересно, как про Мудрика шуточки шутить будем? Или в данном случае всё-таки нужно время на адаптацию?
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Edward John Smith
Ответ Lanw1
Интересно, как про Мудрика шуточки шутить будем? Или в данном случае всё-таки нужно время на адаптацию?
Ну если бы Захаряна с такой помпой за 100 млн брали... XD А так, ещё до трансфера все адекватные понимали, что первый сезон он будет игроком замены
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romanisti89
Ответ FromGabon
захарян и в рпл не то чтобы рвал в последние года два
абсолютно средний игрок, а в плане психологии вообще нулевой. Вывозил раньше эффектом неожиданности
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Alexander Prokofyev
Ответ Max9999
очень мало кусаний:(
Кусь-кусь:)
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А я ясные дни оставляю себе
Спортивная журналистика страны пробивает очередное дно, считая касания. Позорище.
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VladCory
абсолютно мертвый пока Заха. ни объема, ни скорости, ни дриблинга, ни отбора, ничего. хз что там в нем в Доностии увидели.
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Captain_Noname
Днище с нулевыми менталкой и физикой. Ржу с донных аналитиков, предрекавших успех этой бледно-голубой заурядности
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CELTIC FROST
Это было легендарно.
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ArnoNeputevy
Достойное выступление на уровне Кокорина и Миранчука. Так же он играл и в РПЛ.
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Гамарджоба Генацвале
Так его брали на перспективу, а не в основу. Ждать от него, что он сходу станет игроком основы было очень наивно.
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Max9999
очень мало кусаний:(
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