Второй гол «Сосьедада» по делу отменили.

«Реал Сосьедад» на выезде проиграл мадридскому «Реалу»: забили первыми, вели к перерыву, но в начале второго тайма лидер Ла Лиги перевернул и вырвал победу.

Захарян на «Бернабеу»: времени мало, выглядел бодро. По позиции пересекался с Кроосом

Арсен Захарян отыграл 13 минут, вышел на 81-й уже при 1:2, в паке еще с двумя свежими атакующими игроками, заменил Брайса Мендеса.

По статистике Opta у Арсена пять встреч с мячом, две точные передачи, но среди них пас под удар: Микель Оярсабаль посеменил перед штрафной «Реала» и отдал назад. Также Захарян выиграл одно единоборство и один раз отобрал мяч.

Тактический автор Sports.ru Илья Васильев обратил внимание, что Захарян вышел в центр поля и часто пересекался на поле по позиции с Тони Кроосом. Там 1:1, давление Захаряна привело к небольшому браку немца на мяче и угловому, а привоз Арсена спровоцировал голевой момент «Реала».

С владением приятнее. Захарян дважды открылся в правом полуфланге: отдал классный пас под удар Мохамеду-Али Чо, затем пытался обострить на Микеля Мерино.

Когда у «Сосьедада» возник последний шанс, штрафной от центральной линии, именно Захарян пошел его подавать – эпизод ни к чему не привел.

К сожалению, исправить счет Арсен не помог, его команда проиграла.

«Сосьедад» давил и забил первым, второй мяч отменили. «Реал» перевернул

Первый тайм забрали гости: уже на пятой минуте полузащитник Андер Барренечеа пробил Кепу с близкого расстояния. На 11-й Такефуса Кубо выстрелом из-за штрафной вроде бы сделал 2:0, но мяч отменили из-за офсайда у Микеля Оярсабаля.

Многие не поняли, в чем дело. Но тут видно сразу два повода. Во-первых, очень похоже, что игрок «Сосьедада» коснулся мяча, хоть и пытался увернуться – если так, вообще никакого пространства для других трактовок.

Во-вторых, даже если касания не было, Оярсабаль явно был на траектории удара, мешал Кепе, а значит участвовал в эпизоде. И точно был во «вне игры» – так что никаких шансов сохранить гол не было, судьи быстро все определили на поле, ВАР если и проверял отмену – справился за несколько секунд, потому что все очевидно.

До перерыва при ответном давлении «Реала» выручал вратарь «Сосьедада» Алекс Ремиро, без него спасала перекладина, а вот сразу при выходе на второй тайм «Мадрид» пробил: Федерико Вальверде приложился из-за штрафной, мяч от штанги залетел в ворота.

На 60-й минуте «Реал» добавил: Фран Гарсия четко закинул на дальнюю (сделал второй ассист), а Хоселу изящно переправил в угол головой.

● «Реал» вернулся на первое место Ла Лиги, опередил «Барселону», разгромившую в субботу «Бетис» (5:0). Мадридцы без потерь: пять побед из пяти. В следующем туре у них дерби с «Атлетико», внезапно получившим 0:3 от «Валенсии».

● Джуд Беллингем не продлил голевую серию и не превзошел рекорд Криштиану Роналду по голам в первых матчах. Лучший шанс упустил в конце, выручил вратарь.

● У Хоселу, 33-летнего форварда, взятого в межсезонье, два гола и ассист в трех последних матчах «Реала», в каждом по одному результативному действию. Полезный.

Дальше и у тех, и у других старт в Лиге чемпионов. «Сосьедад» дома с «Интером», «Реал» тоже на своем поле – против «Униона».

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno