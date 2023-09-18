Высоцкий
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Захарян на «Бернабеу»: бодро вышел, обострял. «Реал» камбэкнул до него

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Арсен Захарян Арсен Захарян
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Футбол Футбол

Второй гол «Сосьедада» по делу отменили.

«Реал Сосьедад» на выезде проиграл мадридскому «Реалу»: забили первыми, вели к перерыву, но в начале второго тайма лидер Ла Лиги перевернул и вырвал победу.

Захарян на «Бернабеу»: времени мало, выглядел бодро. По позиции пересекался с Кроосом

Арсен Захарян отыграл 13 минут, вышел на 81-й уже при 1:2, в паке еще с двумя свежими атакующими игроками, заменил Брайса Мендеса.

По статистике Opta у Арсена пять встреч с мячом, две точные передачи, но среди них пас под удар: Микель Оярсабаль посеменил перед штрафной «Реала» и отдал назад. Также Захарян выиграл одно единоборство и один раз отобрал мяч.

Тактический автор Sports.ru Илья Васильев обратил внимание, что Захарян вышел в центр поля и часто пересекался на поле по позиции с Тони Кроосом. Там 1:1, давление Захаряна привело к небольшому браку немца на мяче и угловому, а привоз Арсена спровоцировал голевой момент «Реала». 

С владением приятнее. Захарян дважды открылся в правом полуфланге: отдал классный пас под удар Мохамеду-Али Чо, затем пытался обострить на Микеля Мерино.

Когда у «Сосьедада» возник последний шанс, штрафной от центральной линии, именно Захарян пошел его подавать – эпизод ни к чему не привел.

К сожалению, исправить счет Арсен не помог, его команда проиграла.

«Сосьедад» давил и забил первым, второй мяч отменили. «Реал» перевернул

Первый тайм забрали гости: уже на пятой минуте полузащитник Андер Барренечеа пробил Кепу с близкого расстояния. На 11-й Такефуса Кубо выстрелом из-за штрафной вроде бы сделал 2:0, но мяч отменили из-за офсайда у Микеля Оярсабаля.

Многие не поняли, в чем дело. Но тут видно сразу два повода. Во-первых, очень похоже, что игрок «Сосьедада» коснулся мяча, хоть и пытался увернуться – если так, вообще никакого пространства для других трактовок.

Во-вторых, даже если касания не было, Оярсабаль явно был на траектории удара, мешал Кепе, а значит участвовал в эпизоде. И точно был во «вне игры» – так что никаких шансов сохранить гол не было, судьи быстро все определили на поле, ВАР если и проверял отмену – справился за несколько секунд, потому что все очевидно.

До перерыва при ответном давлении «Реала» выручал вратарь «Сосьедада» Алекс Ремиро, без него спасала перекладина, а вот сразу при выходе на второй тайм «Мадрид» пробил: Федерико Вальверде приложился из-за штрафной, мяч от штанги залетел в ворота.

На 60-й минуте «Реал» добавил: Фран Гарсия четко закинул на дальнюю (сделал второй ассист), а Хоселу изящно переправил в угол головой. 

● «Реал» вернулся на первое место Ла Лиги, опередил «Барселону», разгромившую в субботу «Бетис» (5:0). Мадридцы без потерь: пять побед из пяти. В следующем туре у них дерби с «Атлетико», внезапно получившим 0:3 от «Валенсии».

● Джуд Беллингем не продлил голевую серию и не превзошел рекорд Криштиану Роналду по голам в первых матчах. Лучший шанс упустил в конце, выручил вратарь. 

● У Хоселу, 33-летнего форварда, взятого в межсезонье, два гола и ассист в трех последних матчах «Реала», в каждом по одному результативному действию. Полезный.

Дальше и у тех, и у других старт в Лиге чемпионов. «Сосьедад» дома с «Интером», «Реал» тоже на своем поле – против «Униона».

Реал Мадрид – Реал Сосьедад 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Барренечеа, 1:1 – 46 Вальверде, 2:1 – 60 Хоселу.
Реал МадридАррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Начо, 74), Вальверде (Васкес, 87), Кроос, Тчуамени (Модрич, 62), Беллингем, Родриго (Браим Диас, 87), Хоселу (Камавинга, 62).
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Тирни (Муньос, 69), Мендес (Захарян, 81), Мерино, Субименди, Кубо, Ойарсабаль (Садик, 81), Барренечеа (Чо, 81).
Предупреждения:
Тчуамени (33), Мерино (68), Фран Гарсия (71), Траоре (77), Алаба (90).

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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno

2 комментария

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CoMoBo3
"Пять встреч с мячом"? Что это вообще значит? Где количество касаний, я вас спрашиваю? 😎
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