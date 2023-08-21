Непривычно.

«Вильярреал» в этом туре проиграл «Кадису», но мы говорим об этом матче не из-за результата. Посмотрите, как выглядела команда.

Почему они в красном? Где привычный желтый?

Конечно, привычная раскраска никуда не делась, просто у домашнего «Кадиса» тоже желтый верх, пришлось доставать гостевой комплект.

Но почему вообще с «Вильярреалом» такая устойчивая желтая ассоциация?

23 года команда играла в черно-белом. Поменяли цвет, потому что в магазине оставались только желтые футболки

Изначально «Вильярреал» и желтый едва были связаны. Команда выступала в классической форме: белый верх, черный низ. Причем не одна – в такой же играл и «Кастельон», соседи по валенсийскому региону. Изначально обновили цвета именно они: добавил на белые футболки черные полосы, они сохранились до сих пор.

«Вильярреал» тоже поменял цвета: в 1947-м, после 24 лет в черно-белых цветах, перешел на желтые. Причем совершенно случайно: в те времена команды покупали форму прямо перед матчами, и накануне одного из них в магазине закончилась привычная белая экипировка. Зато со скидкой продавали желтую: взяли ее.

Желтая форма понравилась всем с первого же матча, решили оставить насовсем. Правда, это были только футболки, шорты к ним прилагались синие.

В таком виде футболисты бегали до 2005-го.

Последние, кто сыграл в желтых футболках и синих шортах – эти джентльмены. Многих вы наверняка узнаете.

Потом желтым стал и низ.

А синий появился на домашней форме «Вильярреала» лишь однажды, в 2023-м – на специальных футболках в честь столетия клуба. В них команда сыграла против «Бетиса» 12 марта.

Гостевая форма – разнообразнее. Вот последние оттенки красного

В Ла Лиге-2023/24 «Вильярреал» бывает красным, мы уже знаем.

В прошлом сезоне были такие фиолетовые футболки.

А в сезоне-2020/21 – алый. Удобно проверять по выезду к «Кадису», где родной тон не проходит.

Так что в цветах «Вильярреала» не только желтый.

Фото: Antonio Pozo/Global Look Press; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Fran Santiago