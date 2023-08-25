9 комментариев

Высоцкий
Блог

Как там Захарян: хочет быстрее дебютировать, тренер хвалит. Пишут, что с ним могут вернуть прежнюю схему

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ла Лига Ла Лига
Арсен Захарян Арсен Захарян
Футбол Футбол

Сегодня против «Лас-Пальмаса»?

Вечером пятницы Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» – он попал в заявку на матч против «Лас-Пальмаса». 

Наш игрок уже освоился в городе и команде? Что пишет испанская пресса? Как оценивают тренер и президент клуба? Изучаем!

Захарян считает Сан-Себастьян одним из красивейших городов, отмечает атмосферу на стадионе и хочет побыстрее сыграть

«Я очень рад находиться в таком большом клубе, как «Сосьедад» и в таком городе, как Сан-Себастьян. Это один из красивейших городов Испании, и местные обожают футбол. Я всегда следил за этим клубом и за испанским футболом. Когда клуб заинтересовался мной, я решил, что буду играть только здесь, потому что «Сосьедад» очень этого хотел.

[На матче с «Сельтой»] атмосфера была потрясающая. Было много болельщиков, они прыгали и кричали, создавали прекрасную атмосферу. Также я не ожидал такого приема в команде.

В прошлую субботу я присутствовал в ложе, но в эту пятницу я уже смогу играть. Конечно, я хотел выйти и тогда, потому что трудно находиться на трибуне в такой момент. Я хотел сыграть и продемонстрировать, на что способен. Жду следующей игры, хотя не знаю, приму участие в ней или нет.

Не мое дело расхваливать себя, но могу сказать, что я игрок, которому нравится атаковать, забивать голы и помогать команде всем, чем могу. Мне бы хотелось занять как можно более высокое место в таблице, достигнуть больших целей в Лиге чемпионов и играть в каждом матче. Мечтаю сыграть в ЛЧ.

Я знаю, что [Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов] играли здесь и внесли свой вклад в историю клуба. Я не разговаривал с Карпиным, но общался с Хохловым, который уже порекомендовал мне некоторые места и сказал, что я могу к нему обратиться в любой момент, когда захочу».

Тренер Иманол Алгуасил хвалит быструю адаптацию Захаряна

«Заха тренировался хорошо на этой неделе и готов играть. Мне он понравился. Учитывая, что он плохо владеет английским, с помощью партнеров по команде он схватывает на лету и очень быстро адаптировался. Я не открою вам секрет про его уровень игр и талант. В 20 лет у него сильная личность. Если он будет поступательно развиваться, станет отличным игроком.

Я включил его в заявку, потому что он уже может играть. Благодарю Валерия Карпина за то, что он не вызвал Заху в сборную, чтобы он адаптировался в новой команде».

Президент клуба Хокин Аперрибай говорит, что решились на трансфер после ухода Давида Сильвы

«Насколько я знаю, «Сосьедад» следил за ним с 2019-го, клуб составил 33 отчета по Захаряну, мы видели много его матчей. Прошлым летом мы узнавали, есть ли возможность подписать его. Стало ясно, что он пригодится нам в полузащите, когда узнали, что [Давид] Сильва не сможет продолжить карьеру».

Испанская пресса считает, что Арсен уже готов дебютировать, и ищет позицию на поле

Журналист AS Анхель Лопес хвалит Захаряна и ждет его выход на поле: «С первой тренировки Арсен Захарян продемонстрировал, что в физическом и футбольном плане он находится в идеальных условиях для дебюта против «Лас-Пальмаса». Клуб сделал все, чтобы игрок дебютировал уже в этом матче».

Журналист Noticias de Gipuzkoa Марко Родриго уже подыскивает позицию на поле для Арсена: «В составе «Сосьедада» Захарян будет больше действовать в полузащите, чем в нападении. На флангах атаки есть Микель Оярсабаль, Мохамед-Али Шо, Андер Барренечеа и Такефуса Кубо. Напротив, на двух самых высоких позициях в полузащите уже нет Давида Сильвы, Микель Мерино испытывает проблемы с физикой, и Браис Мендес вынужден играть по 90 минут на такой требовательной позиции и после такой трудной предсезонки.

Захарян освежит эту зону и позволит снова использовать схему 4-4-2 с ромбом в середине, от которой отошли после уже упоминавшегося ухода Сильвы. Все указывает на то, что первые решения проблемы в центре поля увидим уже в матче с «Лас-Пальмасом».

Фото: Instagram/realsociedad

Арсен Захарян сыграет в первом матче за «Реал Сосьедад»?
6859 голосов
Да, выйдет в старте
14%
Арсен Захарян
Ла Лига с Захаряном
Пройдите тест от Okko, получите промокод и смотрите Ла Лигу!
Перейти
Да, выйдет на замену
65%
Реал Сосьедад
Ла Лига с Захаряном
Пройдите тест от Okko, получите промокод и смотрите Ла Лигу!
Перейти
Останется на скамейке
21%
Ла Лига
Ла Лига с Захаряном
Пройдите тест от Okko, получите промокод и смотрите Ла Лигу!
Перейти
Реклама 18+

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
Хочется , чтобы просто играл , не важно в какой схеме. Наших и так мало за границей. Удачи ему.
ПС. Понимаю Армян, которые негодуют , что он играет за РФ а не за Армению, но ребят. Он родился и вырос в России , он продукт российского футбола. Какие тут вопросы? Да вообще лично мне по боку, я и сперцяну буду желать удачи , если уйдёт.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aftor44
Ответ Tpy6kaMerlina
Удачи, жаль его матчи на матч тв не посмотреть, как я понимаю.
окко
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stpn1503
Арсен хороший игрок, надеюсь быстро адаптируется и будет выходить в старте. Удачи ему!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Погребной
ждем дебюта уже сегодня
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Ключников
Удачи, Арсен! Пусть всё получится!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blue Monster
Ответ Tpy6kaMerlina
Удачи, жаль его матчи на матч тв не посмотреть, как я понимаю.
Хорошо, что хоть где-то можно посмотреть футбол кроме матч тв
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tpy6kaMerlina
Удачи, жаль его матчи на матч тв не посмотреть, как я понимаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контрольный выстрел
Хочется, чтобы получилось у него, но мне кажется он психологически слаб. Посмотрим)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Jack London
Должен ярко стартануть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий