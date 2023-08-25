9 комментариев

Сегодня против «Лас-Пальмаса»?

Вечером пятницы Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» – он попал в заявку на матч против «Лас-Пальмаса».

Наш игрок уже освоился в городе и команде? Что пишет испанская пресса? Как оценивают тренер и президент клуба? Изучаем!

Захарян считает Сан-Себастьян одним из красивейших городов, отмечает атмосферу на стадионе и хочет побыстрее сыграть

«Я очень рад находиться в таком большом клубе, как «Сосьедад» и в таком городе, как Сан-Себастьян. Это один из красивейших городов Испании, и местные обожают футбол. Я всегда следил за этим клубом и за испанским футболом. Когда клуб заинтересовался мной, я решил, что буду играть только здесь, потому что «Сосьедад» очень этого хотел.

[На матче с «Сельтой»] атмосфера была потрясающая. Было много болельщиков, они прыгали и кричали, создавали прекрасную атмосферу. Также я не ожидал такого приема в команде.

В прошлую субботу я присутствовал в ложе, но в эту пятницу я уже смогу играть. Конечно, я хотел выйти и тогда, потому что трудно находиться на трибуне в такой момент. Я хотел сыграть и продемонстрировать, на что способен. Жду следующей игры, хотя не знаю, приму участие в ней или нет.

Не мое дело расхваливать себя, но могу сказать, что я игрок, которому нравится атаковать, забивать голы и помогать команде всем, чем могу. Мне бы хотелось занять как можно более высокое место в таблице, достигнуть больших целей в Лиге чемпионов и играть в каждом матче. Мечтаю сыграть в ЛЧ.

Я знаю, что [Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов] играли здесь и внесли свой вклад в историю клуба. Я не разговаривал с Карпиным, но общался с Хохловым, который уже порекомендовал мне некоторые места и сказал, что я могу к нему обратиться в любой момент, когда захочу».

Тренер Иманол Алгуасил хвалит быструю адаптацию Захаряна

«Заха тренировался хорошо на этой неделе и готов играть. Мне он понравился. Учитывая, что он плохо владеет английским, с помощью партнеров по команде он схватывает на лету и очень быстро адаптировался. Я не открою вам секрет про его уровень игр и талант. В 20 лет у него сильная личность. Если он будет поступательно развиваться, станет отличным игроком.

Я включил его в заявку, потому что он уже может играть. Благодарю Валерия Карпина за то, что он не вызвал Заху в сборную, чтобы он адаптировался в новой команде».

Президент клуба Хокин Аперрибай говорит, что решились на трансфер после ухода Давида Сильвы

«Насколько я знаю, «Сосьедад» следил за ним с 2019-го, клуб составил 33 отчета по Захаряну, мы видели много его матчей. Прошлым летом мы узнавали, есть ли возможность подписать его. Стало ясно, что он пригодится нам в полузащите, когда узнали, что [Давид] Сильва не сможет продолжить карьеру».

Испанская пресса считает, что Арсен уже готов дебютировать, и ищет позицию на поле

Журналист AS Анхель Лопес хвалит Захаряна и ждет его выход на поле: «С первой тренировки Арсен Захарян продемонстрировал, что в физическом и футбольном плане он находится в идеальных условиях для дебюта против «Лас-Пальмаса». Клуб сделал все, чтобы игрок дебютировал уже в этом матче».

Журналист Noticias de Gipuzkoa Марко Родриго уже подыскивает позицию на поле для Арсена: «В составе «Сосьедада» Захарян будет больше действовать в полузащите, чем в нападении. На флангах атаки есть Микель Оярсабаль, Мохамед-Али Шо, Андер Барренечеа и Такефуса Кубо. Напротив, на двух самых высоких позициях в полузащите уже нет Давида Сильвы, Микель Мерино испытывает проблемы с физикой, и Браис Мендес вынужден играть по 90 минут на такой требовательной позиции и после такой трудной предсезонки.

Захарян освежит эту зону и позволит снова использовать схему 4-4-2 с ромбом в середине, от которой отошли после уже упоминавшегося ухода Сильвы. Все указывает на то, что первые решения проблемы в центре поля увидим уже в матче с «Лас-Пальмасом».

Фото: Instagram/realsociedad