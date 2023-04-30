20 комментариев

Высоцкий
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15-летний дебютировал за «Барсу». Кто такой Ламин Ямаль?

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Ламин Ямаль
Футбол Футбол

Говорят, главный талант после Месси и Иньесты.

Выход на замену 15-летнего форварда заслонил само содержание победы «Барселоны» над «Бетисом» (4:0). Ламин Ямаль появился на 86-й минуте вместо Гави и стал главным героем даже без результативных действий.

Да, просто потому что это парень 2007 года рождения. 2007-го!

Много где Ламина называют самым молодым игроком в истории клуба – это правда только отчасти, только если брать современность, историю Ла Лиги. Его отметка: 15 лет и 290 дней.

Ямаль стал вторым самым молодым дебютантом за всю историю «Барселоны» после Паулино Алькантары, сыгравшего в 1912-м в 15 лет и 4 месяца, а в истории Ла Лиги – пятым: раньше дебютировали Оскар Рамон (15 лет 289 дней), Педро Ирасторса (15 лет 288 дней), Сансон (15 лет 255 дней) и Лука Ромеро (15 лет 219 дней, за «Мальорку» в сезоне-2019/20).

Главные легенды «Барселоны», воспитанные в клубе, впервые выходили на поле позже:

Лео Месси – 17 лет, 3 месяца и 22 дня.

Хави – 18 лет, 6 месяцев и 24 дня.

Андрес Иньеста – 18 лет, 5 месяцев и 18 дней.

Серджи Бускетс – 20 лет, 1 месяц и 28 дней.

Ламин Ямаль обошел всех и уже при дебюте мог сделать предголевую передачу, но Усман Дембеле не попал по мячу после его заброса.

Ямаля уже очень ценят в «Барсе». Мендеш заплатил отцу Ламина 3 млн евро, чтобы стать агентом

Ламин Ямаль – 15-летний нападающий, преимущественно он играет справа, но может и в центре. Скауты отмечают дриблинг и игрока и способность решать игровые моменты. Его манеру игры часто называют бразильской.

Парень в «Барселоне» лишь год, пока у него нет профессионального контракта – по испанским законам сможет подписать только в июле, когда исполнится 16.

Чем ближе эта возможность, тем больше суетятся агенты: Жорже Мендеш заплатил отцу Ямаля три миллиона евро, чтобы представлять интересы юной звездочки.

Столько внимания к Ламину, потому что в клубе его называют самым большим талантом со времен Лео Месси и Андреса Иньесты. С сентября Ямаль тренируется как основной игрок «Барселоны», Хави его ценит.

«Он очень хорошо сыграл. Я сказал ему постараться кое-что сделать, и он сделал, – поделился главный тренер «Барсы» после дебюта Ламина. – Представляете, в 15 лет он уже особенный игрок, способный забить, отдать, уверен в себе. Когда вижу его на тренировках, понимаю, что он может стать важным для команды игроком».

Ямаль сыграл за 4 разных сборных Испании. Хави от него в восторге

Стремительный прогресс Ламина в одном факте: с февраля по октябрь 2022-го он сыграл за четыре сборных Испании разных возрастов: U15, U16, U17 и U19. Им интересуется и сборная Марокко, оттуда корни по отцу, но пока Ямаль выбрал испанцев.

Впервые в заявку «Барселоны» парень попал на матч против «Атлетико», за неделю до дебюта. Тогда о нем знали еще меньше.

Хави объяснил: «Ламин отличается от других. У меня нет конкретной ассоциации для него, он сочетает в себе способности разных футболистов. Прирожденный талант. Сейчас молодежь часто не чувствует давления, ничего не боится. Это главное отличие от моего поколения, это я вижу в Ламине. Он фантастически проявляет себя на тренировках. Именно поэтому я решил включить его в заявку».

В спокойной концовке при крупном счете против «Бетиса» 15-летний Ямаль дебютировал – повышенное внимание с этого дня ему гарантировано.

Есть слух, что Ламин Ямаль может уйти из «Барсы» – потому что родители болеют за «Реал»!

Фото: globallookpress.com/Str/XinHua, DAISUKE Nakashima/AFLO

20 комментариев

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Montenegro Serbian
Тот редкий случай, когда за "большую" команду дебютирует перспективный по сути школьник (ну исходя из возраста) и он при этом действительно выглядит как пацан и школьник.
А то обычно эти 15-17 летние перспективные чуваки, выглядят как акселераты и сразу лет на 20-23.
+18
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Фарид Харисов
Ответ garp
Фати уже не котируется что ли
Ну если сейчас Хави начнёт ставить Ламаля в основу на постоянку, то какой-нибудь защитник-берсерк из Хетафе сломает тоненького школьника пополам и он пойдёт в одну полку к Фати.
+10
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+7
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garp
Фати уже не котируется что ли
+7
-2
+5
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fellx
Это будущий Фати, или вообще, будущий Кркич.
+14
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Xm.md
Сколько мы уже этих сказок слышали, а по факту обычный бегунок
+6
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Pavel Jefimovich
Посмотрим на него через года 3.
+3
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Костя Киреев
Был уже один такой пару лет назад. Сейчас в МЛС в состав не проходит
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vodorosl
Главное чтобы не стал наследником Бояна Кркича
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HI MARS
Очередной Фати
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Андрей Тихонов
Понятное дело, надо было поскорее заиграть мальчонку, рассказать всем какой он перспективный, как в клубе в него верят и т.д., чтобы не решил уйти в другой клуб.
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MrWillSee
Ответ fellx
Это будущий Фати, или вообще, будущий Кркич.
Как знать, может и Месси с Чави
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svaz
Ответ Андрей Тихонов
Понятное дело, надо было поскорее заиграть мальчонку, рассказать всем какой он перспективный, как в клубе в него верят и т.д., чтобы не решил уйти в другой клуб.
у него и так примеров много для этого, тот же фати уже год получает шанс, но никак не может сыграть даже пару матчей на хорошем уровне. последний был в прошлом году против сосьедада.
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Нионель Ералду
Всем этим молодым подкачаться бы чтоли, а то сломается как нефиг делать.
Футбол в 00 и 10 в Испании требовал меньше физики
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Arkadios Avgitidis
Ответ Фарид Харисов
Ну если сейчас Хави начнёт ставить Ламаля в основу на постоянку, то какой-нибудь защитник-берсерк из Хетафе сломает тоненького школьника пополам и он пойдёт в одну полку к Фати.
ну ,он же не начал в основе) ...а,в конце, для принятия присяги)
наивно полагать,что Хави об этом не думает).
и не только Хави)
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Сергей Ямковой
Ответ vodorosl
Главное чтобы не стал наследником Бояна Кркича
Не самый худший вариант
Многие ранее дебютанты сдуваються до 20 лет. Выпуск 2-3 Боянов в год это успех для любой академии
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svaz
Ответ Нионель Ералду
Всем этим молодым подкачаться бы чтоли, а то сломается как нефиг делать. Футбол в 00 и 10 в Испании требовал меньше физики
а гави прям качок, у них еще рост продолжается, им физически сложно набрать мышечную массу
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