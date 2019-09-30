Эстетика овального мяча.

20 сентября в Японии стартовал Кубок мира по регби — супертурнир с миллионами фанатов по всей планете. В России он не так популярен, как футбол или, скажем, фигурное катание, но в мировой поп-культуре позиции регби удивительно прочны: им вдохновляются дизайнеры и авторы сериалов, а на трибунах можно увидеть целую россыпь знаменитостей, причем далеко не только британцев.

Вместе со спонсором Федерации регби России, компанией Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»), мы решили рассказать о регби в современной культуре.

В сериале «Друзья» регби представили как вид спорта, который не понимают американцы

В культовом сериале про нью-йоркцев, которому в 2019 году исполнилось 25 лет, много раз обыгрывали национально-культурные стереотипы. В четвертом сезоне внимание уделили стереотипам об англичанах — герой Росс Геллер начал встречаться с британкой по имени Эмили. Помимо малопонятного акцента создатели сериала наделили героиню приятелями-англичанами — игроками в регби: почти беззубыми и плечистыми брутальными ребятами. Росс Геллер, как истинный американец, даже не знал, что такой вид спорта существует — и не понял правила, особенно после того, как во время матча герой упал на мяч, а на него навалились остальные игроки.

В «Друзьях» регбисты показаны так же карикатурно, как в большинстве американских школьных комедий. Более драматичным регби изобразил Клинт Иствуд в фильме «Некопоренный». Драма с Мэттом Дэймоном и Морганом Фриманом в главных ролях рассказывает о Кубке мира по регби-1995 в Южной Африке, который стал символом конца апартеида. Фильм снят по реальной истории: в середине 90-х президент ЮАР Нельсон Мандела мирил черное и белое население страны в том числе и с помощью регби.

Регби любят президенты, актеры и футболисты: Буш играл в школе, Бардем – за сборную, а Бекхэм обожает болельщиков

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм в 2015 году заявил, что в прямом эфире больше любит смотреть матчи по регби, чем по футболу. Помимо спортивной составляющей регби Дэвид особо выделил болельщиков — по его словам, британцу часто становилось неловко за омерзительное поведение футбольных фанатов, тогда как на матчи по регби собирается приятная публика. Среди футболистов страсть Дэвида поддерживает Гарет Бэйл – но есть ощущение, что валлиец просто любит все максимально далекое от Испании.

Актер бондианы Дэниел Крейг тоже англичанин и тоже любит регби. Его любимая сборная–Британские и ирландские львы, команда из игроков, представляющих Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию. Однажды ради матча сборной Крейг слетал в Австралию. Также Дэниел играл в регби за школьную команду, и это слегка подвело его — многие поклонники саги об агенте 007 назвали англичанина слишком плечистым для этой роли.

В фильме бондианы «Скайфолл» в роли главного злодея снялся испанец Хавьер Бардем. Актер не просто любит и играл в регби, он представлял национальную сборную Испании U-21 на нескольких турнирах. «Играть в регби в Испании — все равно что быть тореадором в Японии», — иронизирует Хавьер.

Чтобы Бардем не выглядел одиноко в этой переписи англичан, добавим, что регби любит американская певица кантри Тэйлор Свифт, экс-президенты США Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также недавно покинувший этот мир бывший глава Франции Жак Ширак – политики также выступали за сборные университетов по регби.

Бренды обожают регбийную эстетику: коллекции выпускали Gucci, Tommy Hilfiger и Йоджи Ямомото

В 1990-е регбийная рубашка перекочевала с грязных газонов в гардеробы европейских модников. Волну запустили модные бренды, которые выпускали авторские версии джерси в кэжуал-стиле.

Они похожи на рубашки-поло, но есть несколько отличий: рукав длинный, на запястье резинка, а крой – свободный. Как правило, регбийные рубашки носили с джинсами или под пиджаком.Их сделали Gucci и Gant, но самой популярной стала полосатая версия от Tommy Hilfiger: в 1994-м Снуп Дог даже появился в нем на Saturday Night Live.

Накануне Кубка мира – 2019 японский дизайнер Йоджи Ямомото вместе с adidas создал форму для сборной Новой Зеландии. Стильный черный комплект вдохновлен культурой маори – коренного народа Новой Зеландии. «Мы хотели создать форму, которая объединяет культуру Японии и народа маори, – объясняет дизайнер. – Мы использовали нарисованный от руки папоротник, который был очень важным для них».

Чтобы погрузиться в культуру маори, Ямомото консультировался с новозеландским ученым Люком Кроуфордом. Заказчик остался доволен: новозеландцы невероятно кайфуют от новой формы и постоянно позируют в ней в своем инстаграме.

«Разрыв между спортивной экипировкой и высокой модой становится все меньше. Это невероятно, когда такой культовый дизайнер создает форму для тебя. Мне кажется, Йоджи верно отразил культуру маори, и создал очень красивый дизайн», – восхищается игрок Новой Зеландии Риеко Иоане.

Иногда происходит ровно наоборот: не мир высокой моды идет в регби, а регби – на подуиум. В апреле 2019-го игрок сборной Новой Зеландии Демиан Маккинзи выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена. Парень решил потратить свободное время с пользой и поработал моделью на новозеландской неделе моды.

Демиан участвует в неделе моды уже третий год подряд – похоже, парню просто нравится светить подкачанным торсом. «Когда я полуголый иду по подиуму, то нервничаю намного больше, чем во время игры», – рассказывает Маккинзи.

Хака проникла в поп-культуру: ее исполняли в «Форсаже 8» и на премьере «Аквамена»

Про ритуал боевого танца новозеландцев – хаку – можно подробно почитать здесь. Если совсем коротко: сборная Новой Зеландии по регби – All blacks – начинает матчи с устрашающего и красивого танца Ka Mate.

В восьмой части «Форсажа» персонаж «Скалы» Люк Хоббс тренирует девичью команду по футболу – в кадре актер исполнил хаку вместе с детьми. Дуэйн Джонсон отметил, что сначала постановкой танца занимались хореографы фильма, а затем ее отрецензировали старейшины из новозеландского племени. У Дуэйна есть полинезийские корни, поэтому он также отметил, что для него было важно правильно представить хаку.

«Для нашей полинезийской культуры танец хака важен в эмоциональном и духовном плане. Это обряд, во время которого мы просим наших предков дать нам силу в бою. Я очень, очень горд девчонками, которые тренировали хаку неделя за неделей, пока дух танца не появился в их ДНК», – сказал журналистам «Скала».

Американский актер с гавайскими корнями Джейсон Момоа исполнил хаку не в эпизоде фильма, а на премьере «Аквамэна» в декабре 2018-го. Каст фильма устроил перфоманс-сюрприз: сперва Момоа шел по ковровой дорожке с супергеройским трезубцем, а затем эффектно скинул его, начав движения боевого танца. Кстати, актер Темуэра Моррисон, который сыграл роль отца Аквамэна, имеет корни народа маори, а Момоа относится к этой культуре с почтением.

Сборная России сыграла на Кубке мира уже два матча, но сам чемпионат будет длиться больше месяца – финал состоится 2 ноября. Так что смотрите внимательно: возможно, что-то из этого вдохновит и дизайнеров модной одежды, и режиссеров культовых сериалов, и знаменитых актеров.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Patrick Smith; REUTERS/Peter Cziborra