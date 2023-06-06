22 комментария

Фанаты платят по 1000 долларов.

В начале июня в Лас-Вегасе стоит 35-градусная жара. Но даже в такую погоду плей-офф НХЛ, где «Вегас» дошел до финала, можно посмотреть с комфортом – прямо в бассейне.

Местный гостиничный комплекс CIRCA устраивает массовый просмотр практически любого спорта. Больше всего здесь следят за американским футболом (где пока межсезонье), но и «Вегас» тоже показывают.

В гостинице 6 бассейнов, перед которыми стоит экран диагональю 43 метра. Вместимость только водного комплекса составляет 4 тысячи человек – это практически хоккейный стадион в студенческой лиге. Вход туда стоит всего 20 долларов, но цены на лежаки доходят до 1000$.

Например, диваны на несколько человек стоят 600 долларов на весь день, а на вечер (с 17 до 23 часов, когда идет игра) – 200.

Дороже всего обойдется отдельная ложа, расположенная в воде – 1000 долларов (около 80 тысяч рублей). Но туда поместится большая компания.

Просмотр хоккея в бассейне – это вечеринка с коктейлями, фастфудом, шумной компанией и группой поддержки в бикини.

Некоторые фанаты выбирают купальники с лого «Вегаса». На официальном сайте такой одежды нет, а на Ebay такой можно приобрести за 29 долларов со скидкой.

CIRCA обещает показывать у себя каждую игру «Вегаса», и это пользуется огромным спросом. Интересно, что там придумают на решающие матчи серии.

Фото: circalasvegas.com/stadium-swim, instagram.com/nicolerey_lv; instagram.com/iris8828; instagram.com/claudiacorral_lv; instagram.com/djaravi; instagram.com//precymay; instagram.com/blazerducks; instagram.com/danaep23; instagram.com/chelsey_m_firth; instagram.com/stadiumswim; instagram.com/almajmona; instagram.com/christine_rebich; instagram.com/clintmccomb; instagram.com/linds_lano10; instagram.com/jennifernandat