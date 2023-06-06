22 комментария

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Группа поддержки в бикини, бассейн и коктейли – так в Вегасе смотрят финал Кубка Стэнли

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Фанаты платят по 1000 долларов. 

В начале июня в Лас-Вегасе стоит 35-градусная жара. Но даже в такую погоду плей-офф НХЛ, где «Вегас» дошел до финала, можно посмотреть с комфортом – прямо в бассейне.

Местный гостиничный комплекс CIRCA устраивает массовый просмотр практически любого спорта. Больше всего здесь следят за американским футболом (где пока межсезонье), но и «Вегас» тоже показывают.

В гостинице 6 бассейнов, перед которыми стоит экран диагональю 43 метра. Вместимость только водного комплекса составляет 4 тысячи человек – это практически хоккейный стадион в студенческой лиге. Вход туда стоит всего 20 долларов, но цены на лежаки доходят до 1000$.

Например, диваны на несколько человек стоят 600 долларов на весь день, а на вечер (с 17 до 23 часов, когда идет игра) – 200.

Дороже всего обойдется отдельная ложа, расположенная в воде – 1000 долларов (около 80 тысяч рублей). Но туда поместится большая компания. 

Просмотр хоккея в бассейне – это вечеринка с коктейлями, фастфудом, шумной компанией и группой поддержки в бикини.

Некоторые фанаты выбирают купальники с лого «Вегаса». На официальном сайте такой одежды нет, а на Ebay такой можно приобрести за 29 долларов со скидкой. 

CIRCA обещает показывать у себя каждую игру «Вегаса», и это пользуется огромным спросом. Интересно, что там придумают на решающие матчи серии.

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Фото: circalasvegas.com/stadium-swim, instagram.com/nicolerey_lv; instagram.com/iris8828; instagram.com/claudiacorral_lv; instagram.com/djaravi; instagram.com//precymay; instagram.com/blazerducks; instagram.com/danaep23; instagram.com/chelsey_m_firth; instagram.com/stadiumswim; instagram.com/almajmona; instagram.com/christine_rebich; instagram.com/clintmccomb; instagram.com/linds_lano10; instagram.com/jennifernandat

22 комментария

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stroozh
Это у них наверное тоже фанайди ввели и все пошли смотреть по другим местам)))
+26
-1
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Sergei Spinafly
правильно построенный бизнес и маркетинг. молодцы что тут сказать
+16
-1
+15
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igls54
На светло-коричневый матрасик с последнего фото я бы прилёг понаблюдать за финалом
+3
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Oleg Pepel
Ради последнего фото и зашел)
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Песчанка
Ответ Один живой
мдааа, это не Торонто и не Эдмонтон...
В Вегасе канадцев играет больше, чем у этих канадских команд.
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red hikkikomori
фемки не против?)
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Денис Рыжков
какая сочна бейба
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Песчанка
ХК Вегас шикарный проект. Во всем.
И только компания с Ови способна его остановить.
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Марк Власов
Ответ dalmolchun
Приезжайте ко мне в Миасс. Лежу с тёлочкой. Такая же попка! Просмотр и пиво бесплатные!
Попка тоже входит в программу?
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Один живой
мдааа, это не Торонто и не Эдмонтон...
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Max9999
Мы, местные, туда не ходим. Это для туристов.
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AERN
Когда увидел главное фото блондинки, ожидал здесь чего-то большего))
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Max9999
Как вы можете увидеть на фотокартах, чорных туда не пускают.
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Денис Рыжков
просто шик поп ка
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iGu
и причем тут СОКИ?!
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Margor
Американцы умеют делать шоу
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Один живой
Ответ Песчанка
В Вегасе канадцев играет больше, чем у этих канадских команд.
я не про то кто там играет, а про антураж. Канадцы везде играют, только пользы от этого для канадских клубов ноль.
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Марк Власов
Ответ Max9999
Мы, местные, туда не ходим. Это для туристов.
Денег нет?
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