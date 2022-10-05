Удар в касание и красивейшая дуга – так Месси забил «Бенфике». У него 8+8 в 13 матчах за «ПСЖ»
Сам разогнал, сам завершил.
«Бенфика» сдержала дома «ПСЖ» (1:1), который выглядел непривычно скромно, но единственный гол парижан получился шикарным. Все исполнил Месси.
Лео получил мяч на правом полуфланге, продвинулся вперед на пару метров и покатил к штрафной на Мбаппе. Дальше – магия от супертройки. Килиан нашел Неймара чуть левее, а бразилец заметил подключение Месси и удобно отдал ему под левую в касание – аргентинец (тоже в касание) отправил мяч в дальний угол по красивой дуге.
Вроде все просто, но как же изящно!
• Это 22-й гол Месси из-за пределов штрафной в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду, который 12 раз попадал со штрафных и 10 раз – с игры. У Лео другой расклад: 5 голов со штрафных и 17 – с игры.
• Лео превосходно начал сезон и забил уже в четвертом матче подряд. До этого страдали «Ницца» (2:1) и «Лион» (1:0) в Лиге 1, а еще «Маккаби» (3:1) в ЛЧ.
• «Бенфика» стала 40-й командой в ЛЧ, которой забил аргентинец. Его ближайший преследователь (кто же, кто же) Криштиану Роналду забивал 38 командам.
• В этой ЛЧ у Лео два гола и один ассист в трех матчах.
• А в сезоне уже целых 20 результативных действий за клуб и сборную: 12 голов и 8 ассистов.
Если брать только статистику в «ПСЖ», то за 13 матчей Лео забил 8 голов и отдал 8 голевых.
Заявка на «Золотой мяч»?
Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢
Фото: East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
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