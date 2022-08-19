«Пугали, что город не очень». Дзюбе не стоило волноваться – Адана впечатляет

Зовем на прогулку.

Похоже, Артем Дзюба наслаждается новым местом. Он выложил первую сторис в статусе игрока «Адана Демирспор», показал побережье и прокомментировал: «Красота, лепота».

А потом в кадре появился вид на мечеть Сабанджи – одну из главных достопримечательностей города. Реакция Артема: «Не знаю как вам, а мне очень нравится. Пугали, что тут не очень город. Очень даже».

Адана хоть и находится практически на побережье (до Средиземного моря всего 50 километров), но среди туристов город совсем не популярен. Вероятно, и вы о нем не слышали до перехода Дзюбы.

Там живет более 1,8 миллиона человек – это довольно крупный город, пятый по населению Турции после Стамбула, Анкары, Измира и Бурсы. Здесь развита текстильная, химическая и пищевая промышленность. И даже есть метро.

При этом город основан еще до нашей эры – в эпоху античности он был центром Киликии, важного региона, название которого до сих пор отражено в культуре Армении (какое-то время Киликия входила в состав Великой Армении). А вообще этот регион в разное время принадлежал грекам, римлянам и персам. На слуху были и киликийские пираты – более 200 лет на рубеже нашей эры они шумели в торговых путях Средиземного моря.

Центральная мечеть Сабанджи – самая большая в Турции. Правда, здание не историческое: мечеть построили в 1999 году в знак возрождения города после сильного землетрясения годом ранее.

Изучим и другие виды.

Здесь есть и исторические постройки, сохранился старый город. Но особенно выделяется Каменный мост (Таш кепрю) – неизвестна даже точная дата его постройки – вероятно первая половина II века нашей эры. Мост был ключевым звеном на древних торговых путях из Средиземного моря в Анатолию и Персию.

На территории Аданы находится мост Чаталан – он был самым длинным в Турции с 1998 по 2007 год, более полутора километров в длину. Он проходит через водохранилище Сейхан (названо в честь одноименной реки) на гидроэлектростанции с таким же названием.

А еще Адана находится на самом юге, до сирийского Алеппо всего 250 километров.

Рядом с городом тоже красиво. Вот виадук Варда в горах.

Совсем недалеко – каньон Капикайо.

И правда лепота.

Фото: East News/ABACA; google.com/maps; commons.wikimedia.org; aa.com; instagram.com/adskulubu; instagram.com/artem.dzyuba; flickr.com/inan TUNC; flickr.com/cengiz uskuplu