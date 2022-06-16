Так выбивают деньги в футболе. Вот разговор Погба и Райолы о новом контракте с «МЮ» – из новой документалки

Полная расшифровка диалога.
Поль Погба покинул «Олд Траффорд» свободным агентом – уже второй раз в карьере. В обоих случаях «Ман Юнайтед» пытался удержать его, но Поль решил уйти – видимо, снова в «Ювентус».
Одновременно вышел трейлер документального фильма о французе, который называется Pogumentary. Сам фильм ожидается в пятницу, и, вероятно, тогда же объявят о переходе в «Юве».
Часть трейлера – телефонный разговор из июля 2021-го между Погба и его агентом Мино Райолой.
Они обсуждали новый контракт, который предлагал «МЮ»: – зарплата Поля должна была вырасти с 290 тысяч фунтов в неделю, которые он получал по старому контракту.
Вот как они обсуждали этот вопрос.
Райола: «Поль, ты попал в очень специфическую ситуацию. Ты понятия не имеешь».
Погба: «МЮ» сделал второе предложение?»
Райола: «Да. Они хотят, чтобы ты остался. Но я считаю, что их предложение не отражает этого. Я сказал им: «Если вы хотите, чтобы он остался, предложение должно быть не таким». Я заставлю их понять, что если они действительно хотят тебя оставить, строить проект вокруг тебя, на этот раз они должны действовать по-другому и положить деньги на стол».
Погба: «Они блефуют. Как можно говорить игроку, что он вам абсолютно необходим, и ничего ему не предлагать? Никогда такого не видел».
А что в тот момент было известно публично?
Теперь мы знаем развязку: по условиям не сошлись, Погба уходит без всяких компенсаций («МЮ», оказывается, даже платит). В прошлом июле новостей о новом контракте Погба с «МЮ» было действительно много.
• Sky Sports писал, что переговоры между представителями Погба и английского клуба ни к чему не привели, а предложение о новом контракте француз отклонил. Источник отмечал, что продление контракта маловероятно.
• Зато тогда главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер рассказывал, что переговоры еще идут. «Весь мой диалог с Полем сводится к тому, что он с нетерпением ждет сезона. О Погба постоянно ходят слухи, но я не в курсе подробностей. Мне правда нечего сказать по этому поводу», – добавлял норвежец.
• ESPN сообщал, что в манчестерском клубе считают продление маловероятным.
• В конце июля Sky Sports инсайдил, что Погба не исключает подписания нового контракта с «МЮ» – но француз хочет подождать, чтобы получить больше предложений.
• Ходило много слухов и об уходе из команды. Главным претендентом был «ПСЖ», но трансфера так и не случилось.
Как и продления контракта с «МЮ».
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Фото: globallookpress.com/LiveMedia/Reporter Torino, IMAGO/Andrew Yates
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