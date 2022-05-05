«Что это было?!» Шоу на «Бернабеу» – в твитах игроков, комментаторов и самого «Реала»

Еще один великий вечер Лиги чемпионов! И великий камбэк «Реала». Давайте переживем это снова через реакции из соцсетей.

Дмитрий Шнякин в восторге от Карима Бензема:

Гари Линекер – вообще от всего, что случилось в Мадриде: «Вот почему этот вид спорта такой чертовски блестящий, особенно на таком уровне. Потому что вы просто никогда не знаете, что будет. Представьте, что вам не нравится футбол».

«Лига чемпионов никогда не разочаровывает»

Роман Нагучев вспомнил классику:

Выражение лица Пепа говорит примерно обо всем:

У Тони Крооса нет слов, одни эмодзи:

Лука Модрич кричит: «ЧТО ЭТО БЫЛО?»

Мохамед Салах рад, что в финале будет играть с Реалом: «У нас есть нерешенный вопрос» (он так и хотел).

Очередная попытка Пепа выиграть Лигу чемпионов провалилась:

Твиттер «Реала» шутит: «Беспроигрышный план»

«Пеп Гвардиола опять не выиграл Лигу чемпионов без Лео Месси».

А тут все понятно без перевода.

Фото: twitter.com/