Роналду со злости разбил телефон фаната. Но уже остыл – пригласил болельщика на «Олд Траффорд»

За «МЮ» тревожно.

«Ман Юнайтед» продолжает страдать: ни одной победы в трех последних матчах и седьмое место в АПЛ – такими темпами «МЮ» и вовсе останется без Лиги чемпионов на следующий сезон.

Совсем плохо стало после поражения от идущего на 17-м месте «Эвертона» (пропустили на 27-й и не смогли даже сравнять).

Все знают, что Криштиану Роналду ненавидит поражения. На «Гудисон Парк» суперзвезду вовсе замкнуло – был настолько рассержен, что по пути в раздевалку выбил телефон из рук у одного из фанатов хозяев.

Роналду точно это сделал?

Сначала мы сомневались. По видео сложно понять, правда ли Роналду бьет по телефону или он все же бросил на землю один из своих щитков – заметно, что несет второй в руках.

«Юнайтед» сразу же объявил, что изучит все детали.

Фанатам «Эвертона» медлительность «МЮ» не понравилась. Фанатский аккаунт EvertonHub утверждает, что Криштиану действительно разбил телефон одного из болельщиков после матча. В подтверждение выложили фото – на нем четко видно, что валяется именно телефон, а не щиток.

«Справляться с эмоциями трудные моменты всегда нелегко»

Но дальше на связь вышел сам Роналду, и все встало на свои места. Криштиану признал вину и попросил прощения.

«Справляться с эмоциями в столь трудные моменты всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит нашу прекрасную игру.

Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на «Олд Траффорд», – написал португалец в соцсетях.

Как фанат прочитает извинения Криштиану без телефона – пока неизвестно...