Еще раз про хоккей…

Для меня, как и для многих советских мальчишек , хоккей и футбол были одними из самых главных вещей в жизни. А в моем случае даже так - сначала хоккей, а уж потом футбол. Над партой , а потом и письменным столом висели вырезанные из «Советского Спорта» и еженедельника «Футбол-Хоккей» черно-белые фотографии хоккеистов. Не каких то конкретных кумиров , а просто красивые фото из серии « Евгений Белошейкин отражает опасный бросок Юрия Хмылева».

Был и настольный хоккей. Мечта тех, у кого его нет и непременный атрибут антресолей на лето тех , у кого он был . Была пластмассовая вратарская маска а-ля «Кен Драйден », деревянная клюшка с неправильным хватом и наконец коньки «Висти» ,которые я начинал носить в десять лет на четыре пары носок ,а заканчивал – поджимая пальцы в четырнадцать. А главное хоккей был на ТВ – хоккей в котором «наши» , если и проигрывали ,то это была сенсация и целая история! Словом , не любить хоккей во всех его проявлениях было не возможно.

А потом не стало страны и потихоньку не стало хоккея. Нет его все также , ну может быть чуть реже показывали по телевизору. Но «наши» стали все чаще и чаще проигрывать и , наконец, проиграли все и совсем. Был еще подвиг чемпионата мира -93 с сумасшедшим полуфиналом против Канады и итоговой победой в финале против Швеции. Кто бы мне тогда сказал, что следующей победы на чемпионатах мира придется ждать пятнадцать лет…

Нельзя конечно не вспомнить о дружине Бориса Михайлова, которая чуть не совершила подвиг, вопреки всем и вся дойдя до финала чемпионата мира -2002 ,но это скорее было исключением из правил. Обычно путь российской хоккейной дружины обрывался где-нибудь на стадии четвертьфинала.

Особняком в период безвременья стояли хоккейные турниры олимпийских игр.

Как известно, начиная с 1998 года и по 2014 на эти турниры НХЛ стала отпускать всех, лучших хоккеистов мира. И звание чемпиона олимпийских игр по хоккею обрело совершенно другой статус . По сему было особенно обидно упустить победу в Нагано ,проиграв великолепному Гашеку в финале. Это был реальный шанс взобраться не на мнимый, а на настоящий Хоккейный Олимп, на котором наша сборная не была с 1981 года, выиграв Кубок Канады.

Обидно было проиграть и турнир 2006 года, выбив в четвертьфинале Канаду, но безвольно уступить серым и , как всегда ,безликим финнам, которые в финале проиграли шведам, которых в группе Россия разнесла в пух и прах.

Но все же в 2008 году случился знаменитый прорыв . В финале чемпионата мира ,в год столетия ИИХФ в финале была обыграна Канада. И пусть это был просто очередной чемпионат мира , Канада собрала на него очень и очень крепкий состав. Судите сами: Уорд, Хемьюс, Боумистер, Хитли, Гетцлаф, Нэш(спасибо тебе,Рик!),Э.Стаал, Кунитц,Джовановски, Бернс , Шарп,Кейт,Чимера,Спецца,Тейвз,Доан,Грин.

Кто бы мог усилить ту Канаду? Как оказалось многие , судя по составу золотой команды на олимпийских играх в Ванкувере . Кросби, Игинла,Перри, Бержерон, Ричардс, Даути,ну и конечно вратарская линия в лице Луонго и Бродо.

Но и команда Быкова и Захаркина не привезла в Квебек-2008 весь цвет российского хоккея, хотя ,стоит признать, состав на том чемпионате мира был тогда практически сильнейшим . Даже Сергей Федоров соизволил участвовать. Не было разве что Дацюка с Малкиным.

Я все это к тому, что в 2008 мы одержали не просто победу на чемпионате мира ,после пятнадцати бесславных лет. Мы победили Канаду . Сильную Канаду . Победили у неё дома , в овертайме, победили проигрывая 2-4 за 11 минут до конца. Победили, заставив вспомнить весь мир, что такое – настоящий Русский Хоккей.

Канада ждала реванша и получила его два года спустя, камня на камне не оставив от сборной России в четвертьфинале олимпиады в Ванкувере.

Тренерский штаб потом рассказывал о том, что ждали в четвертьфинале вовсе не «зверей , которых выпустили из клетки» ,а Швецию и весь график и план подготовки был выстроен именно исходя из этого расклада. Реабилитироваться тому тренерскому штабу не удалось ни на чемпионате мира десятого года, ни на следующем мировом форуме. Увы ..

На смену Быкову и Захаркину пришел прагматик Билялетдинов и сходу вернул звание чемпионов мира, в прекрасном стиле обыграв сильнейшую «Тре Крунур» у неё же дома, а затем и финнов , тоже в домашних же стенах- благо чемпионат проводился в двух странах одновременно. Разгромное же поражение (3-8) в четвертьфинале следующего чемпионата от очень средних американцев сочли рабочим моментом, и тренерскому штабу Билялетдинова была поручена подготовка к первым зимним домашним Олимпийским играм в Сочи.

И общественность, и руководство всерьез рассчитывало на успех на домашнем льду. Надежды возлагались колоссальные. Стоит ли напоминать, что на открытии Игр рядом с Президентом сидели Борис Михайлов и Владимир Петров – негаснущие звезды легендарной тройки, да и как иначе , если и сам Глава государства не прочь оформить пару хет-триков в товарищеском матче близких друзей против добрых друзей.

Но и дома стены не помогли –чехарда с определением состава, неудачи на групповой стадии, не позволившие выйти в четвертьфинал на прямую . Наконец ошибка с выбором голкипера на четвертьфинал против финнов. Почему со старта не доверили рамку гениальному Бобровскому , который мог в одну ловушку дотащить ту сборную до финала ,не знает до сих пор никто, исключая ,и то не точно, самого Зинэтулу Хайдяровича.

Так или иначе на чемпионат мира 14 года сборную повез уже Олег Знарок .

Который ,по традиции, с ходу ,выиграл Чемпионат Мира. И который, затем ,по традиции ,проиграл со сборной все что можно. Включая домашний чемпионат мира и самый интересный и престижный турнир среди сборных, пожалуй, за последние тридцать лет - Кубок Мира -2016.

К сожалению отношение к этому супертурниру у российских функционеров от хоккея да и болельщиков , которые ,начинают хоккеем интересоваться от случая к случаю , «не то» ,как однажды сказал тренер одной из футбольных команд ФНЛ.

А ведь успех на этом турнире не только бы вернул России де-факто титул самой сильной сборной на планете, но и ,возможно, заставил бы функционеров НХЛ крепко подумать над возможностью участия своих игроков на Олимпиаде -2018 . Ибо что такое для Канады проигрыш русским в хоккей, у себя дома, на глазах у всего мира ,мы отлично видели 10 лет назад.

Но снова ,увы.

В Торонто поехали Дадонов, Шипачев , Нестеров, но не нашлось места Ковальчуку, Радулову, Проворову. А в решающем матче – полуфинале против Канады ,Знарок якобы не стал рисковать здоровьем Дацюка и Павел на лед не вышел.

Оно и не мудрено – Знарку и Дацюку предстоял еще длинный сезон в КХЛ и битва за кубок Гагарина!

В решающем матче команда сыграла в 11 форвардов и 7 защитников . «Любимец» Знарка Шипачев остался в запасе, выбор был сделан в пользу невнятного Нестерова.

Но , вопреки тренерскому гению Знарка, перед третьим периодом счет был равным 2-2. А канадские комментаторы-эксперты всерьез волновались во втором перерыве, обсуждая и взвешивая шансы Канады. Теперь можно только предполагать, как завершился бы тот полуфинал, если бы на лед вышла тройка Дацюк-Ковальчук-Радулов…

СКА Знарка на безальтернативной основе забрал долгожданный кубок Гагарина, сборная , в очередной раз ,невнятно выступила отнюдь не слабейшим составом( одно участие Кучерова и Василевского чего стоило) на чемпионате мира -2017.

Вот такой вот бэкграунд перед Олимпиадой -2018 года.

Олимпиадой , на которую хоккейная команда поехала без флага и гимна, в любимой красной форме, на которой вместо Герба был номер игрока и приписка мелким шрифтом, что это олимпийский атлет. Из России.

Олимпиада на которую ни одна уважающая себя ведущая мировая держава не поехала бы , окажись она на нашем месте. Но мы поехали. Поехали , потому что абсолютно не ясно – когда еще хоккейная команда сможет выиграть олимпийский турнир. Такой шанс упускать было нельзя. На это были брошены лучшие силы .

Оплеванные и униженные, подписав все ,что подсунули, только бы пустили. Заплатив многомиллионный штраф, часть которого пойдет на гонорар г-ну Родченкову ,извинившись за то ,чего не делали.

И не важно, что ведущие и лучшие русские спортсмены не были допущены на эти игры, организацией, теперь именующей себя международным олимпийским комитетом. Ведь у Илюши Ковальчука ведь вряд ли будет шанс выиграть олимпийское золото через 4 года. Как и у легенды отечественного хоккея – Павла Валерьевича Дацюка. Надеюсь ,Павел Валерьевич не бедствует в СКА и совсем не скучает по родному «Авто».

Для грядущего успеха же из-за океана выписали всё, что там плохо лежало и никому не было нужно – Григоренко, Марченко, Калинина, Шипачева, Нестерова. Для этого же забрали в Уфе молодого Капризова. Под Олимпиаду сверстали график и календарь КХЛ (плевать, что гладкий чемпионат для того же ЦСКА возобновляется уже через 2 дня после олимпийского финала)..

Правда все труды и все старания могли пойти прахом ,а ротенберги и знарки от хоккея получить не минуту славы ,а карьеру позора ,окажись немецкая команда чуть более опытной . В составе бундестим нет дацюков и ковальчуков, а есть Эрхофф и Гоч – не плохие хоккеисты ,но и не звезды. Об остальных вряд ли кто вообще слышал , да и услышит. Факт того, что немецкие хоккеисты после финала, фотографировались с Дацюком ,говорит обо всем. Но и эта средняя, но дисциплинированная команда, вполне могла выиграть финал у грозной красной машины Знарка. Не выиграла. А команда ОАР выиграла. Выиграла благодаря невероятному Гусеву и пока еще не одуревшему от роснефтевых денег Капризову. Нельзя не отметить, что сам по себе отыгрыш за 0:55 в меньшинстве, когда у тебя пустые ворота - это подвиг .И не важно кто у тебя в соперниках. Тем более в таком матче. Когда на кону все.

Мог ли Знарок не доводить финал до овертайма и не висеть на волоске за 55 секунд до конца? Мог ли сделать так, чтобы за эту команду болела вся страна, безо всяких условностей, а не поносить почем зря после проигрыша абсолютно никакой Словакии? Мог ли сам Знарок наконец выиграть эту Олимпиаду просто для себя, для ребят, для Страны, а не для того, чтобы утереть нос отечественным журналистам ?

Безусловно!

Для этого ему нужно было сделать одну вещь .Просто взять в эту сборную действительно всех самых лучших русских хоккеистов из КХЛ. А не собирать команду по принципу «свой-чужой» .

Но в команду были приглашены Шипачев), севший на лавку после первого же матча( как не вспомнить Кубок Мира -2016) ,а теперь и сосланных в фарм –клуб СКА. Яковлев, раз за разом проигрывающий силовую борьбу. А также упомянутые выше Калинин, привезший удаление в финале за 2 с небольшим минуты до конца при счете 2-3. Марченко, умудрившийся закончить турнир с показателем -1. Невнятные Григоренко, Каблуков, Барабанов.

А в сборную не попал ,например, Александр Хохлачев . Он лучший

из русских хоккеистов, по системе гол +пас из не выступающих за СКА .

У Хохлачева 48 очков (19+29) и из россиян выше его только Ковальчук (31+32)

и Гусев (22+40). Но кто в партнерах у Ковальчука и Гусева и кто у Хохлачева ?

А знаете ,кто из россиян-защитников лидирует в КХЛ по этой же системе ?

Правильно – не стареющий Андрей Марков -31 очков (5+26) ,за ним Евгений Медведев ,Илья Никулин и Никита Трямкин. И лишь затем идет Войнов.

Трямкин входит и в тройку лучших по силовым приемам ,да и по блокированным броскам он выше любого из защитников сборной Знарка. Но Никита не играет за ЦСКА или СКА ,Никита играет за Автомобилист. Как и яркий Голышев, которого Знарок вроде бы даже брал на этапы Еврохоккейтура и которого Голышев в составе сборной не подводил. Я уже не говорю про умницу Володю Ткачева. Но Володя из Ак Барса.

Поэтому ,можно составлять списки с указанием мест рождения хоккеистов этой сборной ,как это делает любитель армейского хоккея(давно ли ?) Алексей Андронов, но по факту –это была Объединенная Команда Армейцев Газпрома и Роснефти.

И теперь Знарок и компания получили индульгенцию минимум до Пекина -2022. Любое поражение сборной будет оправдано победой в Корее, а о смене курса развития отечественного хоккея(если конечно есть курс развития) можно и не мечтать. Ведь «система координат» Знарок -Роттенбрг «дала результат».

Можно продолжать радоваться победе ,да вот только победа эта Пиррова, увы…

Всю свою сознательныю жизнь я болел за отечественные сборные по футболу и хоккею. Госкорпорациям в лице Газпрома и Роснефти и чиновникам от хоккея и футбола удалось сделать то, чего не удавалось ни футбольным судьям Фредрикссону и Крондлу ,ни хоккейной Канаде.

За сборные я больше не болею…

P.S. Они и Брагина утомили…